東海テレビ、STATION Ai、犬山観光プロモーション協議会との地域課題解決の共創プログラム「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」グランプリ受賞企業が犬山市で概念実証を開始

東海テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林泰敬）は、STATION Ai株式会社および犬山観光プロモーション協議会（犬山市・犬山市観光協会）と共同で2025年12月に開催したオープンイノベーションプログラム「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」において、グランプリを受賞したSBイノベンチャー株式会社の旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel（ニュートラベル）」が、2026年1月30日より犬山市内でPoC（概念実証）を開始することをお知らせします。

本プログラムは、地域の観光課題をスタートアップの技術・アイデアで解決することを目的とした取り組みで、東海テレビは地域活性化プロジェクトの一環として共同運営に参画しました。

■ 概念実証（PoC）について

「NewTravel」は、「日本の地方の魅力を世界中に伝える」「観光業に持続可能なモデルを提供する」をミッションに掲げ、動画自動編集AIを活用した旅行特化型動画SNSアプリです。

今回の概念実証では、「みんなで創る動画ガイドブック」および「動画自動編集AI」を活用し、犬山市全体を丸ごと動画ガイドブックとして映像で発信します。

また、「デジタルスタンプラリー」や「旅行プラン自動生成AI」などの機能を用いて、市内の回遊性向上、宿泊促進、オーバーツーリズム課題の解消に取り組みます。さらに、地域住民による動画投稿に対してポイント還元を行うなど、地域参加型の取り組みも実施予定です。

NewTravel イベントページ

https://www.newtravel.jp/event/inuyama2026/

■「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」について

「ふるさとイノベーションコンテスト」は、東海テレビとSTATION Aiが地域活性化プロジェクトとして共同運営し、自治体・地域団体と連携して地域課題解決を共創するオープンイノベーションプログラムです。 今回のプログラムでは、犬山市の観光課題（回遊促進、宿泊・滞在の延伸、観光の恩恵の地域還元 等）をテーマにスタートアップから提案を募集し、書類選考や犬山観光プロモーション協議会とのマッチングを経て提案をブラッシュアップした後、2025年12月2日に最終審査を実施しました。

グランプリを受賞したSBイノベンチャー株式会社（「NewTravel」）には、賞金100万円と3カ月間のPoC実施権が授与されました。

■特別番組の放送について

本プログラムの様子を取材した特別番組を、2026年3月29日（日）午後2時～午後3時に東海テレビにて放送予定です。スタートアップと地域が連携して観光課題の解決に挑む姿を追いかけます。



■関連URL

・ふるさとイノベーションコンテスト 公式ページ（東海テレビ）

https://www.tokai-tv.com/furusato-inuyama/

・犬山市 最終審査結果

https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/1005983/1006011/1012314.html

・STATION Ai 公式ページ

https://stationai.co.jp/furusato-inuyama

・NewTravel イベントページ

https://www.newtravel.jp/event/inuyama2026/

