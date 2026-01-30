海外ホテル・飲食事業者からの問い合わせ増加を受け、日本人料理人の海外採用支援サービス「CHEFLINK GLOBAL」英語版LPを公開

株式会社シェアダイン

シェアダイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下「当社」）は、日本人料理人の海外採用支援サービス「CHEFLINK GLOBAL」において、海外の飲食事業者およびホテルからの問い合わせ増加を受け、英語版ランディングページ（LP）を公開したことをお知らせします。



▼英語版のLPはこちら：https://cheflink-global.com/en(https://cheflink-global.com/en?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)



■ 背景：海外で拡大する日本食市場と日本人料理人への需要

日本食人気の高まりを背景に、海外の日本食レストランは年率15％で増加しています*。市場拡大を背景に、国内飲食事業者による海外進出が加速するとともに、海外事業者による日本食レストランの展開も広がっています。その一方で、日本人料理人の確保や採用・マッチングの難しさが、大きな課題として顕在化しています。



実際に当社には、インドネシアや中国をはじめとするアジア地域、ならびに欧州を中心に、海外のホテル、レストラン、日系企業から、日本人料理人に関する具体的な問い合わせが増加しています。

こうした背景を受け、海外事業者への情報提供を目的として、このたび英語版LPを公開いたしました。

*出所：外務省、農林水産省「海外における日本食レストラン調査」（平成25年、27年、29年、令和元年、3年、5年）

■ 「CHEFLINK GLOBAL」の特徴と今後の展開

「CHEFLINK GLOBAL」は、国内飲食事業者が海外拠点を新規出店・拡大する際に必要となる調理人材の採用を支援するサービスです。



当社に登録する約3万人の料理人と、海外に事業展開する飲食事業者をシームレスにつなぐキャリアプラットフォームとして、事業者の採用活動をサポートすると同時に、料理人にはグローバルなキャリア機会へのアクセスを提供します。



当社はすでに「CHEFLINK GLOBAL」を通じて、日本人料理人を海外進出を考えている飲食事業者へ紹介した実績があります。今後対応エリアや連携先の拡大を進め、日本の食と料理人を世界へつなぐことで、飲食業界における新たな人材循環の創出を目指します。

▼CHEFLINK GLOBALについて

https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260130_release)