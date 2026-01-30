株式会社Gugenka『SNOW MIKU 2026』に出展　XREALによる最先端イマーシブデジタルショーと、来場者参加型「デジタルピアプロの壁」を展開

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年2月7日（土）より開催される『SNOW MIKU 2026』に出展し、市民劇場 ヲタル座にて開催される「SNOW MIKU 2026 イマーシブデジタルショー powered by XREAL」への企画・制作協力を行うほか、Gugenkaが技術提供を担当した来場者参加型アート企画「デジタルピアプロの壁」を展開いたします。

本出展では、株式会社インフィニットループとともに結成した「ミクランドチーム」としての取り組みとなり、最新スマートグラス「XREAL」を活用した没入型イマーシブ表現と、来場者自身が創作に参加できるデジタルアート体験を融合した、これまでにない体験型展示を実現します。

会場では、“観る”だけでなく“参加する”ことで広がる新しい雪ミク（初音ミク）体験を提供し、テクノロジーとクリエイティブが交差する形で『SNOW MIKU 2026』の世界観を立体的に体感できる場を創出します。

イベントサイト ▶https://snowmiku.com/2026/

■イベント詳細

●「SNOWMIKU 2026」ヲタル座デジタルショー powerd by XREAL

スマートフォンやPCの映像、3DCG、写真・動画など多様なビジュアル表現をARで融合表示できるスマートグラス「XREAL」を用いた、特別なデジタルショーをヲタル座で開催します。

最新機種「XREAL One Pro」を通して、「SNOW MIKU 2026」のテーマソングに合わせて踊る雪ミク（初音ミク）が、まるでその場に存在するかのように立体的に登場。従来の映像体験を超えた、圧倒的な没入感で楽しめる“ここでしか味わえない”体験を、ぜひ会場でご体感ください。

●デジタルピアプロの壁

「初音ミク 夜空プログラム2025」でも開催した、来場者参加型アート企画「デジタルピアプロの壁」 を実施いたします。

会場に設置されたタブレットで描いたイラストをその場で転送すると、作品が即座に大型ビジョンへと映し出され、空間全体を彩る参加型コンテンツです。

“描く”という行為がそのまま展示体験へと変わる、ここでしか味わえない特別なアート体験をお楽しみいただけます。

■商品ラインナップ

イベント会場のGugenkaブース内では、スマートフォンの中で楽しめるデジタルフィギュア「ホロモデル」やホロモデル本体に使用することで、デジタルフィギュアが楽曲に合わせてオリジナルダンスを踊る「拡張アニメーション」も販売予定です。

■ホロモデルとは

※ホロモデル本体および拡張アニメーションはデジタルECサイト「Xマーケット」でもご購入いただけます。Xマーケットで購入した場合、シリアルカードは付属しません。

デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンなどで、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。

ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、キャラクターたちと一緒に写真撮影することができます。

アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download

■SNOW MIKU 2026開催情報

『SNOW MIKU 2026』公式サイト：https://snowmiku.com/2026/

■「雪ミク」とは

「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。

2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。

それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。

『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。

現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。

また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中です。

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

