【STATION Aiの伴走で実現】愛知県犬山市とスタートアップが 、動画自動編集AIを活用したPoCを開始

STATION Ai株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、東海テレビ放送株式会社および犬山観光プロモーション協議会（犬山市・犬山市観光協会）と共同で2025年12月に開催したオープンイノベーションプログラム「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」（以下「本プログラム」）において、SBイノベンチャー株式会社が事業化を目指す旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel（ニュートラベル）」がグランプリを受賞し、2026年1月30日に犬山市内でPoC（概念実証）を開始することをお知らせします。

本プログラムは、自治体が抱える地域課題をスタートアップが持つ技術やアイデアで解決することを目的に、STATION Aiが“スタートアップと自治体の橋渡し役”として、本プログラムへの募集設計をはじめ、応募促進、運営、スタートアップによるPoCの実施に向けた伴走支援までを一貫して担う取り組みです。

PoC（概念検証）について

「NewTravel」は、テクノロジーを活用して「日本の地方の魅力を世界中に伝える」「観光業に持続可能なモデルを提供する」をミッションに掲げ、『魅力的な場所が見つかる』をコンセプトにした旅行特化型の動画SNSアプリです。地域の観光スポットや宿泊先、飲食店などに関する投稿動画から、魅力的な場所を新たに発見することができ、アプリ経由でホテルや旅館、飲食店などの予約が可能なサービスです。

「NewTravel」が提供する「みんなで創る動画ガイドブック」および「動画自動編集AI」を活用して、犬山市全体を丸ごと動画ガイドブックとして映像で発信します。また、NewTravelの「デジタルスタンプラリー」や「旅行プラン自動生成AI」などの機能を用いて、市内の回遊性を高めるとともに、宿泊促進やオーバーツーリズム課題の解消に取り組みます。

さらに、地域住民による動画投稿に対してポイント還元を行うなど、新たに地域参加型の取り組みを概念検証の期間中に実施する予定です。

「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」について

「ふるさとイノベーションコンテスト」は、STATION Aiと東海テレビが地域活性化プロジェクトとして共同運営し、自治体・地域団体と連携して地域課題解決を共創するオープンイノベーションプログラムです。

本プログラムでは、犬山観光にさらなるイノベーションを起こすことを目的に、スタートアップからの提案募集を開始し、書類選考や犬山観光プロモーション協議会とのマッチングを経て提案をブラッシュアップした後、2025年12月2日に最終審査が実施されました。グランプリを受賞したSBイノベンチャー株式会社（「NewTravel」）には、賞金100万円と3カ月間のPoC（概念実証）実施権が授与されました。

12月2日の最終審査の様子

STATION Aiは、スタートアップネットワークと運営知見を活かし、参加企業の募集からPoC支援までを担い、自治体とスタートアップが協働しやすい枠組みづくりを推進しています。

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、日本最大級のオープンイノベーション拠点です。スタートアップの創出・育成や、オープンイノベーションを促進するための多様な支援を提供しています。約1,000社の国内外のスタートアップ、パートナー企業、VC、大学などが参画し、新規事業の創出に取り組んでいます。館内にはレストラン、ホテル、ジムなどを備えた快適なオフィス環境が整い、勉強会やメンタリング、企業間のマッチング機会が豊富に用意されています。さらに、専門スタッフによるきめ細やかなサポートも充実しています。

