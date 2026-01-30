TVアニメ『葬送のフリーレン』より、ヒンメル率いる「勇者パーティー」のTシャツや、ミミックに食べられるフリーレンのパーカーなどが新登場！【株式会社コスパ】
TVアニメ『葬送のフリーレン』より、
ヒンメル率いる「勇者パーティー」のTシャツをはじめ、
フリーレン「買っちゃった」Tシャツや、ミミックに食べられるフリーレンのパーカーなど、
様々な新作アパレルがCOSPA（コスパ）から登場！
通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。
発売日は＜2026年4月中旬＞予定です。
【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『葬送のフリーレン』商品情報はこちら
┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02086/mode/series
商品情報
■葬送のフリーレン「勇者パーティー」 Tシャツ
発売日：2026年4月中旬
サイズ：S/M/L/XL
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
ヒンメル率いる「勇者パーティー」のTシャツ
・プリントデザインには「カスレ風」の処理をほどこしています。
・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。
・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。
・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。
・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。
・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。
・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。
■ミミックに食べられるフリーレン ジップパーカー
■フリーレン ジップパーカー Ver.2.0
発売日：2026年4月中旬
サイズ：M/L/XL/XXL
価格：各8,800円（税込）
耐久性が高く、やわらかな肌触り。
体型や着こなしに合わせて調整できるダブルジップ仕様
・細めの糸を高密度で編み上げた、高い耐久性と上品な光沢感のある生地を採用。
・生地は綿100％でやわらかな肌触り。
・裏地は裏毛（裏パイル）仕様で、吸水性・吸湿性に優れているので、長時間着用しても快適。
・身幅と袖にゆとりを持たせた、ゆったりとしたシルエット。
・ポケットは、脇の縫い目に沿って付いているシームポケット仕様で、すっきりした見た目に。
・体型や好みに合わせて調整できるダブルジップ仕様。
・袖と裾はリブ編み仕様。
・フードは、2重仕様でしっかり頭を覆える大きめの設計。
・フードの紐先には金属チップ付きで、ほつれにくく長持ちします。
■ミミックとピンチのフリーレン 袖リブロングスリーブTシャツ
■アウラ 袖リブロングスリーブTシャツ
発売日：2026年4月中旬
サイズ：S/M/L/XL
価格：各4,290円（税込）
一枚でアウターとしてはもちろん、重ね着のインナーとしても活躍する万能な一枚。
・3シーズン着れるカジュアルなロングスリーブTシャツ。
・重ね着、インナーとして活躍。
■フリーレン「買っちゃった」Tシャツ
発売日：2026年4月中旬
サイズ：S/M/L/XL
価格：3,300円（税込）
「買っちゃった」
「なんに使うのこれ…」
【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
----------------------------------------
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
----------------------------------------
■関連リンク
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA(コスパ)
┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
