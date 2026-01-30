SUUNTO ブランドアンバサダーが「HK100」にて快挙を達成

Suunto Oy

SUUNTO Japan合同会社（東京都渋谷区神南一丁目11-4）は、2026年1月に香港で開催された世界最高峰のトレイルランニングレース「HK100（Hong Kong 100）」において、SUUNTOブランドアンバサダー4名が、それぞれのカテゴリーで優秀な成績を収めたことをお知らせいたします。

本大会は、過酷な自然環境と高い競技レベルで知られ、世界中のトップトレイルランナーが集う象徴的なレースです。その舞台において、SUUNTOたちは入念な準備と揺るぎない集中力を武器に、自らの限界へ挑み続けました。

吉住友里 選手 は、「The Half」女子カテゴリーにて 4位（05:05:46） に入賞。レースに向けた入念な準備と安定したレース運びで、世界レベルの戦いを走り切りました。レースでは SUUNTO RACE 2 を着用しています。

また、Hau Ha Thi 選手 は、「HK100」女子総合にて 優勝（10:43:35） という圧巻の結果を達成。冷静なペースコントロールと力強い走りでレースを掌握しました。レースでは SUUNTO VERTICAL 2 を着用しています。

さらに、蒙光富（もう こうふ） 選手 は、「HK100」男子総合 2位（8:58:50） に入賞。トップ争いの中でも一歩も引かない走りで、世界トップクラスの実力を改めて示しました。レースでは SUUNTO RACE 2 を着用しています。

そして、9度目の挑戦となった 邓国敏 （とう こくびん）選手 は、「HK100」男子総合 3位（9:09:48） に輝きました。長年の経験と積み重ねた戦略が実を結んだ象徴的なレースとなりました。レースでは SUUNTO RACE 2 を着用しています。

また本大会では、記録や順位を超えた、心に残る瞬間も生まれました。

女子総合優勝を果たした Hau Ha Thi 選手 は、同じく母でありアスリートでもある Veronika 選手と手を取り合い、山頂から共にゴールへ。

極限の挑戦の中で生まれたこの光景は、競い合うだけでなく、互いを尊重し支え合う――トレイルランニングが持つ精神性を静かに物語っています。

極限の環境下でも正確なデータと高い視認性を提供する SUUNTO のスポーツウォッチは、トップアスリートの挑戦を足元から支え続けています。今回の結果は、製品の信頼性とパフォーマンスが世界最高峰の舞台で実証された証でもあります。

1936年、フィンランドで誕生した SUUNTO は、約90年にわたり、冒険家やアスリートに寄り添う計測機器を開発し続けてきました。SUUNTO Japan は今後も、挑戦を続けるすべての人々とともに、新たな冒険への一歩を支えてまいります。

使用モデルについて：

・SUUNTO RACE 2（吉住友里選手／蒙光富選手／邓国敏選手）

世界最高峰のレースシーンで磨き上げられた高性能スポーツウォッチ。正確なデータと安定したパフォーマンスで、トップアスリートの判断と走りを支えます。

・SUUNTO VERTICAL 2（Hau Ha Thi 選手）

過酷な自然環境を想定して設計されたフラッグシップアウトドアウォッチ。卓越したバッテリー性能と信頼性で、長時間に及ぶ挑戦を足元から支えます。

SUUNTO について：

1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自らの開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションの新基準を築きました。このコンパスは、当時のどの手持ちナビゲーションツールよりも強力で安定し、精度においても優れていました。これが、過酷なフィンランドの自然環境に耐えるために生まれた製品群の第一歩となりました。

それから近100年、トゥオマスの革新精神はSuuntoの進化を牽引し続けています。歴史的なダイビングコンピューターや高高度の腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好者にとって信頼のパートナーであり続けています。私たちの使命は、探検家、アスリート、そして週末の冒険者たちをサポートすること。彼らに、深く潜り、高く登り、人間の限界に挑戦するためのツールを提供し続けることです。



