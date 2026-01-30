山崎夢羽 初のEPアルバム「POCKET」リリース＆「LIVE TOUR -羽-」開催決定！！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2025年10月にソロとして再始動をした山崎夢羽が、2026年3月18日(水)に1st EP Album「POCKET」(読み:ポケット) のリリース、3月20日(金・祝)に恵比寿・The Garden Hallで「山崎夢羽 LIVE TOUR -羽-」の開催が決定したことをお知らせします。

昨年10月に1st Digital Single「きらめきDaydream」にてソロ活動をスタートし、コンスタントに新作やカバーなどを披露してきた彼女の表現力を多彩な楽曲で詰め込んだ5曲入りEP。初回限定盤には初の本人作詞曲も収録。今の彼女の夢と羽をポケットに詰め込んだ1st EP「POCKET」 をリリースいたします。また、発売を記念してリリースイベントを複数会場にて開催予定です。開催日時・会場等の詳細につきましては、決定次第、随時発表いたします。

また、今年1月に開催された「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」では、1月14日（水）にリリースされた3rd Digital Single「我愛你」をはじめ、事前にファンから寄せられたリクエスト楽曲など全12曲を披露。会場を大きな熱気で包み込み、大盛況のうちに幕を閉じました。

そしてこのたび、新たなステージとして「山崎夢羽 LIVE TOUR -羽-」の開催が決定。本公演は、初となるオールバンド編成でのライブとなり、これまでとは一線を画す表現とサウンドで、新たな一面を届けるステージとして大きな期待が寄せられています。

【山崎夢羽ライブ・リリース情報】

◼︎ 「山崎夢羽 LIVE TOUR -羽-」開催

2026年3月20日(金・祝）

場所：東京・恵比寿 The Garden Hall

【1部】OPEN : 13:15 START : 14:00 / 特典会：15:30~16:45

【2部】 OPEN : 17:15 START : 18:00 / 特典会：19:30~20:45

※1部、2部で演出内容が一部異なる予定です。

※開始時刻・終了時刻は予定です。多少前後する場合がございます。

・チケット料金：

前方確約チケット：8,800円 (税込)

一般チケット：7,700円 (税込)

一般チケット (女性エリア)：7,700円 (税込)

特典チケット(握手会)：3,300円 (税込)

特典チケット(公開リハーサル観覧+集合写真撮影)：2,200円 (税込)

・チケット受付

1月30日(金) 18:00～イープラスにてFC先行販売開始

https://yamazakiyuhane.fanpla.jp/feature/d42faea1b18acab4555114a267f714af

◼2026年3月18日(水) 1st EP Album 「POCKET」 release

<初回限定盤>

3,300円 (税込) / DSCL-0002

M1.moshimo

M2.我愛你

M3.開幕前夜

M4.メーテル

M5.きらめきDaydream

M6.メイクユーハッピー

▼ご予約はこちら

https://ultravybe.lnk.to/pocket_ltd

<通常盤>

2,200円 (税込) / DSCL-0003

M1.moshimo

M2.我愛你

M3.開幕前夜

M4.メーテル

M5.きらめきDaydream

▼ご予約はこちら

https://ultravybe.lnk.to/pocket_std

※封入特典は初回・通常共通全3種（デザインA、B、C）

※初回限定盤には3種からランダム1種、通常盤にはデザインB、Cからランダム1種封入

※初回限定版には数量限定で直筆サイン入りの”当たり”封入

※なくなり次第終了となります。

※各種デザインは確定後ご案内いたします。

<発売記念リリースイベント開催決定>

2/8(日) ららぽーとTOKYO-BAY North Gate 1階 みどりの広場

2/9(月) タワーレコード新宿店9Fイベントスペース

2/11(水) タワーレコード立川立飛店屋外イベントスペース

2/16(月) HMV & BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

2/20(金) タワーレコード川崎店

3/5(木) HMVエソラ池袋

3/8(日) 大宮アルシェ1F イベントスペース

3/18(水) ULTRA SHIBUYA店内

この後も関東近郊にてリリースイベント追加予定！

※詳細は決まり次第、改めてご案内いたします。

※施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

◼︎山崎夢羽 -Profile-

2002年11月5日生まれ。愛知県出身。

ハロー！プロジェクト「BEYOOOOONDS」の元メンバーであり、2024年6月に卒業を発表。

2025年10月22日（水）に1st Digital Single「きらめきDaydream」をリリースし、ソロアーティストとして再始動した。

▼山崎夢羽オフィシャルサイト

https://yamazakiyuhane.fanpla.jp

▼山崎夢羽SNS情報

X：https://x.com/yuhane_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@yamazaki_yuhane

Instagram：https://www.instagram.com/_yuhane1105_/

YouTube：https://www.youtube.com/@yuhane_1105

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/