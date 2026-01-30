小田急沿線のショッピングセンター11施設とすみっコぐらしがコラボ！『小田急のショッピングセンター×すみっコぐらし おかいものキャンペーン』開催

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社小田急SCディベロップメント（本社：東京都新宿区）が運営する商業施設、小田急沿線のショッピングセンター11施設で、「すみっコぐらし」とコラボレーションした『小田急のショッピングセンター×すみっコぐらし おかいものキャンペーン』が2026年2月18日（水）から3月29日（日）まで開催されることをお知らせします。

本キャンペーンでは、対象店舗での「コラボ限定商品」販売や特設販売コーナーを実施します。

また、お買い上げでオリジナルイラストを用いたメッシュポーチやエコバッグ、飲食店のご利用でステッカーを先着でプレゼントします。

ほかにもキャラクター撮影会、フォトスポット設置など楽しい企画が開催されます。お客さまに日常の中でも“ちょっとおちつく、癒しのひととき”を感じていただきたいという想いから開催いたします。

みなさまのご来館をお待ちしております。

※対象施設によりキャンペーン内容は異なります。

▼詳細は特設サイトをご確認ください

https://www.odakyu-sc.com/special/sumikko-odakyu-sc/

＜開催概要＞

名称：『小田急のショッピングセンター×すみっコぐらし おかいものキャンペーン』

期間：2026年2月18日（水）～3月29日（日）

特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/special/sumikko-odakyu-sc/

対象施設：新宿Flags、新宿サザンテラス、新宿西口ハルク、小田急エース、経堂コルティ、成城コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、ビナウォーク、本厚木ミロード、

ODAKYU 湘南 GATEなど（計11施設）

＜注意事項＞

※イベント内容は施設により異なります

※詳しくは、特設サイト（https://www.odakyu-sc.com/special/sumikko-odakyu-sc/）各施設ホームページのイベント・キャンペーンページをご覧ください

※掲載画像はイメージです。実際の商品や景品のデザインとは異なる場合がございます

※イベント・キャンペーンは、予告なく内容が変更または中止になる場合がございます

＜対象店舗限定「すみっコぐらし」とコラボ商品販売＆特設販売コーナー＞

3月2日（月）～3月29日（日）対象の合計8店舗にて、本キャンペーンでしか手に入らない「すみっコぐらし」コラボ商品を限定販売します。

また、コラボ限定ノベルティプレゼントのほか、対象の書店や文具店合計6店舗で新生活におすすめの文具や書籍などの商品を展開する「すみっコぐらし」の商品を特集した特設コーナーも限定展開します。

（1）コラボ限定商品の販売（合計8店舗）

日程：2026年3月2日（月）～3月29日（日）

＜施設名：小田急エース、経堂コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、本厚木ミロード＞

１.HIBIYA KADAN/Hibiya-Kadan Style（生花）

商品：

１.すみっコぐらし ミニブーケ 1,870円（税込）

２.すみっコぐらし シュシュフール 3,300円（税込）

販売数量：１.限定300個 ２.限定200個

＜施設名：本厚木ミロード＞

１.茶 丸山園（お茶・海苔・茶器類の販売）

商品：

日本茶ティーバッグアソート（すみっコぐらしコラボ）

（煎茶・玉露・ほうじ茶・玄米茶） 918円（税込）

販売数量：限定800個（2種類×400個）

２.E'PRONTO（カフェ・スイーツ）

商品：すみっコぐらしラテ 660円（税込）

販売数量：限定600杯（5種類×120杯）

３.ドトールコーヒーショップ（カフェ・スイーツ）

商品：ホワイトムースケーキ 900円（税込）

販売数量：限定210個

（2）コラボ限定ノベルティプレゼント（合計2店舗）

日程：2026年3月2日（月）～3月29日（日）

＜施設名：ビナウォーク＞

１.BOOTVERSE（エンターテインメント）

商品：ご利用のお客さまにオリジナルステッカーを1枚プレゼント

販売数量：限定2,000枚（5種類×400枚）

２.らくがキッズ（エンターテインメント）

商品：ご利用のお子さまにオリジナルステッカーを1枚プレゼント

販売数量：限定2,000枚（5種類×400枚）

（3）「すみっコぐらし」特設コーナー設置 （合計6店舗）

日程：2026年3月2日（月）～3月29日（日）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/762_1_86a71f432f37e234109837021ff5d1aa.jpg?v=202601300121 ]

