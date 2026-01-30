Nintendo Switchゲームソフト『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』発売延期のお知らせ

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』の発売日を、2026年6月25日(木)に延期することをお知らせいたします。

＜発売日＞

【変更前】2026年2月26日(木)

【変更後】2026年6月25日(木)

■発売延期のお知らせ

いつも千銃士プロジェクトを応援してくださりありがとうございます。

2026年2月26日に発売を予定しておりました『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』につきまして、調整のため発売日を6月25日に延期することを決定いたしました。

スマートフォンからNintendo Switchに移植するにあたり、調整が想定より難航しており、お時間をいただくこととなりました。

楽しみにお待ちいただいている皆様ならびに関係各位には、ご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。

今回の延期決定に伴い、限定版・通常版共に、下記の封入特典を追加いたします。

下記の特典は購入店舗に関わらず封入いたします。

1)PALETONE A5サイズ集合イラストカード 1枚

プレイアブル全31貴銃士分のPALETONEイラストを使用いたします。

2)八破ツバシ書きおろしSS

詳細は2月末にお知らせいたします。

限定版、通常版共に同じSSが封入されます。

ご迷惑をおかけしますこと、重ねてお詫び申し上げます。

発売まで今しばらくお待ちくださいませ。

■『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』作品概要

フィルクレヴァート士官学校の生徒であるあなたは、ある日謎の人物らに襲撃される。

絶体絶命の危機に突如として現れた貴銃士は、禍々しい闇をもって敵を打ち倒した。

彼はその力を「絶対非道」と言った。

あなたは連合軍の指令を受け、暗躍する謎の組織を探るため

秘密機関“Kathariste（カサリステ）”に召集されることとなる。

【タイトル】千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch

【対応機種】Nintendo Switch

【ジャンル】貴銃士育成RPG

【発売日】2026年6月25日(木)

【希望小売価格】

限定版：25,080円(税込)

通常版：11,880円(税込)

ダウンロード版：8,800円(税込)

【プレイ人数】1人

【対応言語】日本語

【CERO】C

【権利表記】(C)Marvelous Inc. (C)G-MODE Corporation

【公式サイト】https://senjyushir-cs.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/senjyushi_cs

【YouTube】https://youtu.be/ICrScB7TQDs

■『千銃士R』とは

レジスタンスの戦いから7年―― 世界は再び、彼らを欲する。

銃の化身である貴銃士の活躍を描くスマートフォンゲーム『千銃士』。

2019年のサービス終了後もファンからの熱い支持を受け新作CDの発売やライブステージの公演などを行ってきました。

『千銃士R』はそんな『千銃士』の7年後の世界を描く完全新作の貴銃士育成RPGとして、2021年11月24日～2024年4月4日まで配信。

前作に引き続き、原案&世界観設定は「八破ツバシ」が担当し、前作のキーワード「絶対高貴」に加え、新たなキーワード「絶対非道」が追加されたストーリーに注目です！

【タイトル】千銃士:Rhodoknight（せんじゅうし：ろーどないと）

【公式サイト】https://rose.marv.jp/game/

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/senjyushi_game

【公式Youtubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCt2J6ZmKxRyqZ27Rdp08YJg

【権利表記】 (C)Marvelous Inc.

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。