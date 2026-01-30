「LINE ポコポコ」、シンガーソングライターの大塚 愛さんとコラボレーション開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、当社が展開する3マッチパズルゲーム「LINE ポコポコ」（iPhone・Android対応／無料）において、シンガーソングライターの大塚 愛さんとのコラボイベントを2026年1月30日（金）より開催します。

本コラボレーションでは「大塚 愛」「LOVE」「AIOポコタ」がコラボオリジナル仲間として登場するほか、さまざまなコラボイベントやキャンペーンを開催します。

【イベント開催期間】2026年1月30日（金）11:00～2月13日（金）10:59

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

【大塚 愛 プロフィール】

9月9日生まれ、大阪府出身。2003年9月10日に「桃ノ花ビラ」でメジャーデビュー。シンガーソングライターとしての活動のほか、イラストレーター、絵本作家、楽曲提供、近年は本格的に油絵を描き始めるなど、マルチな才能を発揮し精力的に活動中。2026年1月より、アコースティックLIVEツアー「AIO ACO.」を開催中。

■コラボ記念特別企画！大塚 愛さんがコラボイベントをプレイしてみた＆質問コーナー

今回のコラボ開催を記念して、大塚 愛さんご本人に一足先にコラボイベントをプレイしていただきました。さらに、長い間「LINE ポコポコ」を遊んでいただいている大塚 愛さんならではのプレイサイクルやコツに関するさまざまな質問にお答えいただきました。大塚 愛さんが普段どのように「LINE ポコポコ」を遊んでいるのか、ぜひご覧ください。

動画URL：

https://youtu.be/vILgd89NzCc

https://youtu.be/VxzgwpJ3FIs

■コラボイベントステージ開催。「大塚 愛」を仲間にしよう

コラボオリジナルのイベントステージが登場します。ステージは全10ステージとなっており、全て一定のスコア以上でクリアすると報酬としてコラボオリジナル仲間「大塚 愛」を仲間にすることができます。

※イベントステージは通常ステージ12までクリアするとプレイ可能です

【期間】2026年1月30日（金）11:00～2月6日（金）10:59

■大塚 愛さんにクローバーを送ろう

期間中、大塚 愛さんがマップ上に登場します。大塚 愛さんにクローバーを送ると、お返しのクローバーがもらえます。

【期間】2026年1月30日（金）11:00～2月13日（金）10:59

■大塚 愛さんのドッカンイベント

大塚 愛さん本人がパズルプレイをサポートします。通常ステージをプレイすると特性タコ爆弾で盤面のパズルを一気に消すことができます。

※対象ステージはイベントページをご確認ください

【期間】2026年1月30日（金）11:00～2月13日（金）10:59

■【予告】「AIOポコタ」のゲームセンターを開催

「AIOポコタ」のゲームセンターを開催します。計9ステージを特定のスコア以上でクリアすると、コラボ仲間の「AIOポコタ」を仲間にすることができます。

※通常ステージ12までクリアしたユーザーが対象です

【期間】2026年2月6日（金）11:00～2月13日（金）10:59

■コラボ記念、公式X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

期間中、「LINE ポコポコ」の公式X（旧Twitter）アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストすると、Amazonギフトカード（500円分）や大塚 愛さんのサイン色紙などの豪華賞品が抽選で当たります。

【賞品】

・大塚 愛さんサイン色紙：3名様

・Amazonギフトカード（500円分）：合計700名様（毎日100名様）

【期間】2026年1月30日（金）11:00～2月6日（金）23:59

(C)avex

-----------------------------------------------

「LINE ポコポコ」概要

-----------------------------------------------

「LINE ポコポコ」は、“ポコタ”をはじめ、人気パズルゲーム「LINE ポコパン」でお馴染みの人気キャラクターが多数登場する3マッチパズルゲームです。ポコ森に再び平和を取り戻すため、それぞれの「ステージ」を高得点でクリアする毎に花を咲かせ、荒地を草原にしていきます。2014年9月3日にサービス公開以降、愛らしいキャラクター達による世界観や、同じキャラクターのブロックを3つ以上揃えて消すだけの簡単さや爽快感がご好評いただいています。日本だけでなく海外でも幅広いユーザーに楽しんでいただき、ダウンロード数は世界累計2,500万ダウンロードを突破（2024年1月時点）。さらに、「ポコパン」シリーズは世界累計7,500万ダウンロード（2023年11月時点）を記録しております。

■LINE ポコポコ

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語、英語、台湾（繁体字）、タイ

サービス地域：日本、台湾、タイ

サービス開始日：2014年9月3日

価格：無料（アイテム課金）

開発：Treenod Inc.

運営：LINEヤフー株式会社

著作権表記：(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

▼App Store ダウンロードページ

https://itunes.apple.com/jp/app/id888615473

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGPKPK

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります