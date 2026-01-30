エッジAIから産業組込み用途まで1台で対応　技適対応「Arduino Uno Q」、アールエスコンポーネンツが国内販売開始

アールエスコンポーネンツ株式会社

電子部品・制御機器・産業電材品のオンライン販売事業を展開する、アールエスコンポーネンツ株式会社（日本法人本社：神奈川県横浜市、代表取締役：田中美香）は、米半導体大手クアルコム（Qualcomm）社グループのArduino社が手掛ける革新的な最先端シングルボードコンピュータ（SBC）「Arduino Uno Q（読み：アルドゥイーノ ウノキュー）」の日本国内の在庫販売を、2026年１月30日（金）より開始します。

Arduino Uno Qは、オープンソースハードウェア製品として世界最大のコミュニティーを持つArduinoシリーズの最新モデルです。名刺より一回りコンパクトなマイコンボードでありながら、シングルボードコンピュータのようにLinuxソフトを動作させることが可能です。さらに、組込み用RTOS「Zephyr（ゼファー）」にも対応し、低消費電力・低レイテンシー動作や高速起動を実現します。

ストレージには、車載用途での採用実績を持つeMMCを搭載し、Debianをあらかじめインストール済みです。SDカードを別途用意する必要がなく、購入後すぐに開発を始められます。

ICT教育向けの使いやすさはそのままに、最新SBCと同等レベルの機械学習処理に対応したエッジAI端末として活用できるほか、SBCでは課題となりがちな電池駆動機器用の低消費動作や、厳格なリアルタイム制御が求められる高信頼な産業用組込機器まで、1台のボードで幅広いコンピューティング開発をカバーします。

演算用チップには、米国のQualcomm社とスイスのSTマイクロエレクトロニクス社の２種類のMCUを搭載。ARM TrustZone(R)によるセキュリティー機能で保護されたデータを、WiFi / Bluetoothで無線通信することが可能です。（電波法の技術基準（いわゆる『技適』）にも適合しています。）

■ 主な仕様

アールエスコンポーネンツについて

電子部品・FA 制御機器等の産業機材・工具・消耗品など 2500 を超えるサプライヤの 70 万点以上の製品を販売。1 個から製品販売に対応し、日本国内在庫製品は当日中に出荷可能なため（18 時までの注文）、スピーディーに製品を提供。研究・開発現場における、正規品、少量、短納期のニーズにお応えするべく通信販売事業を展開しています。 取扱製品は半導体、受動部品、電源、コネクタ、ケーブル、FA センサ・制御機器、エンクロージャ、スイッチ、ブレーカー、リレー、冷却ファン、工具、空圧・油圧、はんだ付け、オフィス用品、安全保安用品、計測器、産業消耗品など。

アールエスコンポーネンツ株式会社（日本法人）

・本社所在地：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地横浜ビジネスパークウエストタワー12階

・代表取締役：田中美香

・資本金：268,788,400 円

・従業員数：40 名（2023 年 4 月 1 日時点）

・事業内容：工業用部品・製品の Web カタログによる通信販売

・ウェブサイト：http://jp.rs-online.com