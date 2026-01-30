【仮面ライダーゼッツ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

【仮面ライダーゼッツ】限定コラボ始動。このチャンスを掴め。

Make your dream come true. Good luck.

2026年1月29日（木）より、【仮面ライダーゼッツ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

本コラボのための新規描き下ろしイラストを使用した、かわいくて、かっこいいコラボ商品が登場！

この特別な機会を、ぜひお見逃しなく。

仮面ライダーゼッツとは

明晰夢を見る能力がある無職の青年・万津莫は、無敵のエージェントとして活躍する夢を見続けていた。

ある日、暴走車から少女を守って撥ねられて入院した莫は、怪人・ナイトメアに襲われる悪夢を見るが、いつもの危機から脱することができなかった。そこに秘密組織CODEの司令官・ゼロが現れ、莫にゼッツドライバーを与える。莫は仮面ライダーゼッツへと変身してナイトメアを粉砕する。

ナイトメアやCODEは実在しており、莫は正式にCODEのメンバーとなる。

【商品詳細】

■【仮面ライダーゼッツ】トレーディング缶バッジ 全5種

≪単品≫\700（税込）/ ≪セット≫\3,500（税込）

【サイズ】φ5.8cm

【素材】ブリキ・紙

■【仮面ライダーゼッツ】アクリルキーホルダー 全5種

各\1,400（税込）/ セット\7,000（税込）

【サイズ】H約5.6cm×W約3.4cm

【素材】アクリル

■【仮面ライダーゼッツ】トレーディングクリアカード 全5種

≪単品≫\700（税込）/ ≪セット≫\3,500（税込）

【サイズ】H8.5cm×W6.3cm

【素材】アクリル

■【仮面ライダーゼッツ】アクリルフィギュアBIG 全5種 各\2,400 (税込)

【サイズ】H約16.5cm×W約9.7cm

【素材】アクリル

■【仮面ライダーゼッツ】POP風アクリルバッジ 全5種

各\1,400（税込）/ セット\7,000（税込）

【サイズ】H5.0cm×W7.7cm

【素材】アクリル

■【仮面ライダーゼッツ】アクリルパネル \3,000 (税込)

【サイズ】H10.5cm×W14.8cm

【素材】アクリル

■【仮面ライダーゼッツ】ラグマット \7,500 (税込)

【サイズ】H37.5cm×W60cm

【素材】ポリエステル

【受注期間】

2026年1月29日（木）18：00～2026年2月23日（祝月）23：59

【お届け予定日】

2026年4月下旬～2026年5月中旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22180/

【関連リンク】

▼『仮面ライダー』公式ポータルサイト

https://www.kamen-rider-official.com/zeztz/

▼『仮面ライダー』公式X

https://x.com/HKR20_official

▼『仮面ライダーゼッツ』公式X

https://x.com/zeztz7toei

▼『仮面ライダー』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KAMENRIDER_Official_Toei

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）