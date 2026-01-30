50歳から楽しめるオトナな趣味をキャンプマスター・バイきんぐ西村がアンガールズ田中、おいでやす小田と共に紹介！「西村・田中・小田のオトナキャンプ」2月7日(土)テレビ愛知で放送！

テレビ愛知株式会社

芸能界屈指のキャンプマスター・バイきんぐ西村の１日に密着。同世代のアンガールズ田中、おいでやす小田と共に、車選びから食材選びまで冬キャンプの魅力を伝えていく！

【番組概要】

番組名：「西村・田中・小田のオトナキャンプ」

放送日時：2026年2月7日(土)午後4時～午後4時45分（テレビ愛知ローカル）

出演者：西村瑞樹（バイきんぐ） 田中卓志（アンガールズ） おいでやす小田

見逃し配信：TVer・Locipo（ロキポ）・Youtube

番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/otonacamp/(https://tv-aichi.co.jp/otonacamp/)

【みどころ】

50歳から楽しめるオトナな趣味をご紹介！今回は芸能界屈指のキャンプマスター・バイきんぐ西村に

同世代の人気芸人アンガールズ田中、おいでやす小田が密着。

キャンプ初心者の二人に、西村がキャンプに最適な車選びから、食材選びまでをレクチャー。冬キャンプにおススメの西村オリジナル鍋料理は絶品！

また同郷である西村・田中に加えて、おいでやす小田という意外な組み合わせのドライブトークも必見！

何か趣味を持ちたい人。キャンプをこれから始めてみたい人。あらゆる人に趣味を持つ楽しさをお伝えします。