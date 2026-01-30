X68000 Z専用ソフト「餓狼伝説 TRILOGY COLLECTION」発売決定！2026年1月29日より予約開始！

株式会社瑞起

株式会社瑞起（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2、代表取締役：呉 成浩）は、X68000 Z 専用ソフト「餓狼伝説 TRILOGY COLLECTION」を2026年1月29日より予約開始致します。

本商品には1993年にSNKから発売されたX68000版「餓狼伝説」と同年に発売された「餓狼伝説2」、

1994年に発売された「餓狼伝説SPECIAL」の3タイトルが収録されています。

本製品の価格は8,217円(税込)です。

瑞起公式YouTubeチャンネルにて生配信されるZ-CLUB部室放送と連動し、瑞起公式ECサイト：ZUIKI STORE(https://store.zuiki.com/prest/detail/XZ188962) および、AMAZON瑞起直販(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK9TSYWG)にて予約受付を開始いたします。

お届け時期につきましては3月26日を予定しております。

※お届け時期につきましては前後する可能性がございます。

当社はこれまで、多くのレトロゲームミニ筐体の製造に携わっております。その経験を活かした自社プロダクトとなる「X68000 Z」を2023年春に発売し、多くのファンに支持していただきました。また今般、『Project Z』第4弾となる「X68000 Z2」クラウドファンディングプロジェクトでは、『X68000 Z SUPER』『X68000 Z XVI』の復活の実現を目指し、2025年2月8日より支援受付を開始、3億4000万円を超える支援を集め話題となりました。

今後もX68000 Zの新モデルやX68000 Z専用ソフトの販売の継続のみならず、様々なプロダクトの開発、販売を通して、未来に向けて更なる“驚きと楽しさ”をお届けしてまいります。

▶餓狼伝説

ネオジオ初の対戦格闘ゲームとして登場した記念碑作品。CPUの敵1人に対しプレイヤー2人で挑める協力プレイが特長。X68000版では対戦モードが追加され、同キャラクターでの熱いバトルも可能に。

発売日：1993年

ジャンル：格闘

▶餓狼伝説2

不知火舞やキム・カッファンなど今でもお馴染みの5人の新ファイターが参戦。シリーズ初の「超必殺技」が実装され、体力ピンチで繰り出せる一発逆転のド派手な技でバトルはさらに熱く！VSモードではボス4人も選択可能。

発売日：1993年

ジャンル：格闘

▶餓狼伝説SPECIAL

『餓狼伝説2』をベースに対戦バランスを強化した決定版。通常技をキャンセルして必殺技に繋ぐ連続技が導入され、スピーディーで爽快なバトルが楽しめる。隠しキャラのリョウもVSモードなら最初から選択が可能。

発売日：1994年

ジャンル：格闘

■同梱物

ゲームソフト

復刻マニュアル

-餓狼伝説

-餓狼伝説2

-餓狼伝説SPECIAL

特製ジャケット

■商品概要

商品名：餓狼伝説 TRILOGY COLLECTION

収録タイトル：「餓狼伝説」「餓狼伝説2」「餓狼伝説SPECIAL」

サイズ：約H272.5 × W204.5 × D25.25 mm

■権利表記

(C) ZUIKI Inc.

「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

■会社概要

会社名：株式会社瑞起

代表者：代表取締役 呉 成浩

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4‐4‐2 横浜ブルーアベニュー3階

URL：https://www.zuiki.co.jp/