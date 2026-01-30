【本日発売】「PalVerse」にアニメ『ガールズバンドクライ』が登場！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、デフォルメフィギュアブランド「PalVerse(パルバース)」の新商品「PalVerse ガールズバンドクライ」を1月30日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。

アニメ『ガールズバンドクライ』のキャラクターがデフォルメフィギュアになって登場！

アニメ『ガールズバンドクライ』のキャラクターたちが、手のひらサイズのデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse(パルバース)」に登場！

1月30日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始いたしました。

ぜひゲットしてくださいね！

■「PalVerse ガールズバンドクライ」 概要

【価格】

［PACK］1,100円(税込)［BOX］6,600円(税込)

【発売日】

2025年1月30日(金)発売

【素材】

本体：PVC

【種類数】

全6種

【仕様】

クローズドパッケージ

【本体サイズ】

約90mm



商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-2625/

ラインナップは全6種類！

井芹 仁菜河原木 桃香安和 すばる海老塚 智ルパ井芹 仁菜(私服ver.)

「PalVerse(パルバース)」とは？

『手のひらサイズの新世界』をコンセプトにアニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現したデフォルメフィギュアブランドです。

今後世界中の皆様へお届けできるよう様々な展開を行っていきます。

・公式HP

https://palverse-figure.com/

・公式X(旧：Twitter)

@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)

・公式Instagram

@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)

(C)東映アニメーション