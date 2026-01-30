「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」でグランプリを受賞した旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel」が概念検証を開始

SBイノベンチャー株式会社

SBイノベンチャー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：源田 泰之）が事業化を目指す旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel（ニュートラベル）」は、東海テレビ放送株式会社、STATION Ai株式会社および犬山観光プロモーション協議会が共同で2025年12月に開催したオープンイノベーションプログラム「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」において、グランプリを受賞し、2026年1月30日に犬山市で概念検証を開始します。

「NewTravel」は、テクノロジーを活用して「日本の地方の魅力を世界中に伝える」「観光業に持続可能なモデルを提供する」をミッションに掲げ、『魅力的な場所が見つかる』をコンセプトにした旅行特化型の動画SNSアプリです。地域の観光スポットや宿泊先、飲食店などに関する投稿動画から、魅力的な場所を新たに発見することができ、アプリ経由でホテルや旅館、飲食店などの予約が可能なサービスです。

概念検証について

「NewTravel」が提供する「みんなで創る動画ガイドブック」および「動画自動編集AI」を活用して、犬山市全体を丸ごと動画ガイドブックとして映像で発信します。また、NewTravelの「デジタルスタンプラリー」や「旅行プラン自動生成AI」などの機能を用いて、市内の回遊性を高めるとともに、宿泊促進やオーバーツーリズム課題の解消に取り組みます。

さらに、地域住民による動画投稿に対してポイント還元を行うなど、新たに地域参加型の取り組みを概念検証の期間中に実施する予定です。

▼イベントページ

https://www.newtravel.jp/event/inuyama2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferral(https://www.newtravel.jp/event/inuyama2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferral)

ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市」について

「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市 」は、犬山市と犬山市観光協会で構成される犬山観光プロモーション協議会、東海テレビ放送株式会社およびSTATION Ai株式会社の3社共同で運営する、地域の観光課題をスタートアップとともに解決することを目的としたオープンイノベーションプログラムです。

本プログラムでは、犬山観光にさらなるイノベーションを起こすことを目的に、スタートアップからの提案募集を開始し、書類選考や犬山観光プロモーション協議会とのマッチングを経て提案をブラッシュアップした後、2025年12月2日に最終審査が実施されました。グランプリを受賞したSBイノベンチャー株式会社（「NewTravel」）には、賞金100万円と3カ月間のPoC（概念実証）実施権が授与されました。

なお、本プログラムの様子を取材した特別番組を2026年3月29日（日）午後2時～午後3時に東海テレビで放送予定です。

▼「ふるさとイノベーションコンテスト 犬山市 」について

https://www.tokai-tv.com/furusato-inuyama/

https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/1005983/1006011/1012314.html

https://stationai.co.jp/furusato-inuyama

「NewTravel」のダウンロード方法

「NewTravel」の詳細はこちら(http://google.com/url?sa=j&url=https%3A%2F%2Fwww.newtravel.jp%2F%3Futm_source%3Dprtimes%26utm_medium%3Dreferral&uct=1742682308&usg=5ZecS6yu88orOETi3kV12p-Clds.&opi=73833047&source=chat)よりご覧ください。

また、アプリは、以下よりダウンロードいただけます。

iOSの方はこちら↓

https://apps.apple.com/app/newtravel/id6547841359/

Androidの方はこちら↓

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.newtravel.www.twa

お問い合わせ先

「NewTravel」サポート窓口（担当：栗田）

GRP-Travel@g.softbank.co.jp

※「NewTravel」は、SBイノベンチャー株式会社が事業化予定のサービスです。