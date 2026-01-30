第6回東京シニアビジネスグランプリ2025 受賞者決定！
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、働き方の選択肢として起業を考えてもらうと
ともに、実際の起業に向けた後押しを行い促進していくことを目的に、55歳以上を対象とし
たビジネスプランコンテスト「東京シニアビジネスグランプリ」を実施しています。
今年度は425名にエントリーしていただき、書類審査、面接審査を経て10名のファイナリ
ストが選定されました。
令和8年1月24日（土曜日）に神田明神ホールにて、ファイナリスト10名による決勝大会
を行い、特に優れたビジネスプランを表彰しました。
受賞者
※ファイナルの詳細は下記をご覧ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/final.html
※ファイナルの様子は現在アーカイブ配信中です。ぜひご覧ください！
【参考】シニア起業に関する支援
起業セミナー
＜日時＞令和8年2月7日（土曜日）14:00～15:30
＜方法＞オンライン配信
＜内容＞
「55歳からの挑戦！
人生後半戦を自分らしく輝かせる起業のススメ」
講師：苅谷 浩司氏
（TOKYO創業ステーションプランコンサルタント、
株式会社ビーコネクト代表取締役）
＜参加費＞無料
＜対象＞シニア起業に興味のある方（個人・法人、居住地、年齢を問いません）
＜申込方法＞東京シニアビジネスグランプリ公式ホームページからお申込みください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/seminar.html
事業計画作成支援、起業相談
TOKYO創業ステーションでは、事業計画作成支援、起業に関する各種相談等を行っています。詳細は公式ホームページをご覧ください。
https://startup-station.jp/
本件は、「2050東京戦略」を推進する取り組みです。
【戦略10 スタートアップ】「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」
【本件に関するお問合せ先】
○事業全般に関すること
産業労働局商工部創業支援課
電話03 - 5320 - 4763
○コンテストに関すること
(公財)東京都中小企業振興公社事業戦略部創業支援課
電話03 - 5220 - 1141