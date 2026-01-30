XGエグゼクティブ・プロデューサーSIMON氏が掲げる「宇宙平和」への想いとは？

株式会社ＴＢＳラジオ

毎週土曜日・20時に配信中の『ASIANFILTER』。

アジア3000ブランドと日々つながるナビゲーターのNANAが、アジアで活躍するアーティストやクリエイターと対話しながら、現地カルチャーとクリエイティブの源泉に深く潜っていくPodcast番組。アジアのありのままの姿に触れ、現地にダイブしたような感覚をお届けします。

2026年1月24日（土）に配信された回にて、番組初のゲストとして『XG』を率いる『XGALX（エックスギャラックス）』代表兼エグゼクティブ・プロデューサーのSIMON氏がTBS Podcast『ASIANFILTER』にゲスト出演。

最新アルバムのリリースとワールドツアーを目前に控え、これまでメディアで語られることのなかった独自のプロデュース哲学や、意外な私生活を赤裸々に明かしました。

■音楽で目指すのは「宇宙平和」。XGのフェーズ1が今始まる

SIMON氏は、XGの現在地について「今のXGはまだ新人。ここからが本当の始まり"フェーズ1"である」と断言。 音楽を「人類が残せる最も持続的なエネルギー」と定義し、「宇宙人にまで届き、感情を揺さぶるような本質的な音を作りたい。目指すのは宇宙平和です」と、国境や既存のジャンルを超越した壮大なビジョンを表明しました。

■「50年後、おばあちゃんになったメンバーと笑い合いたい」音への執念

SIMON氏が何より重視するのは、一過性の数字よりも「時代を超える本質」。 「50年後、おばあちゃんになったメンバーと一緒に当時の曲を聴いて、『あの時、最高だったね』と言い合える作品を残したい」と吐露し、 「5年後の自分が今の決断をダサいと思わないか」を常に自問自答するストイックな姿勢を明かしました。

■スタジオ爆笑！ストイックな生活を支える秘伝の「納豆メソッド」

クールなプロデューサーのイメージを覆したのは「異常な納豆愛」。 韓国在住時代、日本から大量の納豆を持ち帰り冷凍保存してまで食べていたエピソードや、納豆が苦手な韓国の友人を「納豆デビュー」させるための独自メソッドを熱弁。 音楽制作と同等の熱量で語られる「納豆論」に、スタジオは爆笑の渦に包まれました。

■40歳の挑戦。次なるステージは「アメリカ」へ

今年40歳を迎えるSIMON氏は、5月より自らアメリカに渡り、制作拠点を広げる意向を明かしました。 「自分のルーツである場所で、まだ見ぬ自分に挑戦したい」と語るその姿は、常に進化を止めないXGの姿勢そのもの。 日・韓・米を繋ぐハイブリッドな感性が、今後さらに加速していくことを予感させました。

気になるお話の全容は、ぜひ配信をお聴きください。

Spotify https://open.spotify.com/show/54ZvYYV3kAOXTdwo5rwH3u

番組概要

◇タイトル：『ASIANFILTER』

◇配信日時：毎週土曜日 20：00

◇パーソナリティ：NANA（「60%」共同創業者 兼COO）

◇番組メールアドレス：asia905@tbs.co.jp

◇番組Instagram：@asianfilter905

◇番組ハッシュタグ：#アジアンフィルター