yutoriが展開するストリートブランド『9090』が、人気漫才師『令和ロマン』とコラボレーションアイテムを発表

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社YZ（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：舩橋 誠）が運営するストリートブランド『9090（ナインティナインティ）』は、人気漫才師『令和ロマン』とのコラボレーションアイテムを発表いたします。

本コラボレーションは、両者が共有する「前例にとらわれない姿勢」から誕生。令和ロマンは、M-1グランプリ2年連続優勝後も現状に留まることなく、お笑い芸人として史上初となるKアリーナ横浜での単独ライブ『RE:IWAROMAN』を開催。日本最高峰の音響環境を誇る会場において、新たな表現領域へと挑戦しています。こうした令和ロマンの姿勢は、ストリートカルチャーを現代的に再構築してきた9090の思想と強く共鳴しており、本コラボレーションはその必然的なカルチャーの交差点として実現しました。コラボレーションアイテムは2026年5月16日（土）開催の令和ロマン単独ライブ『RE:IWAROMAN』inKアリーナ横浜を記念したライブグッズとして発売いたします。

9090を象徴するOG Logo Setupをはじめ、Hoodie、Keychain、Stickerなど、全11品番をラインナップ。本企画のために制作した限定オリジナルロゴに加え、令和ロマンのくるまさん、ケムリさんをモチーフにしたオリジナルキャラクターを用いたデザインを展開します。

本コラボレーションアイテムは、ライブ会場での販売および先方オンラインストア限定での展開となり、9090での販売は行いません。

また、オンライン販売については以下のスケジュールにて実施いたします。

先行受注期間：2026年1月30日（金）8:00 ～ 2026年2月20日（金）23:59

一般EC販売期間：2026年3月7日（土）～ 2026年12月31日（木）

商品のお届けは2026年5月上旬頃を予定しております。

▼販売サイト

https://store.rereiwaroman.com/(https://store.rereiwaroman.com/)

◆コラボグッズ紹介

【9090×令和ロマン Wavy NINETY Logo Tee】

【9090×令和ロマン Wavy NINETY Logo Zip Hoodie】

【9090×令和ロマン OG Logo Tee】

【9090×令和ロマン OG Logo Sweat Pants】

【9090×令和ロマン King Logo Tee】

【9090×令和ロマン 90 Numbering Game Shirt】

【9090×令和ロマン 90 Logo Cap】

【9090×令和ロマン Sticker】

【9090×令和ロマン Rubber Keychain】

【9090×令和ロマン 3D Keychain】

【9090×令和ロマン King Logo Silver Keychain】

■令和ロマン

国内最高峰のお笑い賞レース「M－1グランプリ」の2023年、2024年連覇。ボケのくるまは慶応大学文学部中退、ツッコミの松井ケムリは慶応大学法学部卒の高学歴コンビ。知性に裏打ちされたネタ構成と、等身大の人間味あるやりとりが20～30代を中心に圧倒的な共感と支持を集めている。YouTubeチャンネル『令和ロマン公式チャンネル』では登録者数90万人超、ネタだけでなく“分析系トーク”や“カルチャー的語り口”がSNSでも話題に。お笑いだけでなく、映画・文学・サブカルチャーへの造詣の深さも特徴。

■『RE:IWAROMAN』in Kアリーナ横浜

『RE:IWAROMAN』は、M-1グランプリを2年連続で制したお笑い芸人「令和ロマン」が、Kアリーナ横浜にて開催する単独ライブ。音楽ライブを主用途に設計された国内最高峰の音響環境を備える約2万人規模の会場で、お笑い芸人として初めて単独公演を行う試みとなる。漫才を主軸に映像演出を組み合わせる構成で、令和ロマンにとってコンビ史上最大規模となる本公演は、既存の単独ライブの枠にとどまらず、現代のお笑い・エンターテインメントの可能性を拡張することを目的としたライブイベントとして開催される。

RE:IWAROMAN web：https://rereiwaroman.com/

■ 9090（NINETY NINETY）

「Revival of Culture」をコンセプトに、90年代～00年代のユースカルチャーにインスピレーションを受けたデザインやアイテムを展開する古着MIXなストリートブランド。

2018年の設立以来SNSを中心にブランド運営をしていたが、2023年には原宿のフラグシップストアを中心に、大阪や名古屋にも店舗を拡大。過去にはAAPEやumbro、ポケモンなど数多くのコラボレーションを仕掛けている。

Instagram：https://www.instagram.com/9090s_/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は290万人（2025年12月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で57店舗（2025年12月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

