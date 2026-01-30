明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第1節 2/6（金）「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」両クラブ8年ぶりの『PEACE MATCH』 をBS10で全国無料生中継！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は、2月6日（金）よる7時キックオフの『明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST第1節 V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島』を全国無料で生中継いたします。当日はよる6時から、両クラブの昨シーズンハイライトや明治安田Ｊ１百年構想リーグの見どころ＆展望を豪華OB解説陣が徹底解説するスペシャル企画をお届け！8年ぶりにＪ１昇格を果たしたV・ファーレン長崎と、Jリーグ屈指の名門 サンフレッチェ広島との「PEACE MATCH」は2018年8月以来の対戦。平和への願いを込めた注目の一戦を、ぜひ生中継でお楽しみください！





＜放送概要＞

■V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

2月6日（金）よる6:00～ (キックオフ よる7:00～)

（解説には豪華メンバーを迎え、試合の魅力をお届け予定）

【放送形態】

BS10（全国無料放送）※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。



■全国無料放送の『BS10（ビーエステン）』

BS10ではゴルフ・野球・バスケットボール・サッカーといったスポーツ中継を全国無料でお届けしております。

さらに、日本一の長寿クイズ番組に認定された「BS10 パネルクイズ アタック25」や、映画・ドラマ・旅などの豊富な番組ラインナップで、視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

BS10ホームページ :https://www.bs10.jp/