“絶景”と“音楽”が織りなす山頂フェス「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」　「OCHA NORMA」、「SHE’S」の追加出演が決定！

株式会社岩岳リゾート

世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾートは、同社が運営する「白馬岩岳マウンテンリゾート（白馬岩岳スノーフィールド）」において、株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市中区丸の内、代表取締役社長：水野敦之、以下「アルペン」）による協賛のもと、2026年5月23日（土）・24日（日）に「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」において音楽ライブを開催いたします。この度、追加出演アーティスト2組が決定しましたのでお知らせいたします。

音楽ライブの追加出演アーティストが決定！

音楽ライブ1日目の5月23日（土）の出演アーティストとして、「お茶の間」を楽しませる存在として注目を集める、新世代の8人組女性アイドルグループ「OCHA NORMA」、2日目の5月24日（日）は、温かみのあるメロディと美しいピアノの響きが魅力の大阪出身男性4人組ピアノロックバンド「SHE’S」の出演が決定しました。

なお、今後も出演アーティストを順次発表してまいります。



追加出演アーティストプロフィール

DAY1（2026年5月23日（土））

■メインステージ「ヤッホー！ステージ」

※入場には音楽フェスチケットが必要となります。音楽フェスチケットをお持ちの方はヒトトキノモリステージも入場可能です。

【OCHA NORMA】

みんなが集うほっとする場所(お茶の間)とラテン語で「規準 / 基

準」という意味をもつ(NORMA /ノルマ) をかけあわせた造語で

「オチャ ノーマ」と読む。

(お茶の間)を楽しませる、新世代の(スタンダード)となるような存

在になってほしい!という願いが込められている。

2022 年 7 月にメジャーデビューし、同年 12 月「第 64 回輝く!日本レコード大賞 新人賞」受賞。2025 年 8 月には 5 枚目となるシングル「女の愛想は武器じゃない/学校では教えてくれないこと」をリリース。さらに 2025 年 10 月にはグループ初の日本武道館公演を成功させ、結成５年目にして活動の勢いはなお加速し続けている。

オフィシャルサイト：https://www.helloproject.com/ochanorma/

DAY 2（2026 年 5 月 24 日（日））

■メインステージ「ヤッホー！ステージ」

※入場には音楽フェスチケットが必要となります。音楽フェスチケットをお持ちの方はヒトトキノモリステージも入場可能です。



【SHE’S】

聴けば、きっと囚われる。旋律に愛されたバンド。メンバー全員大

阪出身のピアノロックバンド。

全作品のソングライティングを担う井上竜馬が奏でるピアノをセン

ターに据え、エモーショナルなロックサウンドから心を鷲掴みにす

る珠玉のバラードまで、壮大かつ圧倒的な存在感を放つ。2026 年は結成 15 周年・メジャーデビュー 10 周年を迎え、アニバーサリーイヤーに突入。

オフィシャルサイト：http://she-s.info/

出演アーティスト一覧（2026 年 1 月 16 日現在、50 音順）

ヤッホー！ステージ（入場には音楽フェスチケットが必要となります。音楽フェスチケットをお持ちの方はヒトトキノモリステージも入場可能です）



2026年5月23日（土）：OCHA NORMA、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、SCANDAL、miwa、BLUE ENCOUNT

2026年5月24日（日）：家入レオ、GAKU-MC、SHE’S、スキマスイッチ、ハラミちゃん、and more

ヒトトキノモリステージ（入場にはリゾート入場チケットが必要となります）

2026年5月23日（土）：奥華子、寺中友将（KEYTALK）、中田裕二、橋口洋平（wacci）

2026年5月24日（日）：ISEKI（キマグレン）、杉本琢弥、眉村ちあき、Rake



BBQ付きのVIPシートを今年も販売！

過去開催時に好評だったステージに近い特等席で鑑賞できるBBQ付きのVIPシートを今年も販売中です。通常の客席エリアより一段高い場所で、アーティストと同じ高さの目線で音楽を楽しむことができる人気のプラン。白馬岩岳の絶景の中、アーティストが奏でる音楽とお食事を同時に堪能できる特別な時間をお楽しみください。VIP シートは以下 URL より予約を受付しています。

URL：https://iwatake-mountain-resort.book.ntmg.com/top/hakuba-yoo-hoo-festival

※音楽フェスの各チケットの金額は税込、ゴンドラリフト往復乗車、5 線サウスリフト乗車込、オリジナルレジャーシート付、入場時に別途ドリンク代（\600）が必要となります。小学生はドリンク代不要です。※ヤッホー！ステージ、ヒトトキノモリステージともに椅子、レジャーシートの持ち込みは不可となります。上記チケットにはオリジナルレジャーシートが付いておりますので、そちらをご利用ください。



【「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」開催概要】

■開催日時：2026年5月16日（土）～24日（日）

■会場：白馬岩岳マウンテンリゾート（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 12056）

■体験メニュー（予定）

・音楽ライブ ※詳細は下記参照

・ヨガイベント

・ワークショップなど



■料金

・リゾート入場チケット（ゴンドラリフト往復乗車・5線サウスリフト乗車含む）：大人2,900円、小人1,600円、ペット（一頭につき）800円

・その他有料プログラムあり



■音楽ライブ

・開催日時：

2026年5月23日（土）9:30リストバンド交換開始、11:00開演

2026年5月24日（日）9:30リストバンド交換開始、11:00開演

・音楽フェスチケット料金（ヤッホー！ステージ・ヒトトキノモリステージ両方への入場可）：

中学生以上：10,500円／2日間通し券20,000円

（いずれもゴンドラリフト往復乗車、5線サウスリフト乗車込、入場時別途ドリンク代600円必要）

小学生：2,000円／2日間通し券4.000円

（いずれもゴンドラリフト往復乗車、5線サウスリフト乗車込、ドリンク代は不要）

※ヤッホー！ステージ、ヒトトキノモリステージともに椅子、レジャーシートの持ち込みは不可となります。

上記チケットにはオリジナルレジャーシートが付いておりますので、そちらをご利用ください。

・チケット販売情報

アルペン、スポーツデポ、アルペンアウトドアーズの一部対象店舗

販売期間：～2026年2月20日（金）



音楽フェス会場対面販売

場所：白馬岩岳マウンテンリゾート ベースセンター内売店

販売期間：～2026年2月20日（金）

TIGET 先行

販売期間：～2026年2月20日（金）

URL：https://tiget.net/events/451887



各プレイガイド先行

販売期間：～2026年2月20日（金）

イープラス URL：https://eplus.jp/hakuba2026/

チケットぴあ URL：https://w.pia.jp/t/hakuba-yoohoo-fes26/ Pコード：316-533

ローソンチケット URL：https://l-tike.com/hakuba2026/ Lコード：76092

■公式URL：https://hakuba-yoo-hoo-festival.com/

■主催：HAKUBA ヤッホー！ FESTIVAL 実行委員会

■特別協賛：株式会社アルペン

■企画制作：株式会社 葉風舎



【会社概要】

会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co.Ltd.

代表：代表取締役社長 星野 裕二

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立：1985年（昭和60年）8月8日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/



◆株式会社岩岳リゾートについて

株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社として、長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、長野県6カ所、群馬県１カ所、岐阜県1カ所 計8スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1