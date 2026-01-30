映画『トリツカレ男』Blu-ray＆DVDが2026年6月24日(水)に発売決定！ハートフルでちょっぴり切ない、ラブストーリー・ミュージカル！

株式会社ハピネット


★作家いしいしんじによる同名小説を原作に、ハートフルでちょっぴり切ない、ラブストーリー・ミュージカルが誕生。



★監督は『映画クレヨンしんちゃん　ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』で多くの感動を呼んだ高橋渉。脚本は映画『サマーフィルムにのって』などの脚本家として注目を集める三浦直之。



★荒川眞嗣のキャラクターデザインによる個性的で愛らしい登場人物たちが歌い踊る本作に豪華キャストが集結！


自由奔放であらゆるものに夢中になる姿が魅力的なジュゼッペ役に佐野晶哉（Aぇ! group）。ジュゼッペとの出会いで運命が変わっていくペチカ役に上白石萌歌。ジュゼッペのために奮闘するハツカネズミのシエロ役に柿澤勇人。確かな歌唱力と演技力に加えチャーミングさも併せ持つ実力派が集まり、これ以外考えられない完璧なキャスティングが実現！



★劇中のミュージカルソングを人気のツインボーカルバンドAwesome City Clubが制作！


主題歌「ファンファーレ」も担当。



★Blu-ray豪華版には本編と併せて楽しめる豪華特典が満載！


音声特典として、キャラクターデザイン／ビジュアルディレクター・荒川眞嗣、美術監督・秋山健太郎、制作デスク・佐藤愛美による制作秘話に触れたオーディオコメンタリーを収録。Blu-ray豪華版にはジュゼッペ役・佐野晶哉、ペチカ役・上白石萌歌、監督・高橋渉によるビジュアルコメンタリーやイベント映像集、アフレコメイキング映像を収録した特典Blu-rayディスクも封入！



▼『トリツカレ男』Blu-ray＆DVD 商品情報


【発売日】


2026年6月24日(水)



【価格】


■Blu-ray豪華版：9,680円(税込) 　


■Blu-ray通常版：6,380円(税込)


■DVD通常版　 ：5,280円(税込)



【豪華版 仕様・封入特典】


・スリーブケース


・スペシャルブックレット



【豪華版 映像特典】


＜特典ディスク＞


・ビジュアルコメンタリー


　出演者：佐野晶哉＆上白石萌歌＆高橋渉（監督）


・イベント映像集


・アフレコメイキング映像



【全形態共通 音声特典】


・スタッフオーディオコメンタリー


　出演者：荒川眞嗣（キャラクターデザイン／ビジュアルディレクター）


＆秋山健太郎（美術監督）＆佐藤愛美（制作デスク）



【全形態共通 映像特典】


・予告集



※商品の仕様は変更になる場合がございます。



発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)2001 いしいしんじ／新潮社 (C)2025映画「トリツカレ男」製作委員会



▼『トリツカレ男』作品情報


【キャスト】


ジュゼッペ：佐野晶哉（Aぇ! group）


ペチカ：上白石萌歌


シエロ：柿澤勇人


ツイスト親分：山本高広


サルサ親分：川田紳司


ペチカの母：水樹奈々


タタン：森川智之



【スタッフ】


原作：いしいしんじ『トリツカレ男』（新潮文庫刊）


監督：高橋 渉


脚本：三浦直之


キャラクターデザイン：荒川眞嗣


音楽：atagi（Awesome City Club）


劇伴：波立裕矢　未知瑠


主題歌：Awesome City Club「ファンファーレ」


アニメーション制作：シンエイ動画


配給：バンダイナムコフィルムワークス



【ストーリー】


ひとたび何かに夢中になると、ほかのことが目に入らなくなってしまうジュゼッペは、街のみんなから“トリツカレ男”と呼ばれている。


三段跳び、探偵、歌……ジュゼッペがとりつかれるものは誰も予想ができないものばかりだ。


行き場のないネズミのシエロに話しかけるうちにネズミ語をマスターしたジュゼッペ。


昆虫採集に夢中になっていると、公園で風船売りをしているペチカに一目惚れ。今度はペチカに夢中になった。


勇気を出してペチカに話しかけたジュゼッペだったが、ペチカの心には悲しみがあった。


大好きなペチカのため、相棒のシエロとともに、彼女が抱える心配事を、これまでとりつかれた数々の技を使ってこっそり解決していく。


ジュゼッペの夢中が、奇跡となってあなたに届く――