【FRONTIER】 AMDの最新プロセッサ「AMD Ryzen 7 9850X3D」を搭載したデスクトップパソコンの販売を1月30日(金)正午より開始

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、AMD Ryzen 7 9850X3Dを搭載したデスクトップパソコンの販売を2026年1月30日(金)正午より開始いたします。

■製品概要

このたび販売を開始するのは、AMD社の最新デスクトップ向けCPU「AMD Ryzen 7 9850X3D」を搭載したデスクトップパソコンです。

Zen 5アーキテクチャを採用した8コア/16スレッドのCPUで、Ryzen 7 9800X3Dで確立された高いゲーミング性能を引き継ぎながらも、動作クロックや制御面が調整されており、安定したパフォーマンスが期待できます。

ラインナップは、冷却性に優れた「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「GHLシリーズ」を採用しました。個々のニーズに合わせたカスタマイズも可能ですので、ご予算や用途に合わせて、お好みの構成をお選びください。

この製品はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年1月30日(金)正午より販売を開始いたします。

■ AMD Ryzen 7 9850X3D搭載PCはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRyzen7/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRyzen7/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FREXAR_Xシリーズ/Zシリーズ

■製品の特長

＜第2世代AMD 3D V-Cacheを搭載したCPU「AMD Ryzen 7 9850X3D」＞

AMD Ryzen 7 9850X3Dは、Ryzen 9000シリーズ プロセッサのゲーミング最強の「X3D」モデルで、Zen 5アーキテクチャを採用した8コア/16スレッドのCPUです。8つのコアと32MBのL3キャッシュを備えるCCD（Core Complex Die）に、64MBの第2世代AMD 3D V-Cacheを組み合わせることで、合計96MBの大容量L3キャッシュを実現しています。Ryzen 7 9800X3Dで確立された高いゲーミング性能を引き継ぎながらも、動作クロックや制御面が調整されており、安定したパフォーマンスが期待できます。

また、AIアクセラレーションやAI関連機能にも対応しており、ゲーム用途はもちろん、コンテンツ制作などの幅広い用途でも活躍します。

＜人気のタワー型ケースを採用＞

優れた冷却性と拡張性を兼ね備えたデザインを採用しています。

◎FREXAR Zシリーズ ［幅約230mm×高さ約502mm×奥行約457mm］

◎FREXAR Xシリーズ ［幅約235mm×高さ約366mm×奥行約467mm］

空間に調和する、柔らかな流線型フォルム。選べるブラック／ホワイトの2色展開に加え、ARGB制御可能なファンと水冷CPUクーラーが、光の美しさを自在に演出。インテリア性と性能の融合を体感してください。

※『FREXAR』は、標準3年保証と充実のサポート体制を備えた、FRONTIERの新ゲーミングPCブランドです。

◎GHLシリーズ ［幅約230mm×高さ約500mm×奥行約465mm］

ケースの前面と背面に光るファンを搭載し、側面にRGB-LEDラインを施した光るパソコンです。左側面は強化ガラスパネルを採用し、光るパーツやRGB-LEDラインのライティングが楽しめます。ライティングは専用ソフトでお好みの色やパターンを設定できます。※ケースカラーは白色と黒色の2色から選択可

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器