映画『トゥギャザー』公開記念 コラボカフェが開催!!

株式会社HLC


　東京都杉並区方南町を拠点とする株式会社HLC 方南町お化け屋敷オバケン(以下 オバケン)は、運営するカフェ「呪物cafeジュジュ」にて、2026年2月6日(金)～2月23日(月)の期間（定休日を除く）、映画『トゥギャザー』(キノフィルムズ配給)の2月6日(金)日本公開を記念してコラボカフェを開催いたします。映画『トゥギャザー』は気鋭の映画会社NEONが争奪戦の末に配給権を獲得したボディ・ホラーの〈身体変異〉と恋愛の〈共依存〉を、サプライズ満載で融合したジャンル・ミックス型ホラー映画。恐怖没入体験を次々と世に送り出す「お化け屋敷オバケン」が運営する、呪われた品々が並ぶ呪物カフェの空間が融合し、ホラースイーツ専門職人の「中西怪奇菓子工房。」の映画の１シーンをイメージした「癒着クッキー」やオリジナルコラボドリンク「離れられない癒着シェイク」も販売される。





あなたに癒着するコラボイーツ/コラボドリンク


癒着クッキー（緑）　630円（税込）

癒着クッキー（赤）　630円（税込）


離れられない癒着シェイク　1,300円（税込）

【特典情報】


対象のコラボ商品をお買い上げの方に映画『トゥギャザー』ステッカーを3種プレゼント







あなたに癒着するお得なキャンペーン

１.X・SNSキャンペーン


該当ポストをリポスト & 呪物cafeジュジュ公式アカウントをフォローすることで、


「ムビチケ」を抽選で８名様にプレゼントいたします！


▼ 呪物cafeジュジュ公式Xアカウント


https://x.com/Occult_Cafe


※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。


※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます


※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします


※当選者以外への連絡はございません




２.呪物cafeジュジュにて映画『トゥギャザー」劇場の半券（購入履歴）提示で呪物フロア無料


劇場鑑賞での半券をお持ちの方、または購入証明ができる方は、呪物cafeジュジュの２F呪物フロアのチャージ料600円が無料となります。世界から集められた呪物達と共にお食事をお楽しみいただけます。


※呪物フロアは最大90分までのご利用となります


※１枚の半券につきお一人様有効


さらに、先着５名様に映画『トゥギャザー』のオリジナルクリアファイルをプレゼント！




開催概要

・ イベント名称：映画『トゥギャザー』× 中西怪奇菓子工房。 × 呪物cafeジュジュ コラボカフェ


・ 開催日程：2026年2月6日（金）～2月23日（月） ※火・水曜定休 ※11日祝日は営業


・ 営業時間：平日12:00～18:00（L.O.17:30）/土日祝12:00～19:00（L.O.18:30）


・ 会場：呪物cafeジュジュ（東京都杉並区方南2-4-25）


・ 座席数：1F 14席／2F 13席 計27席


・ 料金：ドリンク600円～／2F呪物フロアチャージ600円（90分ごと）


・ 公式HP：https://obaken-event.wixsite.com/cafe-joujou


・ 公式X：@Occult_Cafe





映画『トゥギャザー』 （2月6日(金)公開）について

気鋭の映画会社NEONが争奪戦の末に配給権を獲得！ボディ・ホラーの〈身体変異〉と恋愛の〈共依存〉を、サプライズ満載で融合したジャンル・ミックス型ホラー



2026年2/6(金) TOHOシネマズ 日比谷他ロードショー


監督・製作：マイケル・シャンクス


出演：アリソン・ブリー デイヴ・フランコ


2025年｜米・豪｜英語｜101分｜カラー｜5.1ch｜ビスタ｜原題：TOGETHER｜PG12｜字幕翻訳：小寺陽子　


(C) 2025 Project Foxtrot, LLC 　提供：木下グループ　配給：キノフィルムズ


公式HP：together-movie.jp　公式X：@together0206






