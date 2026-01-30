光永プロデュースアパレルブランド『so.C.hu』 2026Spring &Summer Collection 新作発表！限定受注販売を1月30日(金)より開始！渋谷での試着受注会も開催決定！

吉本興業株式会社

光永(ひなた)がプロデュースするアパレルブランド『so.C.hu(ソクチュウ)』の2026Spring &Summer Collectionの

受注販売を、1月30日(金)12:00～2月8日(日)23:59まで期間限定で開始します

2026Spring &Summer Collectionのコンセプトは、 “Wear It Your Way．ー正解のないレイヤードー”。

「今日の私、なんだかちょっとおしゃれかも？」「カジュアルだけど、なんだか特別感がある。」そんな日常と非日常の境目を

感じられるよう、エネルギッシュで、少しスパイスの効いたラインナップを展開。

本コレクションは受注生産のため、今しか手に入らない限定アイテムとなります。ぜひこの機会をお見逃しなく。

また、2月1日(日)・2日(月)の2日間、東京・渋谷にて先行受注会を開催します。会場では全ラインナップを直接お手に

とってご覧いただけるほか、その場でのご試着も可能です。ブランドの世界観を表現したフォトブースや、感謝を込めた

ささやかなギフトもご用意しております。ぜひ会場へ足をお運びいただき、『so.C.hu』のこだわりを五感でご体感ください。

光永 コメント

めっっっちゃカッコ可愛い渾身のお洋服が、またまたできました！！！！！

今回は「正解のないレイヤード」というテーマで、その日の気分で、自由に足して、自由に変えて、自分の個性を

つくるそんな“着方にルールのないおしゃれ”を楽しんでほしいという、so.C.hu が大切にしてきたテーマ「よくばり

コーデ」をたっぷり詰め込みました！

「ここの部分が取れて使えたら面白いかも？」「このタイプのこれ、めっちゃ便利かも！？」「こんな服が欲しい！」

なんていうような、夢いっぱい詰め込んだアイデアを、デザインに落とし込められました。

受注でしか手に入らない、だからこそ攻められる、唯一無二のso.C.huを体験していただきたいです！

so.C.hu（ソクチュウ）

プロデュース：光永

制作：豊島株式会社

Instagram：https://www.instagram.com/so_c_hu/

光永

吉本興業所属のピン芸人。NSC大阪30期生。

「女芸人NO.1決定戦 THE W 2024」では準決勝進出。

X：https://twitter.com/10hinata06

Instagram：https://www.instagram.com/hinata_official__/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4mOdjkZ7h6tP3UfOJ4XcVw

アイテム販売概要

受注期間：1月30日(金)12:00～2月8日(日)23:59

販売HP：https://recirculet.com/sochu/

【so.C.hu 2026Spring &Summer Collection】

〇セーラーフードヴィンテージジップパーカー

カラー：オレンジ／ブラック

サイズ：FREE

\23,100(tax in)

〇マルチウェイセパレートデニムジャケット

カラー：ホワイト／ブラック

サイズ：M・L

\19,800(tax in)

〇サイドジップボーイフレンドハーフデニムパンツ

カラー：ホワイト／ブラック

サイズ：M・L

\14,300(tax in)

〇マルチウェイアレンジフリルトップス

カラー：ブロンズオレンジ／シルキーグレー

サイズ：FREE

\13,200(tax in)

〇バックルショルダームードワンピース

カラー：クリアブルー／ミュートグリーン

サイズ：FREE

\20,020(tax in)

受注会 概要

日時：2月1日（日） 12:00～17:00

2月2日（月）10:00～12:00

会場：渋谷区渋谷2丁目22-16渋谷TRビル 4階

※予約不要。混雑時はお待ちいただく可能性ございます。

※展示アイテムは各色各サイズ一点ずつのため、他のお客様との譲り合いのご協力よろしくお願いいたします。