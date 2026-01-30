「野菜生活100 オリジナル」1/2日分の野菜※を使用し、リニューアル発売

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、「野菜生活100 オリジナル」をリニューアルし、2026年3月中旬より順次切り替えます。

「野菜生活100」は、1995年の発売から31年目を迎えるロングセラー商品です。“野菜をもっとおいしく、もっと手軽に”という想いのもと、お客様とともに歩んできました。時代の変化やお客様のニーズの多様化に合わせて、ラインナップを拡充するとともに、“定番”と言われる商品も、さらなるおいしさや飲みやすさを追求し、野菜の種類や配合割合を調整するなど、よりおいしく、飲みやすく進化を続けています。

今回リニューアルする「野菜生活100オリジナル」は、1/2日分の野菜※を使用し、野菜配合量を70％から88%へ増量しました（野菜汁88％＋果汁12％＝100％）。β‐カロテンを多く含むにんじん汁を厳選しつつ、にんじん特有の青臭さを抑える研究を重ね、これまで蓄積してきた野菜と果実の組み合わせの知見やブレンド技術を活かすことで、野菜比率88％でありながらもフルーティーで飲みやすいおいしさを実現しています。

カゴメは、野菜に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜のおいしさや楽しさをお届けし、皆さまの健康に貢献してまいります。

※ 厚労省推進・健康日本２１の目標値（１日350ｇ）の約1/2である野菜175ｇ分（200mi当たり）。野菜の全成分を含むものではありません(対象容器：200ml（紙容器）、720ml（PETボトル）、900ml（ホームパック）)

- 対象商品[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/368_1_90a2f600e547802e58267dedeb9ec7d4.jpg?v=202601300121 ]

- 商品特徴

◇ 野菜８８％なのにフルーティーなおいしさ

◇ ２０種の彩り野菜を１／２日分※使用

◇ 野菜汁８８％＋果汁１２％＝１００％

◇ 砂糖不使用

◇ 「野菜生活100 オリジナル」の栄養 β‐カロテン・ビタミンＣ

- 発売日

2026年3月中旬より順次切り替え

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）