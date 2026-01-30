「atmos Men′s Apparel Collection ″Spring/Summer 2026″」

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」のメンズアパレルコレクション "Spring / Summer 2026" が、2026年2月7日(土)よりスタートいたします。

昨年、25周年という節目を迎えたatmosは、これまでに築き上げてきたカルチャーを改めて見つめ直し、 2026年の始まりとして「Replay: Back to Blue」をテーマに掲げた新たなシーズンコレクションを発表します。

「Back to Blue」は、atmosを象徴するシグネチャーカラーのブルーからインスピレーションを得たキーワード。 ブランドの原点に立ち返り、日本のストリートカルチャーが自由でエネルギーに満ちていた平成初期の空気感と再びつながることを意味しています。

今シーズンは、レトロストリートカルチャー、レトロスポーツ＆テックスポーツ、平成レトロの3つを軸に構成。 これらの要素をatmos独自の視点で再解釈し、過去と現在をつなぐラインナップを展開。

【PRODUCT & LOOK】

【特設ページURL】

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-original-apparel(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-original-apparel%E2%80%8B)

本コレクションは、カルチャーが更新されていくプロセスを月ごとのエピソードとして表現。 静かな始まりから、動き、熱量、定着、そして日常へと溶け込んでいくまでの変化を、シーズンストーリーとして描いています。

シーズンの立ち上がりでは、オリジナルのカモフラージュ柄を使用したアイテムをはじめ、 構築的なリアルレザーブルゾン、セットアップで着用可能なリアルレザーバギーパンツなどが登場。 レトロな感性と現代的なデザインが交差し、無骨さとストリートが共存するatmosならではの世界観を体現しています。

本コレクションは、2026年2月7日(土)より、atmos URAHARA、atmos各店及びオンラインショップにて随時発売いたします。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com%E2%80%8B)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。