人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、2026年2月6日(金)よりミッフィーと春のお花「さくら」をデザインした新たな門出のお祝いにぴったりの新商品4種が登場

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年2月6日(金)よりミッフィーと春のお花「さくら」をデザインした新商品を販売いたします。

■新商品について

フラワーミッフィーでは2026年2月6日(金)より、ミッフィーと春のお花「さくら」をデザインした新商品を販売いたします。

さくらをイメージしたカラーやモチーフの金平糖とラムネ、巾着のセットや触り心地のよい今治タオル生地のミニタオル、気軽にお茶を楽しめるティーバッグが10包入った緑茶とほうじ茶の2種のお茶缶が新登場。淡いピンク色や黄緑色が春の始まりを感じさせる4アイテムは、いずれも自分用にはもちろんギフトにもおすすめです。

新商品の発売に合わせて、フラワーミッフィー各店では、商品を2,200円（税込）以上お買い上げの方へ、「フラワーミッフィー オリジナルポストカード(非売品)」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

春の始まりを感じるフラワーミッフィーの新商品と一緒に、新たな門出をお祝いしませんか。

■お買い上げ特典について※画像はイメージです

内 容 ：「フラワーミッフィー オリジナルポストカード(非売品)」をプレゼント

対 象 ：1会計2,200円(税込)以上お買い上げのお客様

期 間 ：2026年2月6日(金)～ なくなり次第終了

全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ(https://www.benelic-flower.com/)

備 考 ：1会計につき1枚のお渡しです。Flower Miffy POP UP SHOPでの配布はございません。

■商品詳細らむね・金平糖イメージ

ミッフィーやさくらのモチーフなど6種のラムネとピンクや黄緑色など、さくらを彷彿とさせる4色の金平糖を、巾着に入れたセット商品です。コットンの生地にミッフィーとさくらをあしらった巾着は、金平糖とラムネを食べ終わったあとは、リップやミラーなどを入れて小物入れとしても使用できます。

商品名 ：Flower Miffy はないろらむね・金平糖 さくら

価 格 ：1,998円(税込)

サイズ ：巾着／W160×H210mm

素 材 ：巾着／綿100%

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、Flower Miffy 今治刺繍ミニタオル はなふぶきとアートフラワーのセットでの販売(3,685円/税込)です。

ミッフィーとさくらの刺しゅうをあしらった、触り心地のよい今治タオル生地のミニタオルです。桜餅を思わせるやさしい色合いから、冬から春への移り変わりを感じられます。自分用はもちろんのこと、同日発売の「Flower Miffy はないろらむね・金平糖 さくら」や「Flower Miffy 缶入りほうじ茶 七宝」、Flower Miffy 缶入り緑茶 さくら」と合わせて贈り物にもおすすめです。

商品名 ：Flower Miffy 今治刺繍ミニタオル はなふぶき

価 格 ：1,210円(税込)

サイズ ：225mm角

素 材 ：綿100%

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、Flower Miffy はないろらむね・金平糖 さくらアートフラワーのセットでの販売(3,685円/税込)です。

(左)緑茶 さくら、(右)ほうじ茶 七宝

さくらとミッフィーをデザインしたピンク色の緑茶と、七宝柄にミッフィーとデイジーのお花を組み合わせたほうじ茶の2種のお茶缶です。手軽にお茶が淹れられる10包のティーバッグ入りで、缶はお茶がなくなったあとも小物入れとして使用できます。

商品名 ：Flower Miffy 缶入り緑茶 さくら／ほうじ茶 七宝

価 格 ：各1,944円(税込)

サイズ ：缶／φ83×H45mm

素 材 ：缶／スチール、内容物／緑茶

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(各2,376円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ

発売日 ：2025年2月6日(金)

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X(旧Twitter)：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F

開催中のPOP UP SHOP

店名：Flower Miffy POP UP SHOP

開催場所：渋谷モディ 1F カレンダリウム(東京都渋谷区神南1-21-3)

期 間 ：2026年1月16日(金)～2月1日(日)



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com