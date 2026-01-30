北海道大学を中心としたスタートアップ相互支援ネットワーク（HSFC）において外部経営人材の募集開始

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)は、国立大学法人北海道大学（北海道札幌市、総長: 寳金 清博、以下北海道大学）を中心とした「北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）」のデータベース構築事業において経営人材（CXO候補）の募集業務を推進する運びになりました。2026年1月30日より募集を開始します。

なお、本取り組みでの副業・フリーランスといった外部人材とのマッチングは、同じくパーソルグループのパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成）が行います。

背景と北海道エリアの課題

HiPro Direct 募集URL:https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15920/(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15920/)

近年、企業や地域社会において新たな成長の担い手となるスタートアップやイノベーションの創出が強く求められており、起業支援人材、経営候補人材（CXO人材）など事業の成長を支援する人材の確保が急務となっています。特に、大学発ベンチャーの数はここ10年で約3倍に増加※1、全国的にスタートアップの創出が加速しています。北海道エリアでは、毎年30～40社の大学発スタートアップが創出されており、北海道大学をはじめとする複数の大学・高専が創業支援に取り組んでいます。

しかし、海外と比較すると成長性や人材面でいまだ多くの課題が残されており、経済産業省や国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）などの公的機関が中心となり、大学発スタートアップの持続的な創出や成長を支援するためのネットワーク構築、人材育成の取り組みが進められているのが現状です。

これらの課題を解決するために、2023年度から産学・地域協働推進機構に「スタートアップ創出本部」を新設するなど組織体制を強化している北海道大学が中心となり、道外にいる北海道出身者、北海道へ移住意向のあるUIJターン候補者など北海道に地縁のある人材コミュニティやデータベースを構築し、スタートアップ創出を促進するとともに、スタートアップの事業成長を支援する経営人材（CXO候補）の確保と事業成長の段階ごとに最適なマッチングを行うことが必要となっています。

「HiPro Direct」では、北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC※2）を通じて、経営人材の確保を支援してまいります。

※1: 令和6年度技術開発調査等推進事業大学発ベンチャーの実態などに関する調査（経済産業省、2025年）

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa6_vc_cyousakekka_houkokusyo.pdf

＊参考: 北海道大学スタートアップ支援活動及びHSFCのご紹介資料

https://www.independents.jp/storage/pdf/１-１）小野様_北海道インデペンテンツ資料_240419.pdf(https://www.independents.jp/storage/pdf/%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%89%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%A7%98_%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E8%B3%87%E6%96%99_240419.pdf)

北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC※2）概要

HSFCは、北海道内にある大学などの研究機関から新たな「研究開発型スタートアップ」を創出・育成し、地域の経済活性化を図ることを目指す、創業支援プラットフォームです。道内広域に点在する大学と高等専門学校・自治体・金融機関などがネットワークを結び、研究シーズの発掘から、起業と事業拡大に必要な情報・資金調達・環境整備などを一貫してサポートしています。

※2: HSFC: Hokkaido Startup Future Creation Development by Mutual Support Networks（略称: エイチフォース＝叡智の力）

今回の事業概要

この度、パーソルグループのパーソルテンプスタッフ株式会社が2026年1月30日付で「北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）」の経営人材（CXO候補）のデータベース構築事業を受託。パーソルキャリア株式会社の「HiPro Direct」は、プラットフォーム上に本事業に関する募集案件を掲載、全国から多様な経験・スキルを持つ人材を集客します。

「HiPro Direct」は、大学発スタートアップの創出支援やプロフェッショナル人材が副業を通してスタートアップで活躍する機会を創出することで、多様なはたらき方の支援や地域経済の活性化を目指してまいります。

大学発スタートアップ設立支援スキーム

- 要件定義各大学から選出された案件に必要なCXO人材の経験・スキルを定義。- 人材募集パーソルキャリアが展開する、副業・フリーランス人材マッチングプラットフォーム「HiPro Direct」にて案件を掲載、全国から人材を募集。- マッチングパーソルテンプスタッフが、応募者の中から各案件の「CXO」に適した人材を選出。- プロジェクトチームの組成CXO人材が研究者と共にプロジェクトチームを組成。- プロジェクト推進支援パーソルテンプスタッフにて、CXO人材のサポートを行い、事業化を支援。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/(https://www.tempstaff.co.jp/) ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/ (https://hipro-job.jp/)＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://biz.hipro-job.jp/ (https://biz.hipro-job.jp/)＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/) ＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/ (https://www.persol-career.co.jp/)＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/