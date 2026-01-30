【ＢＳ日テレ】藤あや子 勘違いから発展？24歳下夫と再婚「私のこと好きになったの？」≪おぎやはぎの愛車遍歴≫

株式会社ＢＳ日本

愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」、1月31日(土)は、演歌歌手の藤あや子さんが初登場！

実は演歌界きってのクルマ好きだという藤さん。センスあふれるそのクルマ選びに、MCのおぎやはぎも感心しきり。クルマにまつわる数々のエピソードも披露してくれます。さらに、私生活の大サービス！24歳年下の夫との結婚に至った“勘違い”のいきさつとは？

■演歌界きってのクルマ好き

今回のゲストは演歌界きっての車好きと聞いた小木博明から「演歌界は車好き多いでしょう。ガッポリ稼いで、何か…いやらしいクルマに乗ってるイメージない？(笑)」。そんないじりをしつつ、登場した藤さん。実は番組の視聴者だといい、「いつ呼んでくれるかと思って。やっと来たわ」と打ち明ける。

最初に藤さんの前に登場したのは、初めて運転したトヨタ クラウン（５代目）。「最後はクラウンに乗りたい。自分の夢だと言っていた」という父が、夢を叶えて購入した1台だという。しかし、父はその後すぐに体調を崩し、入院。その間に乗り回していた藤さん、このクルマでトラブルを起こしてしまうが、なぜかすぐ父に察知されてしまい…。同級生の女の子と、湖へドライブに行った青春エピソードも披露する。初恋の相手と20歳の若さで結婚。すぐに出産し、若きママに。その相手との思い出の1台も明かす。

デビュー後、即購入したのはプジョー 306カブリオレ。ある偶然から街で見かけ、「それ見た瞬間、うわあ、きれい！って」と衝動買いした思い出も明かす。クルマ選びはビジュアル重視。その直感力におぎやはぎも感心するばかりだったが、小木も矢作もそわそわ。色気ダダ漏れの藤さんに、募る思いを打ち明ける一幕も…。

■現在の愛車は衝撃価格

八ヶ岳に別荘を持つ藤さん。別荘への移動に合わせて4WDを買うようになり、「あれなら女子が乗っても違和感ないし」とジープ チェロキーを2台連続で購入したことも。しかし、現在の愛車はイタリア人気メーカーの超高級SUV。3台続けて同じメーカーを選んでいるのだとか。「惚れ惚れするわねえ。いいクルマ！」と溺愛ぶりを明かす。気になるのは、お値段。衝撃の価格が明かされると、矢作からは「この辺のクルマもそんなに値段見ないで買ってますから」といじりも。

孫娘は何と17歳。祖母なのに「ママ」と呼ばれる、驚きの理由も告白する。さらに、藤さんといえば、2017年に24歳下の男性との再婚が大きな話題になった。「20歳で結婚してるから、二度と結婚しないつもりだった」にもかかわらず、「気持ちが17歳に戻っちゃって」再婚へ。夫との出会いや、「私のこと好きになったの？と勘違い」してしまった逸話も赤裸々告白する。

最後に登場した1台は、藤さんのリクエスト。「青春の思い出のクルマなので会いたいなと。それこそ17歳に戻っちゃいます」。久々の再会に、乙女のように目を輝かせ…。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v4fcZYr8Jr4 ]

【番組名】おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】毎週土曜 よる9時～9時54分

【放送局】ＢＳ日テレ

【出演者】おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲスト】藤あや子 1月31日放送

【クレジット】(C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。