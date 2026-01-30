22/7 ホロモデル 第3弾「Star Travelers衣装」発売キャラクターと一緒に、ロケ地で思い出撮影も

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」にて、22/7（ナナブンノニジュウニ）の「Star Travelers衣装」のホロモデルを、2026年1月30日（金）より発売いたしました。


また、本商品は今後のアップデートにて、全3種類のポーズを順次追加実装予定です。



Xマーケット▶https://xr-marketplace.com/news/holomodels/posts/223




■ホロモデルとは


デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、


アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。


ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、キャラクターたちと一緒に写真撮影することができます。






アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download



■商品ラインナップ



▼斎藤ニコル (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』　


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2803



▼藤間桜 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2804



▼織原純佳 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2805



▼桐生塔子 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2806



▼瀬良穂乃花 (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2807



▼西浦そら (Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2808



▼氷室みず姫(Star Travelers衣装) ホロモデル本体 『22/7』


価格：\3,850（税込）


https://xr-marketplace.com/package/2809



【対応デバイス】


・スマートフォン


・ホロモデリンク　など




■今後のアップデートについて


フィギュアをより気軽に楽しめる「プリセットポーズ」の追加実装を予定しています。


プリセットポーズは、ボタンひとつで簡単にポーズや表情を切り替えられる機能で、外出先で手軽に楽しみたい時や、初心者の方にもおすすめです。


発売時点では1種類を実装し、今後さらに2種類のポーズをアップデートで追加予定です。



※ホロモデルはプリセットポーズを使用せず、関節を動かして自由にポーズを変更することも可能です。



▼アップデートスケジュール


[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/295_1_50cb6c5587b12fbec4da086f5c439df7.jpg?v=202601300121 ]


■22/7（ナナブンノニジュウニ）とは


秋元康総合プロデュース、SonyMusicとANIPLEXがタッグを組んだアイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。


日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。


公式サイト：https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/?ima=3041



■ 株式会社Gugenkaについて


Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。


デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。



■株式会社Gugenka


会社名：株式会社Gugenka


本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F


設立：2005年4月


代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）


URL：https://gugenka.jp/