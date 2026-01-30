第6回東京シニアビジネスグランプリ2025 受賞者決定！

写真拡大 (全2枚)

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、働き方の選択肢として起業を考えてもらうと


ともに、実際の起業に向けた後押しを行い促進していくことを目的に、55歳以上を対象とし


たビジネスプランコンテスト「東京シニアビジネスグランプリ」を実施しています。


今年度は425名にエントリーしていただき、書類審査、面接審査を経て10名のファイナリ


ストが選定されました。


令和8年1月24日（土曜日）に神田明神ホールにて、ファイナリスト10名による決勝大会


を行い、特に優れたビジネスプランを表彰しました。



受賞者





※ファイナルの詳細は下記をご覧ください。


https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/final.html



※ファイナルの様子は現在アーカイブ配信中です。ぜひご覧ください！
https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/final.html



【参考】シニア起業に関する支援

起業セミナー

＜日時＞令和8年2月7日（土曜日）14:00～15:30


＜方法＞オンライン配信


＜内容＞


「55歳からの挑戦！


人生後半戦を自分らしく輝かせる起業のススメ」


講師：苅谷 浩司氏


（TOKYO創業ステーションプランコンサルタント、


株式会社ビーコネクト代表取締役）


＜参加費＞無料


＜対象＞シニア起業に興味のある方（個人・法人、居住地、年齢を問いません）


＜申込方法＞東京シニアビジネスグランプリ公式ホームページからお申込みください。


https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/seminar.html


事業計画作成支援、起業相談

TOKYO創業ステーションでは、事業計画作成支援、起業に関する各種相談等を行っています。詳細は公式ホームページをご覧ください。


https://startup-station.jp/



本件は、「2050東京戦略」を推進する取り組みです。


【戦略10 スタートアップ】「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」




【本件に関するお問合せ先】


○事業全般に関すること


産業労働局商工部創業支援課


電話03 - 5320 - 4763


○コンテストに関すること


(公財)東京都中小企業振興公社事業戦略部創業支援課


電話03 - 5220 - 1141