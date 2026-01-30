22/7 ホロモデル 第3弾「Star Travelers衣装」発売キャラクターと一緒に、ロケ地で思い出撮影も
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」にて、22/7（ナナブンノニジュウニ）の「Star Travelers衣装」のホロモデルを、2026年1月30日（金）より発売いたしました。
また、本商品は今後のアップデートにて、全3種類のポーズを順次追加実装予定です。
Xマーケット▶https://xr-marketplace.com/news/holomodels/posts/223
■ホロモデルとは
デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、
アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。
ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、キャラクターたちと一緒に写真撮影することができます。
アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download
■商品ラインナップ
▼斎藤ニコル (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2803
▼藤間桜 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2804
▼織原純佳 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2805
▼桐生塔子 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2806
▼瀬良穂乃花 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2807
▼西浦そら (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2808
▼氷室みず姫(Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』
価格：\3,850（税込）
https://xr-marketplace.com/package/2809
【対応デバイス】
・スマートフォン
・ホロモデリンク など
■今後のアップデートについて
フィギュアをより気軽に楽しめる「プリセットポーズ」の追加実装を予定しています。
プリセットポーズは、ボタンひとつで簡単にポーズや表情を切り替えられる機能で、外出先で手軽に楽しみたい時や、初心者の方にもおすすめです。
発売時点では1種類を実装し、今後さらに2種類のポーズをアップデートで追加予定です。
※ホロモデルはプリセットポーズを使用せず、関節を動かして自由にポーズを変更することも可能です。
▼アップデートスケジュール
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/295_1_50cb6c5587b12fbec4da086f5c439df7.jpg?v=202601300121 ]
■22/7（ナナブンノニジュウニ）とは
秋元康総合プロデュース、SonyMusicとANIPLEXがタッグを組んだアイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。
日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。
公式サイト：https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/?ima=3041
■ 株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。
デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）
URL：https://gugenka.jp/