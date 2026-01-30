“音と食を融合”させた新感覚の音楽グルメ番組『高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ』１時間SPに「クレヨンしんちゃん」野原ひろし、声優・森川智之、森高千里が集結！

野原ひろしはサラリーマンの昼メシの流儀を公開！ 森川の「声優メシ」絶品アイスにスイーツ王子・高見沢は！？ 森高は高見沢と豪華セッション！ ツアー先で見つけた「森高メシ」も！

■『しんちゃん』大好き高見沢も大コーフンだゾ！セッションではギターテク炸裂！

株式会社ＢＳ朝日森高千里とは「ロックンロール県庁所在地」と「気分爽快」をセッション！

“食の貴公子”THE ALFEEの高見沢俊彦が、最高の音楽と日本各地のうまいものをゲストトークとともにお届けする、“音と食を融合”させた新感覚の音楽グルメ番組『高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ』（毎週金曜よる10時30分～11時放送）。２月13日（金）はアニメ『クレヨンしんちゃん』の主人公・野原しんのすけの“とーちゃん”こと野原ひろし、アニメでその声を担当している声優の森川智之、そして森高千里をゲストに迎えての豪華２部構成での１時間スペシャル！野原ひろしといえば『クレヨンしんちゃん』のスピンオフ作品『野原ひろし 昼メシの流儀』でサラリーマンならではの“食のこだわり”を披露して大バズリ。そのひろしだけでなくトム・クルーズなど様々な俳優やアニメキャラの声を担当する森川は「声優メシ」を公開。そして森高は高見沢とセッションを披露しつつ、全国のツアーで見つけたお気に入りの「森高メシ」を紹介します。

■大バズリ『昼メシの流儀』から三か条とは？森川は「声優事件簿」でトーク！

貴重な昼休みを利用しての番組出演となった野原ひろし。高見沢が春日部市と同じ埼玉県の蕨市出身と知り意気投合。野原ひろし＆高見沢俊彦「昼メシと高見沢メシの流儀」コラボ「カスカベvsワラビのサイタマ対決だゾ」をテーマに、野原ひろしがサラリーマンならではの「昼メシの流儀『三か条』」を紹介。スピンオフ『昼メシの流儀』からはひろしの食レポや名言の数々をメニューとともに公開します。一方の高見沢はひろしにおすすめのメニューとしてサラリーマンにぴったりのカレーを紹介。ひろしの感想は？

吹き替えを担当するトム・クルーズ本人からも“公認”され、親交もあるという声優の森川智之。自身が声で出演する数々の作品や俳優、キャラクターを紹介しつつ声を演じ分けるうえで気をつけていることなどを披露します。さらに森川は、収録現場で遭遇した数々の事件を紹介する「声優事件簿」で高見沢とトークを。ベテラン声優の森川に起きた事件とは？そんな森川オススメの「声優メシ」はアイスクリーム。スイーツ王子の高見沢も大興奮!?

■全国ツアーで見つけた「森高メシ」とは？セッションはあの２曲で大盛りあがり！

同じ埼玉県出身ということで意気投合する高見沢と野原ひろし森川智之は声優界の知られざるトークを披露！

全国ツアーで日本各地の絶品グルメを堪能してきた森高千里。高見沢とのトークではツアーでの空き時間の過ごし方などで盛り上がります。さらに個性的な代表曲が数多くある森高に高見沢は作詞の技法について質問を。森高お気に入りのフレーズも紹介します。

全国ツアーを重ねて充実の「森高メシ」の中から紹介するのは、地元である熊本県民のソウルフードやインスタで見つけたというチーズケーキを含めた４種。まさに大充実のメニューに高見沢の感想は？

森高と高見沢は『ロックンロール県庁所在地』『気分爽快』の２曲でセッションを披露。グルメに負けない贅沢な音楽コラボもお見逃しなく！

野原ひろし コメント

森高千里はツアー先で見つけた絶品グルメ “森高メシ”を紹介！

Q: 番組にご出演された感想は？

「一般人の私がこんなところに出ていいのか、という感じで大変恐縮です。普通のサラリーマンなのに、こんな私で大丈夫だったでしょうか？高見沢さんの軽快なトークと心地の良い空間に、お腹が空いているのを忘れるぐらいあっという間の時間でしたね。また呼んでください！」

Q: 高見沢さんの印象は？

「長年、音楽の世界でご活躍されている高見沢さんにお会いすることができるなんて、本当に光栄です！とにかくキラキラしていました、照明より眩しかったですね！（笑）料理や漫画、さまざまなものにも造詣が深くて、すごい方だなと思いました。高見沢さんに緊張をほぐしていただいて、私も話しやすかったです」

森川智之 コメント

Q: 今回、番組にご出演された感想は？

「とても楽しかったです！高見沢さんはじめ、スタッフの皆さんが本当に温かく迎えてくださって、最初から最後まで居心地のいい時間でした。声優の話や食の話題が自然に広がって、自分でも驚くほどよく話せました。またぜひお邪魔したいです。今度は音楽の話もしたいですね！」

