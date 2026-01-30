胡蝶蘭専門店「らんや」、ひな祭りに向けた体験型ワークショップを開催

体験型ワークショップのイベント開催

有限会社黒臼洋蘭園

有限会社黒臼洋蘭園（本社：埼玉県さいたま市）が運営する胡蝶蘭専門店「らんや」は、2026年2月27日（金）・28日（土）の2日間、「らんや大宮本店」および「らんや小石川店」にて、ワークショップ「ひな祭りアレンジメント＆手ごね石鹸作り」のイベント（https://kotyou.net/2026/01/15/6327/ ）を開催いたします。

本ワークショップは、ひな祭りをテーマにした季節感あふれるフラワーアレンジメント制作と、香りや色を楽しめる手ごね石鹸作りを同時に体験できる内容です。お子さまから大人の方まで、ものづくりの楽しさを感じていただける春の特別企画となっております。

花のプロが教える「ひな祭りアレンジメント」

胡蝶蘭専門店として長年培ってきた花の知識と技術を活かし、らんやのスタッフがアレンジメント制作を丁寧にサポート。ひな祭りらしい華やかさと、日常に飾りやすいデザインを意識したアレンジメントをお作りいただけます。

親子・友人同士でも楽しめる「手ごね石鹸作り」

アレンジメント制作に加え、香りや色を選びながら楽しめる手ごね石鹸作りも体験いただけます。ひな祭りの思い出として、飾っても使っても楽しめるアイテムです。

地域密着型の体験イベントで「花のある暮らし」を提案

らんやでは、胡蝶蘭の販売だけでなく、花をより身近に感じていただくための体験型イベントを積極的に開催しています。本ワークショップもその取り組みの一環として、地域の皆さまに季節行事と花の魅力を楽しんでいただくことを目的としています。

【開催概要】

イベント名

ひな祭りアレンジメント＆手ごね石鹸作り ワークショップ

開催日程

2026年2月27日（金）

2026年2月28日（土）

開催時間

午前の部：11時～

午後の部：14時～

開催場所

らんや大宮本店（https://kotyou.net/ ）

らんや小石川店（https://ranya.tokyo/ ）

参加費

2,800円/人

注意事項

※使用花材は市場状況により変更になる場合があります。

【予約方法】

ご参加は 事前予約制 となっております。

・店頭予約

・お電話でのご予約

らんや大宮本店：048-685-2211

らんや小石川店：03-3868-2612

定員になり次第、受付を終了いたします。

その他：お知らせ

[放送予定]

黒臼洋蘭園は、2026年2月2日（月）放送のNHKニュース「おはよう日本（https://www.nhk.jp/g/ts/QLP4RZ8ZY3/ ）」内で、生中継で胡蝶蘭の魅力について自社農園で育てられた胡蝶蘭の美しさや、栽培現場の工夫、暮らしに寄り添う胡蝶蘭の楽しみ方などを紹介予定です。

[季節の商品]

国内在住の中華圏の方に向けた新商品「春節仕様の胡蝶蘭」を発売。赤や金を基調とした春節ならではの華やかな装いに、縁起の良さと上質さを兼ね備えた胡蝶蘭を組み合わせは、日本国内で安心して贈れる春節ギフトとしてご利用いただけます。春節のお祝いはもちろん、企業間のご挨拶やご家族への贈り物としてもご利用いただけます。

\49,500(税抜 \45,000)\26,400(税抜 \24,000)\29,700(税抜 \27,000)

春節仕様の胡蝶蘭

https://kotyou-shop.net/SHOP/196663/243882/list.html

法人ギフト・お祝い花にも対応

らんやでは、開店祝い・周年祝い・就任祝いなどの法人向け胡蝶蘭ギフトも多数取り扱っています。

立札・ラッピング・全国配送に対応しており、バレンタイン時期の取引先への感謝ギフトや、春先の行事に向けた事前手配にも活用いただけます。

オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」

https://kotyou-shop.net/

栽培から販売まで一貫管理する胡蝶蘭専門企業

黒臼洋蘭園は、胡蝶蘭の生産・出荷・販売までを自社で一貫管理する専門農園です。長年培ってきた栽培技術により、花もちが良く、美しい状態を長く楽しめる胡蝶蘭を安定して提供しています。

法人向けの大量注文や周年・開店祝い、個人の贈答用まで、用途に応じた提案力と対応力が強みです。

公式ショップサイト「胡蝶蘭専門店らんや」

黒臼洋蘭園が運営するオンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」では、3本立・5本立をはじめとした高品質な胡蝶蘭を全国へお届けしています。立て札・ラッピング・日時指定配送など、贈答に欠かせないサービスを標準対応し、法人向けにはおまとめ注文専用サービスも用意。初めての方でも安心してご利用いただけます。

オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」

https://kotyou-shop.net/

法人向け「胡蝶蘭おまとめサービス」

https://kotyou-shop.net/SHOP/196663/213630/list.html

大宮店・小石川店の実店舗でも直接購入可能

実店舗として、大宮店舗・小石川店舗を展開。実際に胡蝶蘭を見ながら選べるほか、専門スタッフが用途や予算に応じて丁寧にご案内します。ビジネス利用はもちろん、ご家庭用としての相談も多く、「胡蝶蘭をもっと身近に感じられる店舗」として支持されています。

らんや大宮本店（埼玉県さいたま市）

https://kotyou.net/

らんや小石川店（東京都文京区）

https://ranya.tokyo/

当社概要

有限会社黒臼洋蘭園は、胡蝶蘭の栽培から出荷・販売までを自社農園で一貫管理する胡蝶蘭専門農園です。長年培った栽培技術により、高品質で花もちの良い胡蝶蘭を安定して提供しています。法人向けの開店祝いや就任祝い、周年記念などの贈答需要をはじめ、個人向けギフトにも幅広く対応。立札・ラッピング・配送はもちろん、大量注文のとりまとめや設置、回収まで行うサービス体制を整え、信頼できる胡蝶蘭専門店として多くの支持を集めています。



社 名：有限会社黒臼洋蘭園

代 表：黒臼 秀之（代表取締役社長）

本 社：埼玉県さいたま市見沼区染谷1-188

電 話：048-685-2211（代表）

事業内容：胡蝶蘭の生産と販売

URL：https://kotyou.net/