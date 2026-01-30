EQ向上でストレス緩和と職場の人間関係を良くするアプリ「ahame（アハミー）」、個人向け有料サービスを開始

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する企業・個人向けの教育・研修メニューを提供する人材育成支援事業部では、EQ（心の知能指数）の向上を通じて、職場における人間関係のストレス緩和と、より良いコミュニケーションの実現を支援するスマートフォンアプリ「ahame（アハミー）」について、2026年2月2日（月）より個人向け有料サービスを開始いたします。

今後もJMAMは、より多くのビジネスパーソンへ「ahame」をお届けすることで、「成長に、寄り添う。」というパーパスの実現に努めてまいります。

■「ahame（アハミー）」アプリ

▶App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6741897885(https://apps.apple.com/jp/app/id6741897885)

▶Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jmam.ahame.app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jmam.ahame.app&hl=ja)

■「ahame」開発背景

― 個人の成長が、組織と社会の未来をつくるという信念

JMAMはこれまで、年間6,000社を超える法人企業に対し、人材育成・組織開発を通じて「人の成長」と向き合ってきました。その中で一貫して感じてきたのが、成果やパフォーマンスの前提には、個人の心理的安定と人との良好な関係性があるという点です。

特に、ハイブリッドワークの定着やAIの進展により、感情や考え方が伝わりにくい情報発信中心のコミュニケーションが増え、課題解決においても人ではなくAIに頼る場面が見られるようになっています。その結果、人と人との関係性が希薄化しやすい状況が、職場のさまざまな場面で生じています。

こうした時代背景のもと、JMAMは、ビジネスパーソンのEQ（心の知能指数）向上を通じて、職場の人間関係を改善し、ストレスを緩和することを目的としたアプリ「ahame（アハミー）」を開発しました。

会員数は、2025年12月末時点で5万人を突破しています。

■ 法人向け提供から、個人向けへ

― すべてのビジネスパーソンに成長の機会を

「ahame」は、企業で働く人々のストレス緩和や人間関係改善といった社会的課題に応えるため、先んじて有料の法人向けサービス「ahame for business」の提供を開始しました。JMAMが長年培ってきた法人市場での知見を活かし、組織単位でEQ向上に取り組むことが、個人の気づきや行動変容を後押ししやすいと考えたためです。

一方で、日本の就業人口の多くは中小企業に属しており、企業の規模や体制によっては、個人の成長や学びを支える機会・環境が十分に行き届かない現実もあります。その結果、キャリアや人間関係に悩みを抱えながらも、十分な支援を受けられないビジネスパーソンが多数存在しています。

JMAMはこうした状況を踏まえ、「個人のストレス緩和」「職場の良好な人間関係の実現」という価値を、より多くの人に直接届ける必要があると考え、個人向けサービスの本格展開を開始することといたします。

■ これからの「ahame」が目指す姿

― より一人ひとりに合った伴走を実現するために

JMAMは「ahame」を、単なるコンテンツ提供型のアプリではなく、一人ひとりの状態や変化に寄り添いながら、日常の中で成長実感の体験を届けるサービスとして発展させていきます。

そのため今後は、次のような取り組みを段階的に進化させていきます。

●学習履歴や感情データを活かした、よりパーソナライズされたサポート

●AI技術を活用した、一人ひとりに寄り添う対話・フィードバック

●継続するほど“自分の変化”が実感できる体験設計

■「ahame（アハミー）」概要

●有料化開始日

2026年2月2日（月）より

●料金・機能※有料サービスの初回登録時には「7日間の無料トライアル期間」をご用意しております。※トライアル期間中に有料サービスの利用解除を行われた場合、料金のお支払いは発生しません。

●コンセプト

「自律を促す成長サイクル」に基づいた設計

「ahame」は1日3分から始められ、知識を学ぶだけではなく、内省や実践、伴走までを1つのアプリで網羅しています。ユーザー一人ひとりが継続して学習していけるよう、各コンテンツの開発を行っています。

▶イメージ動画はこちら https://www.youtube.com/watch?v=VGRZd9mgQ5A(https://www.youtube.com/watch?v=VGRZd9mgQ5A)

●コンテンツ

「9タイプ性格診断」

簡単な質問に答えるだけで、性格やコミュニケーションの特徴を９タイプに診断。自分の強みやつまずきやすい点を知ることで、職場での関係づくりのヒントが得られます。また、診断結果に応じて最適なコンテンツがレコメンドされます。



EQパートナー「職場感情記録」

職場で感じた一日の気持ちを記録することで、自分の感情の変化に気づき、客観的に捉えられるようになります。日々の小さな振り返りが、EQ向上に繋がっていきます。



EQパートナー 「こねっちAI」

日々の感情や出来事を振り返りながら、対話を通じて感情理解や思考の整理をサポートするEQパートナー「こねっちAI」。使えば使うほど自分に合ったアドバイスやコンテンツが届き、感情を前向きに扱う力を育てていきます。



ショート動画「EQアップ トレーニング」

動画の登場人物の感情を予想することで「相手の感情を読む力」や「自分の感情をコントロールする力」を養うトレーニング動画です。



ショート動画「対処法・改善法」

ビジネスパーソン1,800人の声をもとに制作した、職場でよくある人間関係の困りごとに対して、すぐに使える「対処法」と「改善法」を学べる実践型ショート動画（1動画あたり1～2分程度）を多数用意。忙しいビジネスパーソンでも、すきま時間で実践的に身につけられます。



「成長記録」

学習状況や感情の記録が蓄積され、EQ向上に向けた自分の変化を「見える化」できます。動画視聴やトレーニングの成果に応じてバッジが獲得でき、「成長実感」が継続を後押しします。

●こんな方にオススメ

・職場の人間関係を良好にしたい人

・自分に合った人間関係やコミュニケーションの対処法を見つけたい人

・学びを習慣化したい人

・楽しさを取り入れて学びたい人

・働きやすい環境をつくりたい人

●専門家が共同監修・開発

・累計120万部突破のベストセラー『ビリギャル』著者・坪田信貴氏

・ビリギャル本人であり教育者・小林さやか氏

・「ぷよぷよ」「はぁって言うゲーム」の生みの親であるゲームクリエイター・米光一成氏

■公式SNS

Ｘ https://x.com/ahame_jmam(https://x.com/ahame_jmam)

Instagram https://www.instagram.com/ahame_jmam/(https://www.instagram.com/ahame_jmam/)

YouTube https://www.youtube.com/@ahame_jmam(https://www.youtube.com/@ahame_jmam)

TikTok https://www.tiktok.com/@ahame_jmam(https://www.tiktok.com/@ahame_jmam)

■日本能率協会マネジメントセンター＜JMAM＞

一般社団法人日本能率協会(JMA)から1991年に分社化し、設立。

学びのデザイン事業(人材育成支援・出版）、時間＜とき＞デザイン事業（NOLTY等の手帳）を柱としています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、一人ひとりの成長に寄り添い、ありたい姿へと導くパートナーとして伴走します。

JMAM コーポレートサイト :https://www.jmam.co.jp/