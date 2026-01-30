韻踏合組合初のベストアルバム『GOAT』がリリース！！

株式会社STARBASE『GOAT』アートワーク

25年間にわたる活動の軌跡を集約した、韻踏合組合のベストアルバム『GOAT (Greatest Of All Time)』がついにリリース。

「一網打尽」「マラドーナ」といった代表曲をはじめ、初期クラシック「揃い踏み」「ジャンガル」、さらに最新アルバム収録の「I HOPE」まで、韻踏合組合の歴史と進化を体感できる全19曲を厳選収録した。



昨年リリースされたNHK大阪放送局（BK）テーマ曲「和気藹々 ~ BK 100周年のテーマ~」に加え、GM YOSHIと約20年前に制作された未発表楽曲も収録！

すべての楽曲にリマスタリングを施し、時代を超えて鳴り続けるサウンドへと昇華させている。タイトルに冠された『GOAT』の名に相応しい、文字通り偉大な永久（A級）保存盤がここに完成した。

各種配信サービス: https://lnk.to/IFK_GOAT



●作品情報●

【リリース日】2026年2月6日（金）

【アーテイスト名】韻踏合組合

【タイトル】GOAT

【レーベル】IFK Records

[INDEX]

01.一網打尽 (REMIX) (feat. NORIKIYO, SHINGO★西成, 漢 a.k.a. GAMI) / 韻踏合組合

02.一網打尽 / 韻踏合組合 (from NOW)

03.マラドーナ / 韻踏合組合 (from マラドーナ)

04. 前人未踏 (feat. AMIDA, だるまさん, MINT) / 韻踏合組合 (from 都市伝説)

05. REAL GOLD (NEVA GETS OLD) / 韻踏合組合 (from REAL GOLD)

06.揃い踏み / 韻踏合組合 (from CRITICAL 11)

07.ジャンガル / 韻踏合組合 (from ジャンガル)

08.GREEN車 / 韻踏合組合 (from ジャンガル)

09.ZUBU-ZUBU (feat. AMIDA) / 韻踏合組合 (from SUPER STAR)

10.ポップコーン / 韻踏合組合 (from 王手)

11.SUPERSTAR / 韻踏合組合 (from SUPER STAR)

12.MO.GU.RI. / 韻踏合組合 (from TRASH TALK)

13.都市伝説 / 韻踏合組合 (from 都市伝説)

14.NEVER DIE (feat. JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID (from MIGHTY JAM ROCK)) / 韻踏合組合 (from So Far, So Good)

15. Street Survivors -Blood, Sweat, Tears & Hip Hop- / 韻踏合組合 (from So Far, So Good)

16.DREAMIN' / 韻踏合組合 (from 都市伝説)

17.I HOPE / 韻踏合組合 (from まだいけるぜ！)

18.テーブルマナー (feat. GM YOSHI) / CHIEF ROKKA (未発表曲)

19.和気藹々 ~BK 100周年のテーマ~ / 韻踏合組合

Mastered by ZETTON

Design: Okance (V&P.INC)

A&R: Takeshi "Three Tree" Miki (IFK RECORDS)

Executive Producer: Satoshi "Kumiai-Cho" Inoue (IFK RECORDS)

Licensed by P-VINE, Inc. (#6,#7,#8)



●韻踏合組合 プロフィール●

（HIDADDY/遊戯/SATUSSY/DJ KITADA KEN/ERONE）

今年で結成25周年を迎える、ナニワ裏庭の韻踏HIPHOP集団。

合体と脱退を繰り返し、SATUSSY(MC)、ERONE(MC)、HIDADDY(MC)、遊戯(MC)、DJ KITADA KEN、DJ KANという現在のかたちに。

これまでに、12枚のフルアルバムをリリースし、特に2014年には日本語RAPクラシックとなった「一網打尽 (REMIX)」がYouTube上にて現在2500万回再生を記録。

全国各地で数々のREMIXを生み出し、一大バズを巻き起こした。

また主催イベント「SPOTLIGHT」は年々盛り上がりを見せ、現在では西日本最大級のMCバトルとして定着している。

メンバーのERONEはフリースタイルダンジョンのモンスターを、HIDADDYは高校生RAP選手権のジャッジマンを務めるなどお茶の間にもその名前が浸透している。

2025年には大阪ユニバースにて25周年イベントを成功させ、待望のNEWアルバム『まだいけるぜ！』をリリースした。



【Total Info.】

https://allmylinks.com/ifkrecords(https://allmylinks.com/ifkrecords)



【YouTube】

https://www.youtube.com/user/ifktv/videos(https://www.youtube.com/user/ifktv/videos)

https://www.youtube.com/channel/UCIgphXLgxlCYYpx2Py2bTjA(https://www.youtube.com/channel/UCIgphXLgxlCYYpx2Py2bTjA)



【X】 (@IFKRECORDS)

https://x.com/IFKRECORDS(https://x.com/IFKRECORDS)



【Instagram】 (@infumiaikumiai)

https://www.instagram.com/infumiaikumiai



【TikTok】 (@infumiaikumiai)

https://www.tiktok.com/@infumiaikumiai(https://www.tiktok.com/@infumiaikumiai)