“想像以上に、想像以上！！” アートアクアリウム美術館 GINZAを人気インフルエンサー、さくらと加藤乃愛が体験！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、YouTube やTikTok で大活躍中のZ世代カリスマインフルエンサーのさくらさん、加藤乃愛さんが出演する新CMを公開いたします。

本CMは、幻想的な空間を背景に、さくらさんと加藤乃愛さんが2人で仲良く館内をめぐる様子を描いたもの。

館内でご覧いただけるアートアクアリウム美術館の世界を体感いただける映像となっています。“想像以上に、想像以上！！”というコピーとともに、アートアクアリウムの華やかな空間を表現しています。

また新CMは、アートアクアリウム美術館の公式SNSなどでも公開いたします。

新CM：https://youtu.be/xOLn3V_CwMo

■想像以上に、想像以上！！

金魚が主役の没入型エンターテインメントアート“アートアクアリウム”。アートアクアリウム美術館 GINZAは、伝統と革新が融合する街・銀座に佇む、日本の伝統美光る幻想的な空間が広がります。

今回のCMでは、アートアクアリウム美術館へ訪れる若い2人の女性の様子をポップに描きました。

映える空間のなか、2人で写真を撮りあったり、いっしょに金魚を眺めたり。いっしょに楽しみながらアートアクアリウムの世界観をご体感ください。

撮るたび好きが増えていくー

景色と一緒にこころも動くー

想像以上に、想像以上！！

●新CMカット

【キャスト紹介】

さくらさん コメント

アートアクアリウム美術館の存在は知ってたのでずっと気になってたんですが、

今回初めて行ってみてその場でしか味わえない世界観と映えスポットの多さに感動しました。

どんな背景で撮っても映えて最高でした！

家族、友達、恋人誰といつ来ても楽しめる場所だと思うのでみなさんぜひ足を運んでみてください。

プロフィール

2005年8月8日生まれ(20歳)

宮崎県出身

「かっこいい」「かわいい」「おもしろい」様々な側面とその感性にZ世代を中心に多くの共感を集め、SNSの総フォロワー数は570万人以上。モデルとして雑誌、ファッションショー等で活動するほか、TV出演やインフルエンサーとして多彩に活躍。

加藤乃愛さん コメント

普段からお出掛けの際に、アートアクアリウム美術館のような空間に行くことが多いので、

今回このような素敵なCMに出演させていただけて本当に嬉しかったです。

どこを見ても綺麗で、撮影中もカメラが回っていないところでついキョロキョロと探索してしまいました（笑）

プライベートでも絶対に遊びに行きます！

スタッフの皆さんもとても温かく、撮影中は終始楽しい時間を過ごさせていただきました。

本当にありがとうございました！

プロフィール

2003年7月5日生まれ（22歳）

埼⽟県出身

SNS 総フォロワーは400万人！ 絶大な支持を得て急成長中 ! ニックネームは「徳川家康」、ファンネームは「徳川家」 独特な世界観を持つとともに、高いエンゲージメントを誇る。

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越