Podcast番組『はちくちダブルヒガシ』イベントにオンラインゲームセンターGAPOLI（ガポリ）が協賛！お笑いコンビ「ダブルヒガシ」とプリが撮れるキャンペーンを実施！
株式会社サミーネットワークスが運営するオンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』は、ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）のPodcast『はちくちダブルヒガシ』（ラジオ関西Podcast）の番組イベント「はちくちダブルヒガシ presents お前らのことワクワクさせて、ごめんねぇ」（2026年2月21日（土）開催）に協賛いたします。
GAPOLIが年間契約中のお笑いコンビ「ダブルヒガシ」出演のイベントを最大限盛り上げてまいります。
▼はちくちダブルヒガシ presents お前らのことワクワクさせて、ごめんねぇ
『はちくちダブルヒガシ』3回目となる番組イベントの協賛を記念してGAPOLIでは、当日ご来場いただく皆さまにお楽しみいただけるような様々な企画をご用意いたします。
当日会場では、ダブルヒガシと一緒に撮っているような体験ができるプリ機や会場限定のノベルティの配布を行います。
ぜひ、GAPOLIをダウンロードのうえ、会場にお越しください。
■イベント概要
・開催日時 2026年2月21日(土) 開場17:00／開演18:00／終演19:30
・開催場所 神戸新聞松方ホール（兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル4階）
・出演者 ダブルヒガシ
・公式サイト https://jocr.jp/event/wakugome/
▼イベント協賛を記念して限定プリ機を出展！
本イベントへの協賛を記念して、オンライン”ゲームセンター”であるGAPOLIにちなんで、ダブルヒガシフレームで撮影ができるプリ機を会場に設置いたします。本プリ機は、ダブルヒガシと一緒に撮っているような体験をお楽しみいただけます！
GAPOLIにて先着での事前予約が必須となりますので、ご興味がある方はお早めにご予約ください。
■参加方法
・参加無料（事前予約必須）
・予約方法：2種類（先行予約／一般予約）※どちらも先着順となります。
・日時：2月21日（土）11:00～17:20
・会場：神戸情報文化ビル 1F ロビー
＜ご予約方法＞
GAPOLI内の”引換券”を利用し、GAPOLIモールで当日参加する部を選択して引き換えを行ってください。
◎先行予約
・対象：ラジオ関西まつり2025にてダブルヒガシメダルを購入された方
・予約期間：2月2日（月）0:00 ～ 2月4日（水）17:00まで
・”引換券”について：ダブルヒガシメダルを購入された方に引換券を事前に付与いたします。
※”引換券”の付与日時は、2月1日（日）の23:00を予定しております。
※先行予約の方は当日にダブルヒガシメダルをご持参ください。
◎一般予約
・対象：予約いただければどなたでも参加が可能です。
・予約期間：2月7日（土）23:00より ※売り切れ次第終了となります。
・”引換券”について：GAPOLI内でのキーワード入力で引換券が獲得できます。
※キーワードは、2月1日（日）23:00以降に入力可能となります。
※キーワードは、Podcast『はちくちダブルヒガシ』2月1日（日）の放送回で発表を行います。
※Podcast2月1日（日）の放送回は、2月7日（土）にYouTubeにても配信されます。
▼ダブルヒガシ本人とプリが撮れる！
条件達成で当日イベント会場にてダブルヒガシ本人とプリを撮ることができるキャンペーンを実施いたします。
GAPOLIゲーム内にある「100＆メダル GINGAAAN!!」の「プラネットラッシュ」の継続回数が最も多かった順に6名様が当日イベント会場にてダブルヒガシ本人とプリを撮れます。
■キャンペーンについて
・キャンペーン内容：GAPOLIの「100＆メダル GINGAAAN!!」の「プラネットラッシュ」継続回数が多い順に6名がダブルヒガシ本人とプリを撮影できます。
・参加方法：X上にてGAPOLIのギンガーンの継続回数がわかるスクショを「#ダブヒガとプリ」を付けて投稿で応募完了
・応募資格：当日イベント来場者
・応募期間：2月9日（月）12:00 ～ 2月16日（月）17:00まで
・当選発表：2月17日（火）17:00頃を予定
※詳細は後日GAPOLI公式Xよりお知らせいたします。続報をぜひ楽しみにお待ちください。
▼イベント当日では限定ノベルティをプレゼント！
当日は会場にGAPOLIの協賛ブースを出展いたします。協賛ブースにて、スタッフにGAPOLIアプリのDL画面をご提示いただくと限定のARフォトカードをプレゼントいたします。限定300枚となります。
・ARフォトカード
※画像はイメージです。
裏面のQRコードを読み込んでいただくと、ARフレームでの写真撮影が可能となります。
さらに、GAPOLIのベーシックプラン以上のサブスク登録画面をご提示いただくと、オリジナルカードホルダーをプレゼントいたします。
ARフォトカードはもちろん、お気に入りのチェキやトレカなども入れることが可能です。限定100枚となります。
・オリジナルカードホルダー
※画像はイメージです。ARフォトカードと組み合わせが可能です。
■お笑い芸人「ダブルヒガシ」とは
(C)YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.
吉本興業所属の大東翔生と東良介によるお笑いコンビ。
大阪市24区住みます芸人として関西圏を中心に活動。
関西にて放送中の番組にてレギュラー出演中。
また、2023年の「第44回ABCお笑いグランプリ」にて優勝するなど今勢いのあるお笑い芸人です。
■はちくちダブルヒガシとは
吉本興業所属のお笑いコンビ「ダブルヒガシ」出演のPodcast番組。タイトルの「はちくち」は、ダブルヒガシが好きだという数字の「８」と「くち（口）」という言葉を組み合わせた造語。良い意味で「口八丁」な同級生コンビが世界に向けて自由なおしゃべりを発信しております。
Podcastや各種ラジオ配信サービスにて、毎週日曜23時頃配信中！
●公式サイト：https://jocr.jp/programsite/8kuchi/
●公式YouTube：https://www.youtube.com/@8kuchi
■GAPOLI（ガポリ）
・価格：無料（サブスクリプション・アイテム課金制）
・配信サイト
∟App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502326978
∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.gapoli.a0001
∟ブラウザゲーム：https://portal.gapoli.net/
・サブスクプラン詳細：https://portal.gapoli.net/plan/
・GAPOLI公式X：https://x.com/GAPOLI_official
【サービス紹介】
新時代のオンラインゲームセンター
累計ユーザー数100万人突破！『GAPOLI』は、PC、スマートフォン、タブレットと様々なデバイスでプレイ可能なオンラインゲームセンターサービスです。80種類以上のゲームで遊びながら共通のコインを貯め、貯めたコインはさらにゲームで遊ぶことはもちろん、リアルな商品の割引に使用できます。
●様々なゲームが遊び放題！
『GAPOLI』にはゲームセンターで人気のSEGAのメダルゲームや新旧多数のパチンコパチスロ、お馴染みのカジノゲームやビデオスロットまで80種類以上のゲームが遊べます。ゲームはさらに続々新機種が登場します！
●GAPOLIモールでリアルな商品をチェック！
『GAPOLI』のゲームでコインを貯めたあとはショッピングモール「GAPOLIモール」をチェックしてみましょう。多種多様なリアル商品の割引にコインが使用できます。
●コース
『GAPOLI』には気楽に楽しめる無料のフリープランから大満足のロイヤルプランまで利用される皆様に応じた複数の利用コースを準備、あなたに合ったコースを選んで楽しもう！
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。