【フジテレビ】笑いに人生を捧げた男の“重大発表ロードムービー”『ケンドーコバヤシの重大発表！』

ケンドーコバヤシ53歳。

大阪府出身、1992年4月、大阪NSCに11期生として入学。陣内智則、中川家らとともにお笑いを学び、漫才師時代を経て2003年ケンコバこと「ケンドーコバヤシ」名義でピン芸人として始動。2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。CS放送フジテレビONEでは東京進出直後からレギュラーMCを務め、自身の“ホームグラウンド”として数々の企画に挑戦。2008年から放送の『コスコスプレプレ』や、2012年に始まった『漫道コバヤシ』など、ケンコバならではの目線でサブカルチャーの魅力を深く掘り下げた番組を視聴者に届けてきた。

そんなケンコバから、「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい。そして、自分を育ててくれたフジテレビONEというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」という一報が！ 急遽呼び出されたスタッフは、撮影クルーとともにタイのバンコクへと向かった！ 道中、スタッフ同様に呼び出されたくっきー！（野性爆弾）が合流し、その重大発表を聞き出そうとするが…!?

番組のクライマックスでついにケンコバの口から語られる重大発表を、視聴者、そしてお笑い業界はどのように受け止めるのか？笑いに人生を捧げた男の“重大発表ロードムービー”を、是非ともお楽しみに！！

■番組概要

番組タイトル ：『ケンドーコバヤシの重大発表！』

放 送 日 時 ：1月31日（土）22時～23時（予定）

放送チャンネル：フジテレビONE スポーツ・バラエティ

配信チャンネル：フジテレビONEsmart

※FOD、スカパー!、J:COMなどの配信サービスでも視聴可能

出 演：ケンドーコバヤシ

くっきー！（野性爆弾）ほか

（以下コメント出演）

中川家

陣内智則

ハリウッドザコシショウ

番 組 U R L ：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/926200014.html