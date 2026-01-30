【ロフト】2026年４月24日(金)「広島パルコロフト」オープン！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤 公基)は、「広島パルコロフト」を2026年４月24日(金)、「広島PARCO」(株式会社パルコ/東京都渋谷区/代表取締役 兼 社長執行役員 川瀬 賢二)本館７階にオープンいたします。広島県内では６店舗目、広島市内では広島ロフトに次いで２店舗目です。1994年４月に開業した「広島PARCO」は、ターミナル駅の広島駅から広島電鉄本線で約７分の「八丁堀」より徒歩１分。メインストリートの本通商店街、金座街商店街が交差し専門店が集まるトレンドの発信地、袋町・並木通りエリアの一角に位置しています。20代から40代の感度の高い女性客を中心に長く支持されてきたこの大規模商業複合施設にオープンする「広島パルコロフト」は、施設の魅力の要素のひとつとして最新の雑貨をそろえ、コンパクトながらも季節を感じる生活提案やデイリーユースに応えるロフトならではの売場づくりを目指します。

広島パルコロフト 店舗イメージ

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”雑貨の“旬”を体感できる売場を展開します

営業面積は約183坪(約603平方メートル )、都市型店舗として標準的な店舗規模、買い回りしやすいワンフロアタイプの最新のレイアウトで、品ぞろえはトータルでおよそ15,500種類。美容・健康雑貨(5,500種類)、文具雑貨(7,600種類)、バラエティ雑貨(2,000種類)、生活雑貨(400種類)の４領域にて、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。

【店舗 概要】

◇店舗名：広島パルコロフト

◇開店日：2026年4月24日(金)

◇所在地：広島県広島市中区本通10-1本館7階

◇売場面積：約183坪(約603平方メートル )

◇営業時間：午前10時～午後８時30分

◇休 業 日：広島PARCOに準ずる

【広島PARCO 概要】

◇開業日：1994年4月9日

◇運営会社：株式会社パルコ

◇アクセス：広島電鉄 八丁堀電停より徒歩1分

◇HP：https://hiroshima.parco.jp/

＜ 株式会社ロフト 会社概要 ＞ ※2026年1月30日現在

◇所在地：東京都渋谷区宇田川町18番2号

◇設立：1996年8月8日

◇代表者：代表取締役社長 安藤 公基

◇資本金：7億5000万円

◇展開店舗数：国内185店舗(直営157店舗/FC 28店舗)、海外7店舗(直営４店舗/ FC 3店舗)

◇ロフトHP：https://www.loft.co.jp/

◇ロフトアプリ会員数：948万人(2025年12月)