※商品は無くなり次第終了となります

※販売期間や販売数などの詳細は、直接各店舗へお問い合わせください

※各店舗の営業・販売状況は予告なく変更となる場合があります

＜先着ノベルティプレゼント＞

（1）お買い物でプレゼント

対象店舗でお買い物いただいた方へ、今回のために描き起こされた「すみっコぐらし」限定イラストがプリントされたオリジナルノベルティを先着でプレゼントします。

期間：

第1弾 2026年2月18日（水）～2月28日（土）

第2弾 2026年3月1日（日）～3月15日（日）

賞品：「すみっコぐらし」オリジナルノベルティ

第1弾：オリジナル エコバッグ （サイズ：幅約28cm×高さ約41cm※持ち手含む）先着合計2,000個

第2弾：オリジナル メッシュポーチ（サイズ：幅約18cm×高さ約12cm）先着合計2,000個

参加方法：期間中に対象店舗で3,000円（税込・合算可）以上お買い上げのうえ、

レシートをカウンターにお持ちいただくと、オリジナルノベルティをプレゼントします。

場所：11施設

（新宿Flags、新宿サザンテラス、新宿西口ハルク、小田急エース、経堂コルティ、成城コルティ、

新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、ビナウォーク、本厚木ミロード、

ODAKYU 湘南 GATE）

※商品引換カウンターは特設サイトでご確認ください

※賞品は無くなり次第終了、賞品は第1弾・第2弾ごとにお一人さま1点限りのお渡しとなります

※一部、レシート合算対象外となる施設・店舗がございます。お会計前に必ず特設サイト内「対象店舗」をご確認ください

※特設カウンター設置施設は3月1日（日）でキャンペーン終了となります

（2）飲食店のご利用でオリジナルステッカープレゼント

期間中、対象飲食店でのご利用で「すみっコぐらし」オリジナルステッカーをプレゼントします。

ステッカーイメージ

期間：2026年3月16日（月）～3月29日（日）

対象施設：11施設

（新宿 Flags、新宿サザンテラス、新宿西口ハルク、小田急エース、

経堂コルティ、成城コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションスクエア、

ビナウォーク、本厚木ミロード、ODAKYU 湘南 GATE）

賞品：本キャンペーン限定描き下ろしのオリジナルステッカー

（サイズ：約幅5.5×高さ9cm）先着合計16,700枚

参加方法：対象の飲食店で1会計2,000円（税込）以上のご利用＆お会計時に

合い言葉「おかいものキャンペーン」と店舗スタッフにお伝えいただいた方に、

ステッカー1枚をプレゼントします。

※対象外の飲食店がございます。お会計前に必ず特設サイト内「対象店舗」をご確認ください

※ステッカープレゼントは1会計につき1枚限りとなります

※レシートの合算はできません

※ステッカープレゼントは数に限りがあり、無くなり次第終了となります

※各施設、対象店舗へのステッカー残数のお問い合わせはご遠慮ください

＜すみっコたちがやってくる～撮影会～ & フォトスポット＞

「すみっコぐらし」のキャラクターと一緒に写真撮影ができるグリーティングイベントを4施設で限定開催します。

（1）撮影会

・ビナウォーク

日時：2026年2月23日（月・祝）

１.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～（各回30名）

会場：5番館 1F階 ビナステップ

整理券配布場所：5番館 1階 ビナステップ

・成城コルティ

日時：2026年2月28日（土）

１.２.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～（各回30名）

会場：4F プラザ

整理券配布場所：4F プラザ

・経堂コルティ

日時：2026年3月14日（土）

１.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～（各回30名）

会場：4F 屋上庭園

整理券配布場所：4F 屋上庭園

・本厚木ミロード

日時：2026年3月22日（日）

１.11:00～ ２.13:00～ ３.15:00～（各回30名）

会場：ミロード１. 4F にわ

整理券配布場所：ミロード１. 1F正面入口前

◆参加方法◆

いずれの会場も当日朝9:30より、全回の整理券を配布いたします。

整理券受け取り後、会場での各回参加受付時に以下の１.・２.をご提示ください。

・撮影会参加施設の対象店舗でのレシート有効期間中のお買い上げ金額3,000円（税込・合算可）以上のレシート

・撮影会参加施設の公式LINEお友だち登録画面

※ご参加には整理券が必要です（整理券1枚につき4名さままで参加可能、お一人さま1日1回限り）

※諸般の事情により、時間・内容が変更・中止となる場合があります。予めご了承ください

※レシートは対象外店舗がございます。詳細は特設サイトや各施設のホームページをご確認ください

※レシート有効期間：

［ビナウォーク］ 2026年2月18日（水）～2月23日（月・祝）

［成城コルティ］ 2026年2月18日（水）～2月28日（土）

［経堂コルティ］ 2026年2月18日（水）～3月14日（土）

［本厚木ミロード］ 2026年2月18日（水）～3月22日（日）

（2）フォトスポット

今回のコラボで描き起こされたイラストの特大パネルが2施設限定で登場します。

イラストを背景にぜひ記念撮影をしてみてください。

期間：2026年2月18日（水）～3月29日（日）

会場：

１.新百合ヶ丘エルミロード：5Fエレベーターホール前

２.本厚木ミロード：6Fレストランフロア

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式Twitter

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.