新宿駅徒歩３分『るるぶキッチン』がＪA熊本経済連とコラボレーション！くまもと黒毛和牛「和王」ステーキ丼　ランチ特集フェアを開催2026年2月3日（火)から販売スタート！

株式会社JTBパブリッシング

JTB グループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東

区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、直営飲食店舗『editor’s fav るるぶキッチン』(以下『るるぶキッチン』)において、2026年2月3日(火)から3月2日（月）まで、JA熊本経済連（JAくまもと肉牛銘柄推進協議会）と連携し、くまもと黒毛和牛「和王」ステーキ丼 ランチ特集フェアを開催します。

『るるぶキッチン』は、「るるぶ」の編集者が全国各地を旅して見つけた″おいしい″をお届けするリアル店舗メディアです。飲食店として料理の提供に加えて、全国各地で作られている「本物」の食・食材を発掘し、『るるぶキッチン』にてオリジナル料理を通じて、その価値や魅力を消費者の方にお届けしてきました。このたび、JA熊本経済連（JAくまもと肉牛銘柄推進協議会）と連携し、くまもと黒毛和牛「和王」を使用した期間限定ランチメニューを提供いたします。阿蘇の清らかな水と豊かな自然の中で、じっくりと育てられるくまもと黒毛和牛。その中でも霜降りで柔らかな肉質と、ふくよかで芳醇な風味が好評価の「和王」を使用します。「和王」は厳選された植物性飼料を使用しており、安心でより高い安全性を実現した霜降り肉です。期間限定の「和王」を当特集フェアにてご賞味ください。

【商品概要】

商品名：くまもと黒毛和牛「和王」ステーキ丼 2,280円（税込） （「和王」約150g使用）

日本食肉格付協会「枝肉肉質ランク」の最上級格付5等級と上位格付4等級を獲得した黒毛和牛。その中から、生後28カ月以上、霜降り度合いが高いものが「和王」です。この「和王」を約150ｇ使用したボリューム満点のステーキ丼。トッピングは「和王」を引き立てるトマトやミョウガを使用しました。ステーキソースには熊本産の晩白柚果汁も使用しています。

■『editor’s fav るるぶキッチン』店舗概要

＜住所＞

東京都新宿区新宿3-17-7 紀伊國屋書店 新宿本店 地下1階（紀伊國屋ビルディング地下名店街）

＜営業時間＞

ランチタイム11時30分～14時30分（14時00分LO）、ディナータイム17～22時（21時30分LO）

＜電話番号＞

03-6273-0727

＜アクセス＞

JR新宿駅東口より徒歩3分、または地下鉄丸ノ内線・副都心線・都営新宿線 新宿三丁目駅B７出口 より徒歩1分（地下街より直結）

＜定休日＞

不定休（※年末年始含む休業日あり）

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13302778/

facebook：https://www.facebook.com/rurubukitchen

Instagram：https://www.instagram.com/rurubu_kitchen/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-582-bad8bafc9c8ff31d9ca1014567f191e7.pdf