Q: 高見沢さんの印象は？

「もうレジェンドという言葉そのものの方なので、最初は失礼があってはいけないと正直緊張しました。でも実際にお会いすると、とてもアットホームでフレンドリー、私の出演した作品も観てくれているようで、一気に親近感がわきました。自然に心を開かせてくれて、話を引き出すのも本当にお上手、その懐の深さに感動しましたし、素敵な方だなと思いました。ただのファンから、ただの大大ファンになりました（笑）」

森高千里 コメント

Q: 初めてこの番組に出演されての感想は？

「高見沢さんとは他の番組などでご一緒したことはあったのですが、対面でお話するのは初めてで。大先輩ですけど、高見沢さんの優しい雰囲気が伝わってきて楽しかったです」

Q: 高見沢さんとのセッションについては？

「セッションももちろん初めてで、横に高見沢さんがいらっしゃるだけで贅沢な時間でした。収録もテレビ局のスタジオだと結構緊張するのですが、今回はステージを使ってライブをしているような感覚でできたのですごく良かったですね」

Q: 高見沢さんのギターも…

「そうですね、ギターも曲によって変えていただいて。テレビではとても有名なギターなども拝見していたんですが、間近で見るのは初めてで感激しました。コーラスもやっていただけて気持ちが良かったです」

Q: ご紹介された「森高メシ」の選択にはご苦労されましたか？

「やっぱり悩みましたね。毎回毎回、行く場所によって違うものを食べに行ったりとか、美味しいものを目指して調べて行くので。その中から選ぶというのはすごく大変でした。そんな美味しいものの中から選ぶみたいな感じだったんですけど、さらにその中でも特に美味しいものを、という感じだったので厳選させていただきました」

高見沢俊彦（THE ALFEE）コメント

Q: 野原ひろしさんに続いての声優の森川さんがゲスト。異色な内容になりました

「面白かったですね。もともと『クレヨンしんちゃん』は毎年の夏の映画を楽しみにしているぐらい大好きなので。しんちゃんも好きですけど、あの仲間たちが好きですね。あの５歳児の会話がALFEEの会話に近い（笑）。くだらないところは映画館でも声を出して笑っちゃいます。あんなものですよ、ALFEEも（笑）」

Q: トークではしんちゃんのものまねも？

「え？していましたか？そんな意識はなかったけど、ついそういう風になっちゃうのかな？（笑）それにしても『vsワラビ』というのもすごくローカルな感じで良かったですね」

Q: 森川さんとお話になっていかがでしたか？

「森川さんのトム・クルーズは有名なんですが、ラインナップを見たら本当にたくさん声をやっていらっしゃるんだなと。『スター・ウォーズ』シリーズのオビ＝ワン・ケノービもやっているって気が付かなかったですね。演じているユアン・マクレガーの声を改めて聞いてみたけどわからなかったです」

Q: 森高さんとは２曲のセッションを披露されました

「『ロックンロール県庁所在地』はこの番組にぴったりの曲ですね。コーラスで『たこやき、たこやき～』だったりグルメがたくさん出てくるので。改めて思いましたが、森高さんの曲がいいので。僕の好きなブルースコードがメインなので楽しかったですね。ギターソロは自分流に弾いてしまいましたが（笑）。自分なりにちょっとハードにしちゃいましたね」

Q: 『気分爽快』ではおなじみのフリ（ウェーブ）も見られました

「何やっているのかなって思っちゃった（笑）。VTRを見たら、みんなやっているのでそういうことなんだって（笑）。じゃあ、自分もやった方が…と思ったけど、歌いながらだったのであまり動けませんでした」

Q: 森高さんとはあまりお話したことがなかったとか

「そうなんです、あまりお話する機会がなかったんです。昔は音楽番組などで一緒になったことがあったと思いますが、アイドルオーラってあるじゃないですか？近づけない感じがして（笑）。僕は人見知りで積極的に話しかけるようなタイプじゃないし…、でも、そんなやつが番組のMCをやっているっておかしいよね？（笑）ウチのバンドに一人おしゃべりがいるから任せていたということもありますね。ただ、森高さんはおしゃべりしやすくてトークも楽に進行できました。MCの経験もあるし、さすがにトークはお上手です」

Q: 今回のスペシャルの見どころは？

「やっぱり野原ひろしさん！あと森高さんとのセッション。今までちゃんと話したことないのに、（収録が）いきなりセッションだったから（笑）こういう楽曲だったんだって改めて一緒にやってみて。いろんな曲をやれて、なかなか勉強になります」

番組概要

【番組名】「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ 1時間スペシャル」

ゲスト：野原ひろし＆森川智之＆森高千里

【放送日時】２月13日（金）よる10時～11時放送

※レギュラーは毎週金曜 よる10時30分～11時放送中

【放送局】 ＢＳ朝日

【ＣＡＳＴ】ＭＣ：高見沢俊彦（THE ALFEE）

ゲスト：野原ひろし

森川智之

森高千里

【制作】ＢＳ朝日、イースト

【プロデューサー】山田駿（ＢＳ朝日）、菊池計理（イースト）、宇賀神裕子（イースト）

【コピーライト】番組写真をご使用の際は「(C)ＢＳ朝日」の表記をお願いいたします。

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/ongakumeshi/

【番組公式X】https://twitter.com/takamizawa_bsa