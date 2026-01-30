奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」ライブ・ビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン奥田民生、約3年ぶりとなるソロツアーの最終公演を、全国各地の映画館にて生中継！

2026年3月29日（日）に昭和女子大学 人見記念講堂（東京都）で開催される『奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」』の模様を、全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。

奥田民生は、2024年10月にソロ活動30周年を記念した両国国技館での2Daysライブを開催し、昨年は吉川晃司と結成したユニット「Ooochie Koochie」の全国ツアーを敢行するなど、還暦を迎えた現在も表現の幅を広げている。

今年1月からは、約3年ぶりとなるソロツアー「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」を開催中。

湊雅史（Drums）、小原礼（Bass）、斎藤有太（Keyboards）という長きにわたり共に活動しているバンド「MTR&Y」と共に魅せる、貫禄ある圧巻のライブと、唯一無二の音楽は必見だ。

本ツアーの最終公演を、映画館の大スクリーンと迫力ある音響でお届けする。

奥田民生の“今”を体感できるステージをお見逃しなく！

■奥田民生 2026年ツアー＆リリース特設サイト：https://www.okudatamio.jp/special/ot2026/haruoohlala.html(https://www.okudatamio.jp/special/ot2026/haruoohlala.html)

【実施概要】

＜タイトル＞

奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」ライブ・ビューイング

＜日時＞

2026年3月29日（日）17:00開演

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/(https://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料金＞

4,800円（税込／全席指定）※入場者プレゼント「オリジナルステッカー」付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。

他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。

※不良品以外の交換はできません。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【ファンクラブ先行（抽選）】

2026年1月30日（金）12:00 ～ 2月8日（日）23:59

◎エーギョー★ライダー先行：https://e-gyo-rider.jp/(https://e-gyo-rider.jp/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【プレオーダー（抽選）】

2026年2月21日（土）18:00 ～ 3月1日（日）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/okudatamio-mtry2026/lv/(https://eplus.jp/okudatamio-mtry2026/lv/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年3月21日（土）18:00 ～ 3月27日（金）12:00

◎イープラス： https://eplus.jp/okudatamio-mtry2026/lv/(https://eplus.jp/okudatamio-mtry2026/lv/)

◎全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」ライブ・ビューイング

情報サイトhttps://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/(https://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/)

主催：DISK GARAGE

企画制作：Sony Music Artists

協力：RAMEN CURRY MUSIC RECORDS

映像協力：WOWOW

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。