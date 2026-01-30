コクヨの「ingCloud」が、高機能オフィスチェアー専門店「WORKAHOLIC」と1日限定体験イベントを共催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、新感覚オフィスチェアー「ingCloud（イングクラウド）」を体感できる1日限定イベントを、東京都日本橋馬喰町の高機能オフィスチェアー専門店「WORKAHOLIC（ワーカホリック）」にて、2026年2月15日（日）に開催いたします。

リモートワークの定着により、自宅のデスク環境を生産性と健康を支える重要インフラと捉える認識がワーカーの間で浸透しています。こうしたデスク環境への意識の高まりを受け、高機能オフィスチェアー専門店として屈指の知見を持つ「WORKAHOLIC」とコクヨが共同で、体験型イベントを開催します。

本イベントでは、コクヨの新製品「ingCloud」を軸としたデスクセットアップを会場に構築し、オフィスチェアーに限らず、理想のワークスペースをご体感いただけます。あわせて、高性能キーボード「HHKB（Happy Hacking Keyboard）」を展開する株式会社PFUや、人気ガジェットユーチューバーのトバログ氏をゲストに迎えたトークセッションを実施します。

１. 開催概要

日程：2026年2月15日（日）

時間：10:00～18:00

会場：WORKAHOLIC店舗

住所：東京都中央区日本橋馬喰町2-7-15 ザ・パークレックス日本橋馬喰町 1F

入場：無料

予約：不要（トークセッションは当日受付・先着40名様）

共催：コクヨ株式会社、WORKAHOLIC（株式会社オフィックス）

※本イベントは体験の質を重視した運営のため、会場内の混雑状況に応じて入場制限を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

２. イベント詳細

（1）「ingCloud」を軸としたデスクセットアップ体感

概要：新感覚オフィスチェアー「ingCloud」と、「HHKB」キーボードや、厳選された周辺ガジェットと組み合わせたデスクセットアップを複数展示いたします。「ingCloud」に身を委ねながら、実際の作業環境に近い状態での試座が可能です。会場には「ingCloud」の開発メンバーも常駐いたします。製品の設計思想や機能の裏側について、直接お話しいただけます。

開催時間： 10:00～18:00（自由体験）

（2）トークセッション

１.「HHKB」×「KOKUYO」

概要：株式会社PFUが展開する没入環境を作り出すキーボード「HHKB」と、いかなる姿勢でも身体と一体化し、かつてない没入感を実現するオフィスチェアー「ingCloud」の両ブランドの設計思想についてエンジニアリングの視点から深掘りします。

開催時間： 11:00～12:00

ゲスト紹介：株式会社PFU HHKBビジネス部 部長 山口篤氏。株式会社PFUが展開する「Happy Hacking Keyboard」は1996年に発売し、今年30周年を迎える、プログラマーや文筆家といったプロフェッショナルに支持され続ける高性能キーボード。静電容量無接点方式による極上の打鍵感と、合理的なキー配列がもたらすスピーディーなタイピング体験は、世界中の熱狂的なファンを魅了し続けています。

２.「トバログ」×「KOKUYO」

概要：ガジェットやインテリアへの深い造詣で支持を集めるトバログ（鳥羽 恒彰）氏を迎え、「ingCloud」を取り入れたデスクセットアップ術や、YouTube動画制作の舞台裏、クリエイターが求める「心地よい集中」を叶える空間づくりを深堀りします。

開催時間：15:00～16:00

ゲスト紹介：トバログ（鳥羽 恒彰）氏 。「人とモノとの交差点」をテーマに、白を基調としたガジェットやデスク環境などの紹介をYouTube（登録者数 25 万人超）等で発信するクリエイター。独自の審美眼によるガジェット紹介や、インテリアとテクノロジーを融合させた美しい空間づくりが、20～30代のワーカーを中心に絶大な支持を得ています。

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=pRunNk0Gn5c

３. 「ingCloud」について

「ingCloud」という名称は、その名の通り“雲（Cloud）”のような軽やかで包み込む座り心地に由来しています。座面下、背もたれ、肘掛け部の3か所に搭載し、身体の動きに合わせて柔軟に可動する「トリプルグライディング」と、従来のオフィスチェアーによく見られる背もたれ左右のフレーム構造を使用せず、立体的な面形状をかなえた「3Dハンモックメッシュ」。これらを組み合わせたコクヨ独自の「3Dウルトラオートフィット機構(*1)」により「まとう」ような、身体と一体になるこれまでにない新感覚の座り心地を実現。エンジニアやプログラマーなど長時間スクリーンに向かうワーカーの快適性と集中力のさらなる向上を目指す、次世代のオフィスチェアーです。

(*1)重力を利用して体圧を流動的に分散させ、あらゆる姿勢にフィットするコクヨ独自の機構

公式サイト：https://kokuyo.jp/sp/ingcloud/

公式X：@ingcloud_KOKUYO

新感覚オフィスチェアー「ingCloud」

４. 「WORKAHOLIC」について

2011年オープン、オフィスソリューションを提供する株式会社オフィックス（東京都品川区／社長：山本一夫）が運営するワークチェア専門セレクトショップ。国内外のメーカーから厳選した約80脚の高機能ワークチェアを常時展示しています。

店内には、ワークチェアに関する深い知識を持つ「チェアコンシェルジュ」（株式会社オフィックスの登録商標）が常時６名体制で常駐。ワークチェアの知識に加え、腰や肩への負担を最小限に抑える正しい座り方や作業姿勢について熟知しているチェアコンシェルジュが、一人ひとりの体型や働き方、悩みを丁寧にヒアリングし、約2時間かけて最適な一脚を徹底的に選び抜きます。これまで５万人を超えるお客様のイス選びをサポートしました。顧客の口コミを通じてその質の高さが広まり、現在チェアコンシェルジュサービスの予約は常に1ヶ月半待ちとなるほどの人気です。

WORKAHOLICは、お客様が本当に満足できる最高のワークチェアと出会えるよう、専門知識とホスピタリティでサポートいたします。

WORKAHOLIC

