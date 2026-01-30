株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年1月30日

株式会社クリエイティブヨーコ

「しろたんふんわりストア」

JR大宮駅2F東西連絡通路に期間限定オープン

～「桜シリーズ」の新商品を先行販売～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、オリジナルキャラクター『しろたん』の期間限定ポップアップストア「しろたんふんわりストア」を、JR大宮駅2F東西連絡通路にて、2026年2月5日（木）から2月15日（日）まで開催します。

『しろたん』は、当社の理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する“たてごとアザラシ”をモデルとしたオリジナルキャラクターです。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒しと安らぎをお届けしています。

この度のポップアップストアを開催するJR大宮駅は、通勤・通学利用に加え、レジャーや観光など多様な目的を持つ人々が行き交う首都圏有数のターミナル駅です。気軽に立ち寄れる駅ナカ空間で、幅広いお客さまに『しろたん』の魅力を体験してもらい、日常に寄り添うキャラクターとして身近に感じていただくことを目的にしています。また、2月6日（金）に発売の「桜シリーズ」の新商品を先行販売します。春の訪れを感じさせるやさしい桜モチーフのデザインで、季節感あふれる『しろたん』の世界観をお届けします。

当社は、今後も『しろたん』が持つ“なごみ”“やさしさ”といった世界観を大切にしながら、季節感やストーリー性を活かした商品開発や期間限定ポップアップストアを継続的に開催します。生活動線上でのリアルな接点づくりを通じて、『しろたん』と過ごす日常の楽しさをより多くの方に提案してまいります。

■JR大宮駅2F東西連絡通路「しろたんふんわりストア」開催概要

開催期間 ： 2026年2月5日（木）～2月15日（日）

営業時間 ： 10:00～21:00

※2月5日（木）は13:00開店、最終日2月15日（日）は17:00閉店

開催場所 ： 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630

JR大宮駅内 2F 東西連絡通路 催事場

お買い上げ特典 ： お買い上げ税込3,300円以上で限定ステッカー、5,500円以上で限定缶バッジ、11,000円以上でビッグ缶バッジをプレゼントする特典をご用意しています。

（プレゼントは数量限定となり、なくなり次第終了とさせていただきます）

■先行販売アイテム

しろたん桜メルティキーホルダー 1,380円（税込）しろたん桜メルティ手のりマスコット 2,200円（税込）しろたん桜メルティぬいぐるみ 3,000円（税込）しろたん桜メルティ抱き枕55cm 4,500円（税込）

桜ぽてぽてマスコット（しろたん・らっこいぬ・らむね） 各2,200円（税込）

■公式サイト ： https://sirotan.fun/

■X ： https://twitter.com/sirotan_fun

■インスタグラム ： https://www.instagram.com/sirotan_fun/