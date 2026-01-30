ナンバーワンは5人もいらねぇ！【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年1月29日（木）より、【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のかっこいいコラボグッズがヴィレッジヴァンガードのオンラインショップに登場！

大人気イラストレーター【匿名希ノゾム】様による本コラボのための新規描き下ろしイラストを使用した、今回限定のコラボ商品です。

今しか手に入らない特別なアイテムを、ぜひお見逃しなく！

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』とは

歴代のスーパー戦隊のロボットたちが戦ったユニバース大戦。突如現れた厄災にロボットたちは最後の力を振り絞って大戦の渦中に降り立った伝説の巨神・テガソードの指輪にすべての力を与えて闇を払うと同時に眠りにつき、その結果その場は「ロボの墓場」と呼ばれるようになり、最後の巨人であるテガソードは救世主の到来を願って自らの力を無数の指輪に分割して飛ばし、眠りについた。

態度の悪さからすぐクビになって職を転々とする青年・遠野吠ははぐれアルバイターとして生活していた。ある日、悪の軍団ブライダンが人間界に侵攻して街で暴れ始める。その目的はなんでも願いが叶う「破滅の指輪」を手に入れることだった。ブライダンの攻撃によって異空間に吹き飛ばされた吠は指輪を見つけ、「指輪がもたらすあらゆる戦いで、頂点を目指せ」という謎の声を聞く。叶えたい願いがなかった吠だったが、その謎の声の正体であるテガソードに諭されたことから「ナンバーワンになる」ベく指輪の契約をし、百夜陸王、暴神竜儀、猛原禽次郎、一河角乃とともにナンバーワン戦隊ゴジュウジャーを結成し、ブライダンに立ち向かう。

そして、それは銀のテガソードと歴代のスーパー戦隊のセンタイリングを持つユニバース戦士との新時代のナンバーワンを決める指輪争奪戦の始まりなのであった。

【商品詳細】

■トレーディング缶バッジ 全11種 ≪単品≫\700（税込）

■トレーディング缶バッジ≪ゴジュウジャーセット≫ \5,600（税込）

■トレーディング缶バッジ≪ブライダンセット≫ \2,100（税込）

【サイズ】φ5.8cm

【素材】ブリキ・紙

■アクリルキーホルダー 全11種 各\1,400 (税込)

■アクリルキーホルダー≪ゴジュウジャーセット≫ \11,200（税込）

■アクリルキーホルダー≪ブライダンセット≫ \4,200（税込）

【サイズ】H約5.6cm×W約3.4cm

【素材】アクリル

■トレーディングクリアカード 全11種 ≪単品≫\700 (税込)

■トレーディングクリアカード≪ゴジュウジャーセット≫ \5,600（税込）

■トレーディングクリアカード≪ブライダンセット≫ \2,100（税込）

【サイズ】H8.5cm×W6.3cm

【素材】アクリル

■アクリルフィギュアBIG 全11種 各\2,400 (税込)

【サイズ】H約16.5cm×W約9.7cm

【素材】アクリル

■POP風アクリルバッジ 全11種 ≪単品≫\1,400 (税込)

■POP風アクリルバッジ≪ゴジュウジャーセット≫ \11,200（税込）

■POP風アクリルバッジ≪ブライダンセット≫ \4,200（税込）

【サイズ】H5.0cm×W7.7cm

【素材】アクリル

■アクリルパネル 全2種 各\3,000 (税込)

【サイズ】H10.5cm×W14.8cm

【素材】アクリル

■ラグマット \7,500 (税込)

【サイズ】H37.5cm×W60cm

【素材】ポリエステル

【受注期間】

2026年1月29日（木）18：00～2026年2月23日（祝月）23：59

【お届け予定日】

2026年4月下旬～2026年5月中旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22176/

