【仮面ライダーゼッツ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
【仮面ライダーゼッツ】限定コラボ始動。このチャンスを掴め。
Make your dream come true. Good luck.
2026年1月29日（木）より、【仮面ライダーゼッツ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
本コラボのための新規描き下ろしイラストを使用した、かわいくて、かっこいいコラボ商品が登場！
この特別な機会を、ぜひお見逃しなく。
仮面ライダーゼッツとは
明晰夢を見る能力がある無職の青年・万津莫は、無敵のエージェントとして活躍する夢を見続けていた。
ある日、暴走車から少女を守って撥ねられて入院した莫は、怪人・ナイトメアに襲われる悪夢を見るが、いつもの危機から脱することができなかった。そこに秘密組織CODEの司令官・ゼロが現れ、莫にゼッツドライバーを与える。莫は仮面ライダーゼッツへと変身してナイトメアを粉砕する。
ナイトメアやCODEは実在しており、莫は正式にCODEのメンバーとなる。
【商品詳細】
■【仮面ライダーゼッツ】トレーディング缶バッジ 全5種
≪単品≫\700（税込）/ ≪セット≫\3,500（税込）
【サイズ】φ5.8cm
【素材】ブリキ・紙
■【仮面ライダーゼッツ】アクリルキーホルダー 全5種
各\1,400（税込）/ セット\7,000（税込）
【サイズ】H約5.6cm×W約3.4cm
【素材】アクリル
■【仮面ライダーゼッツ】トレーディングクリアカード 全5種
≪単品≫\700（税込）/ ≪セット≫\3,500（税込）
【サイズ】H8.5cm×W6.3cm
【素材】アクリル
■【仮面ライダーゼッツ】アクリルフィギュアBIG 全5種 各\2,400 (税込)
【サイズ】H約16.5cm×W約9.7cm
【素材】アクリル
■【仮面ライダーゼッツ】POP風アクリルバッジ 全5種
各\1,400（税込）/ セット\7,000（税込）
【サイズ】H5.0cm×W7.7cm
【素材】アクリル
■【仮面ライダーゼッツ】アクリルパネル \3,000 (税込)
【サイズ】H10.5cm×W14.8cm
【素材】アクリル
■【仮面ライダーゼッツ】ラグマット \7,500 (税込)
【サイズ】H37.5cm×W60cm
【素材】ポリエステル
【受注期間】
2026年1月29日（木）18：00～2026年2月23日（祝月）23：59
【お届け予定日】
2026年4月下旬～2026年5月中旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22180/
【関連リンク】
▼『仮面ライダー』公式ポータルサイト
https://www.kamen-rider-official.com/zeztz/
▼『仮面ライダー』公式X
https://x.com/HKR20_official
▼『仮面ライダーゼッツ』公式X
https://x.com/zeztz7toei
▼『仮面ライダー』公式YouTube
https://www.youtube.com/@KAMENRIDER_Official_Toei
