第6回東京シニアビジネスグランプリ2025 受賞者決定！

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、働き方の選択肢として起業を考えてもらうと

ともに、実際の起業に向けた後押しを行い促進していくことを目的に、55歳以上を対象とし

たビジネスプランコンテスト「東京シニアビジネスグランプリ」を実施しています。

今年度は425名にエントリーしていただき、書類審査、面接審査を経て10名のファイナリ

ストが選定されました。

令和8年1月24日（土曜日）に神田明神ホールにて、ファイナリスト10名による決勝大会

を行い、特に優れたビジネスプランを表彰しました。

受賞者

※ファイナルの詳細は下記をご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/final.html

※ファイナルの様子は現在アーカイブ配信中です。ぜひご覧ください！

【参考】シニア起業に関する支援

起業セミナー

＜日時＞令和8年2月7日（土曜日）14:00～15:30

＜方法＞オンライン配信

＜内容＞

「55歳からの挑戦！

人生後半戦を自分らしく輝かせる起業のススメ」

講師：苅谷 浩司氏

（TOKYO創業ステーションプランコンサルタント、

株式会社ビーコネクト代表取締役）

＜参加費＞無料

＜対象＞シニア起業に興味のある方（個人・法人、居住地、年齢を問いません）

＜申込方法＞東京シニアビジネスグランプリ公式ホームページからお申込みください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/grandprix/seminar.html

事業計画作成支援、起業相談

TOKYO創業ステーションでは、事業計画作成支援、起業に関する各種相談等を行っています。詳細は公式ホームページをご覧ください。

https://startup-station.jp/

本件は、「2050東京戦略」を推進する取り組みです。

【戦略10 スタートアップ】「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」

【本件に関するお問合せ先】

○事業全般に関すること

産業労働局商工部創業支援課

電話03 - 5320 - 4763

○コンテストに関すること

(公財)東京都中小企業振興公社事業戦略部創業支援課

電話03 - 5220 - 1141