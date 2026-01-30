映画『トゥギャザー』公開記念 コラボカフェが開催!!

株式会社HLC

東京都杉並区方南町を拠点とする株式会社HLC 方南町お化け屋敷オバケン(以下 オバケン)は、運営するカフェ「呪物cafeジュジュ」にて、2026年2月6日(金)～2月23日(月)の期間（定休日を除く）、映画『トゥギャザー』(キノフィルムズ配給)の2月6日(金)日本公開を記念してコラボカフェを開催いたします。映画『トゥギャザー』は気鋭の映画会社NEONが争奪戦の末に配給権を獲得したボディ・ホラーの〈身体変異〉と恋愛の〈共依存〉を、サプライズ満載で融合したジャンル・ミックス型ホラー映画。恐怖没入体験を次々と世に送り出す「お化け屋敷オバケン」が運営する、呪われた品々が並ぶ呪物カフェの空間が融合し、ホラースイーツ専門職人の「中西怪奇菓子工房。」の映画の１シーンをイメージした「癒着クッキー」やオリジナルコラボドリンク「離れられない癒着シェイク」も販売される。

あなたに癒着するコラボイーツ/コラボドリンク

癒着クッキー（緑） 630円（税込）癒着クッキー（赤） 630円（税込）離れられない癒着シェイク 1,300円（税込）

【特典情報】

対象のコラボ商品をお買い上げの方に映画『トゥギャザー』ステッカーを3種プレゼント

あなたに癒着するお得なキャンペーン

１.X・SNSキャンペーン

該当ポストをリポスト & 呪物cafeジュジュ公式アカウントをフォローすることで、

「ムビチケ」を抽選で８名様にプレゼントいたします！

▼ 呪物cafeジュジュ公式Xアカウント

https://x.com/Occult_Cafe

※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。

※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます

※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします

※当選者以外への連絡はございません

２.呪物cafeジュジュにて映画『トゥギャザー」劇場の半券（購入履歴）提示で呪物フロア無料

劇場鑑賞での半券をお持ちの方、または購入証明ができる方は、呪物cafeジュジュの２F呪物フロアのチャージ料600円が無料となります。世界から集められた呪物達と共にお食事をお楽しみいただけます。

※呪物フロアは最大90分までのご利用となります

※１枚の半券につきお一人様有効

さらに、先着５名様に映画『トゥギャザー』のオリジナルクリアファイルをプレゼント！

開催概要

・ イベント名称：映画『トゥギャザー』× 中西怪奇菓子工房。 × 呪物cafeジュジュ コラボカフェ

・ 開催日程：2026年2月6日（金）～2月23日（月） ※火・水曜定休 ※11日祝日は営業

・ 営業時間：平日12:00～18:00（L.O.17:30）/土日祝12:00～19:00（L.O.18:30）

・ 会場：呪物cafeジュジュ（東京都杉並区方南2-4-25）

・ 座席数：1F 14席／2F 13席 計27席

・ 料金：ドリンク600円～／2F呪物フロアチャージ600円（90分ごと）

・ 公式HP：https://obaken-event.wixsite.com/cafe-joujou

・ 公式X：@Occult_Cafe

映画『トゥギャザー』 （2月6日(金)公開）について

気鋭の映画会社NEONが争奪戦の末に配給権を獲得！ボディ・ホラーの〈身体変異〉と恋愛の〈共依存〉を、サプライズ満載で融合したジャンル・ミックス型ホラー

2026年2/6(金) TOHOシネマズ 日比谷他ロードショー

監督・製作：マイケル・シャンクス

出演：アリソン・ブリー デイヴ・フランコ

2025年｜米・豪｜英語｜101分｜カラー｜5.1ch｜ビスタ｜原題：TOGETHER｜PG12｜字幕翻訳：小寺陽子

(C) 2025 Project Foxtrot, LLC 提供：木下グループ 配給：キノフィルムズ

公式HP：together-movie.jp 公式X：@together0206

本リリースの掲載内容は画像を含め、 1月 30日（金）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。