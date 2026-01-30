俳優の滝藤賢一さんが本気で向き合った、働くための一足こだわりのDIY挑戦、機能検証まで踏み込んだコンテンツを公開

アシックスジャパン株式会社

アシックスジャパンは、2024年から続く、俳優の滝藤賢一さんを起用したワーキングシューズの広告ビジュアル第三弾およびスペシャルコンテンツを1月30日から特設サイトで公開します。「建設業」「製造業」「木工業」の3つの職種をリアルに再現した広告ビジュアル撮影に加え、ご本人が作ってみたいものを素材選びからこだわったDIY挑戦コンテンツ、さらにワーキングシューズの機能を体を張って検証するコンテンツを用意しました。

各コンテンツでは、滝藤賢一さんが実際にシューズを履き、現場で働く人の目線からその機能性を体感。ものづくりへの敬意を込めて、ワーキングシューズの奥深い世界をリアルに表現しています。 すべての働く人へエールを送る、滝藤さんの熱いメッセージが詰まった特別ムービーも必見です。

〇滝藤賢一 with ASICS Working 特設ウエブサイト

https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/working/26ss-kenichi-takitoh

〇滝藤賢一さんコメント

今回で3回目となりますが、これまでとは異なる撮影内容ですごく楽しかったです。短時間でしたが、スペシャルな体験をさせていただき、普段の生活から離れ無心になり、リフレッシュできました。モノを作る大切さにも触れることができ、感謝しております。

DIYでは、天板は重く大きく、脚はできるだけ細く長く、アンバランスだけれども力強く立っている。そんな不思議な違和感のあるテーブルをめざしました。自分が想像する以上のモノができ、うれしい限りでございます。アシックス ワーキングシューズはとても軽く、フィットして足の負担を軽減してくれて、DIYに夢中になれました。つま先に先芯が搭載されているので、重いケヤキの天板にヤスリをかけたり、運んだりする時も作業に集中できました。

機能検証では、説明を聞いて目から鱗でした。自分が今までなんの違和感もなく履いていたワーキングシューズはここまで考えられ、追究されているのかと驚きました。だからこその履き心地なんだと改めて納得でき、とても良かったです。なぜ長時間履いていても、足が不快にならないのだろうと思っていたのですが、今回の検証、説明で知ることができ、より愛着が湧きました。

働く人々への愛。モノ作りへの探究心、こだわりの深さ。そこから生まれる唯一無二の履き心地とデザインがアシックス ワーキングシューズの魅力と再認識しました。

俳優もある意味職人であると感じております。正解のない世界で技術を磨き続け、現場で臨機応変に対応していく。ひとつひとつ丁寧に積み重ねていく。諦めずに、しぶとく往生際悪く、本当にコレがベストなパフォーマンスなのかということを疑い続ける。そして、できることならばその瞬間を楽しむ。楽しむためにはしっかり準備をして挑む。ということをこれからも生涯考え続けていきたいと思っております。

〇滝藤賢一さんプロフィール

滝藤賢一

1976年生まれ、愛知県出身。映画「クライマーズ・ハイ」（2008年）で脚光を浴び、以降、ドラマ、映画、CMなどで幅広く活躍。近年の出演作に、「グレースの履歴」、連続テレビ小説「虎に翼」、映画に「私にふさわしいホテル」、「フロントライン」など。「木挽き町のあだ討ち」の公開が控えている。

〇公開コンテンツのご紹介

１.ビジュアルコンテンツ

新作ワーキングシューズを履いて、建設業、製造業、木工業の職人になり、リアルさを追求。

２.DIYコンテンツ

本格的なDIYに挑戦！ご自身で素材を選び、プロからアドバイスを受けながら作ったものは？

３.機能検証コンテンツ

ワーキングシューズの機能を体験。あんなことをしても滑らない？その秘密はソールにあり

〇滝藤賢一さんが着用した商品のご紹介

靴底には、独自開発の「CPグリップソール」を採用しています。耐油性と耐摩耗性に優れた素材を使用することで、油分を含んでも劣化や形状変化を起きにくくしています。ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）には軽量性・クッション性に優れた「FLYTEFOAM（フライトフォーム）」を採用し、足にかかる負担を軽減します。つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立しています。

ウィンジョブCP310 HSウィンジョブCP229 BOAウィンジョブCP314 BOA[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/286_1_fd62ad1dad4fab1803b12edf350ee542.jpg?v=202601300121 ]ウィンジョブ CP314 BOAウィンジョブ CP311[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/286_2_69601003107757ca142fca8eea2ae116.jpg?v=202601300121 ]

〇ASICS Workingについて

1999年にアシックスのワーキングシューズは生まれました。それまでの作業用シューズは安全性を第一にうたう反面、履き心地や見た目は重要視されていませんでした。そこでアシックスはスポーツシューズで培った技術とノウハウを活用し、安全性はもちろん、快適でデザイン性にも優れたワーキングシューズの開発に取り組んできました。デビューから26年たった現在では、さまざまな業種のお客さまにお使いいただき、高い評価をいただいています。

また、DIYでも、安全に配慮して作業するために「アシックス ワーキングシューズ」の着用をおすすめしています。

〇アシックスジャパン ワーキング公式サイト

https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/working

〇アシックスジャパン ワーキング公式アカウント

https://www.instagram.com/asics_working

〇アシックスジャパン 公式YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/user/ASICSJAPANMOVIE