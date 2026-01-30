【必要な人材を、最短・最適に。多様化する人材調達手法の新常識】3社協賛セミナーを開催いたします|2026年2月17日(火)11:00-12:00

株式会社キャリアデザインセンターhttps://www.fangrowth.biz/cs_event/20260217_crw

転職サイト「type」では2月17日（火）および2月24日(火)、2月25日(水)にて株式会社クライドワークス、ヒューマンリソシア株式会社との3社協賛セミナーを開催いたします。

■ セミナー開催の背景

採用市場の流動化や働き方の多様化が進む中で、企業が確保すべき人材像や採用チャネルは大きく変化しています。従来の正社員採用だけではスピード・専門性の両立が難しく、派遣や業務委託など、柔軟なリソース調達の重要性が高まっています。

本ウェビナーでは、採用チャネルの最新トレンドを踏まえ、事業成長や組織課題に応じて「どの手法を、どのように使い分けるべきか」を多角的に議論します。

人事・採用担当者や事業責任者の方にとって、自社に最適な採用ポートフォリオを見直すきっかけとなる内容です。採用スピードと定着率の両立を実現したい方はぜひご参加ください。

■ セミナー概要

タイトル： 必要な人材を、最短・最適に。多様化する人材調達手法の新常識

開催日程：

ライブ配信：2026年2月17日(火) 11:00-12:00

アーカイブ配信： １.2026年2月24日(火) 12:00-13:00、15:00-16:00

２.2026年2月25日(水) 12:00-13:00、15:00-16:00

参加費： 無料

定員数： 100名

開催形式： オンライン（FanGrowth）

お申し込みURL： https://www.fangrowth.biz/cs_event/20260217_crw

■ このようなお悩みを持っている企業様にオススメです

・採用チャネルの最適化に課題を感じている人事・採用担当者の方

・即戦力人材を最短で確保したい事業責任者・プロジェクトマネージャーの方

・派遣・業務委託・正社員など、雇用形態ごとの使い分けに悩んでいる方

・採用コストやスピードを見直し、柔軟なリソース調達体制を構築したい方

・事業フェーズや採用戦略に応じて、最適な人材確保の新しい考え方を知りたい方

■ 登壇者紹介

株式会社クラウドワークス マーケティング本部 マネージャー 野村 衣里子 氏

2021年入社。エージェント事業のCS立ち上げを経て、現在は法人マーケティングおよび全社ナーチャリング組織を統括。

ヒューマンリソシア株式会社 西日本営業部 中四国営業部 部長 小形 仁亮 氏

10年以上の派遣営業経験を持ち、現場の「生の声」に基づいた最適な人材活用を提案。

株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部 部長 広瀬 孝太 氏

2014年入社。これまで約150社の中途採用を支援。現在は部長職として媒体運営やメンバー育成に従事。

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

-------------------------------------------------------------------

コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5866 万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■768名（2025年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営

転職フェアの開催

人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業

IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。

