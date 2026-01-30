2月6日新発売！寝ながらキレイを保つ“美活まくら”で横向き寝の新習慣ー「YOKONEGU beauty Luna」
「YOKONEGU beauty Luna」は女性スタッフが女性のために開発した“美活まくら”です。「眠りながらフェイスラインを整える」という新発想で、美容も快眠も叶える枕として2026年2月6日より販売を開始致します。
YOKONEGU beauty Lunaの開発背景
「睡眠も美容時間のひとつ」そんな想いから、女性開発チームが中心となって誕生したのが「YOKONEGU beauty Luna」です。「美容のために一晩中仰向けで寝ている」という人もいるかもしれません。しかし、寝返りは⾎行促進のために⽋かせないといわれており、睡眠の質を左右します。いびき‧無呼吸‧腰痛防止のために弊社で推奨している「横向き寝」。特殊三日月形状のウレタンフォーム（ルナサポート）が横向き寝時にしっかりフェイスラインを支える事で顔にかかる圧力を軽減し、頬の当たる部分はふんわりタッチのポリエステルつぶ綿で優しく包み込む構造（チークサポート）を採用致しました。正しい寝姿勢を導き、美容を意識する女性に安心感もたらす事を目指して開発された「YOKONEGU beauty Luna」は、 現代女性の睡眠環境を美しくアップデートする新提案の枕です。
YOKONEGU beauty Lunaの特徴- 女性スタッフが女性目線で開発
肌触りや、枕の寝心地まで女性の視点で徹底的にこだわりました。
- ルナサポートＸチークサポートで頬に優しい設計
ルナサポートでフェイスラインをしっかり支え、頬への過度な圧力を軽減。チークサポートで頬を包み込むように優しくサポート。
- 特許取得済みの”⼆階建構造”で横寝時の肩の負担を軽減
⼆階建構造が生み出す、腕肩ポケットに肩がスッポリとはまり腕や肩への負担を軽減します。
頬に掛かる圧を体圧分散測定器(Xセンサー)で計測した所、従来品の枕より約40%軽減される結果となりました。また、チークサポート部(グレーの生地)にはふんわりタッチ粒わたの特性を十分引き出すための柔らかストレッチ生地を採用し、頬だけではなく耳へ掛かる圧の軽減も期待出来ます。
下層部には1cmの高さ調整シートが3枚入っているため、お好みの高さへの調整も簡単に行う事が出来ます。自分に合う正しい高さの枕を使用することで首元のエイジングサインが気になりにくい寝姿勢をサポートします。
YOKONEGU beauty Lunaは女性目線で女性が気になる部分を優しくサポートする事に徹底的にこだわって開発された枕です。
YOKONEGU beauty Luna販売概要
商品名：YOKONEGU beauty Luna
サイズ：34cmX70cmX12cm(縦X横X高さ)
組 成：側地
表ニット部 ナイロン75％ ポリウレタン25％
表サテン部 ポリエステル95％ ポリウレタン5％
サイド ポリエチレン50％ ポリエステル45％ ポリウレタン5％
裏面 ポリエステル65％ 綿35％
ウレタン中袋 ポリエステル100％
詰めもの
上層 ポリオレフィン系複合樹脂、ポリエステル100%(粒わた)、ウレタンフォーム
下層 ウレタンフォーム
発売日：2026年2月6日(Fri)
販売価格：枕本体16,500円（税込）
販売元：cocochi factory(https://cocochi-factory.myshopify.com/)
お問合せはコチラ :
富士ベッド工業株式会社
■会社概要
創業：1957年2月1日
設立：1964年3月21日
代表者：小野 弘幸
所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号
事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売
資本金：25,000千円
