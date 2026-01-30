Pinkoiが贈る、色であそぶ6日間！韓国の人気カラー雑貨が大集合

ピンコイ株式会社

台湾発・アジア最大級の越境ECサイト Pinkoi（ピンコイ） は、韓国の人気カラーデザイン雑貨を集めたPOPUPイベント「Play with Color カラーアソビ」 を、2026年2月10日（火）～2月15日（日）の6日間、中目黒アリーナ1Fにて開催します。

今回のテーマは 「Play with Color カラーアソビ」。単調になりがちな日常に、カラフルな色彩を取り入れ、“色であそぶ楽しさ”を感じてもらいたいという想いを込めたPOP UPになっています。会場には、総勢15ブランドの韓国発カラフル雑貨が集結。会員限定のプレオープンや、毎日内容が変わるガチャガチャ企画など、訪れるたびに楽しめる仕掛けも多数ご用意しています。

■ Play with Color カラーアソビの見どころ

見どころ１）総勢15ブランドの韓国カラーアイテムが集合

インテリア雑貨、ファッション小物、ライフスタイルアイテムまで、韓国らしい感性と色使いが光る、15ブランドのカラーアイテムを一堂にセレクト。

・ Merge

韓国の大手芸能事務所・SMエンタテインメント出身のデザイナーが立ち上げた雑貨ブランド。マグカップ型のふわふわオブジェ「バブルマグ」が国内外で注目を集め、一躍人気に！最近では、フォトフレームキーホルダー「モーメントキーリング」が“推し活”アイテムとして大バズりし、世界的に人気を拡大中。

・ welcometoccc

韓国のファッション誌でも度々取り上げられる、スタイリッシュなライフスタイルブランド。ポップさとエレガントさを併せ持つデザインで、ファッションからインテリアまで豊富なラインナップを展開。

・Chanibear

ゆるふわなベアと仲間たちが織りなす世界観で、韓国発・世界中にファンを持つキャラクターブランド。韓国にはカフェも登場し、キャラクター好きから熱い注目を集めています。

・Pola at home

一日の始まりと終わりを過ごす大切な「home」のためのライフスタイルブランド。ソウル・聖水の実店舗には海外から訪れる人も多く、ギフトとしても高い支持を得ています。

・pluffyarchive

ラグを敷くことで、部屋に緑を取り入れるというユニークな発想が人気のブランド。ヒーリング感あふれる風景ラグは、ペット向けにも大人気！

・ LIVING CREATOR

「大韓民国産業大賞 顧客感動部門」「Forbes Korea最高のブランド大賞」など、数々の賞を受賞したキッチンブランド。機能性と可愛いカラー、アイディアを兼ね備えたキッチンツールが日本に初上陸！

<<その他の出店ブランド>>

・mangdollable shop

・MORUCHI

・Little Room

・MIN MIN

・ROOM 1120

・fabricgraphy

・faff

・Leftroad

・hori studio

見どころ２）毎日変わる！ガチャガチャ企画

POPUPで販売している商品を含め、今回参加している韓国ブランドのアイテムが当たるガチャガチャ企画を実施します。

プレオープン日を除く期間に、1万円以上のお会計でガチャガチャ1回無料

（※先着順・なくなり次第終了）

中身は毎日変わるので、何が当たるのかはその日のお楽しみに。

見どころ３）Pinkoi会員限定・プレオープン開催

POPUP初日2月10日（火）は、Pinkoi会員限定のプレオープン日。一般公開に先がけて、一足早くお楽しみいただけます。

プレオープン記念：

・商品を1点購入でガチャガチャ1回参加可能 （先着20名限定）

・数量限定アイテムをいち早く購入可能

2月10日（火）16:00～19:00

※入場時、 Pinkoi会員画面の提示必須

見どころ４）Pinkoi Payでその場で10％OFF

会場では Pinkoi Pay（オンライン決済） の利用が可能。Pinkoi Payでのお支払いで、

・お買いものがその場で10％OFF

見どころ５）POPUP最終日は、さらにお得に！

POPUP最終日2月15日（日）限定で

・サンプルアイテムが10％OFF

・pola at home / Leftroad / fabricgraphy のアイテムは サンプル以外も全品10％OFF

※いずれもPinkoi Payの10％OFFと併用可能

最終日ならではの、さらにお得なショッピングをお楽しみください。

■イベント開催概要

イベント名：Play with Color カラーアソビ

会期：2026年2月10日（火）～2月15日（日）

開催場所：中目黒アリーナ 1F

（東京都目黒区上目黒1丁目23-1／中目黒駅 徒歩1分）

営業時間：

・2/10（火）16:00～19:30（最終入場 19:00）

※Pinkoi会員限定プレオープン

・2/11（水）～2/14（土）11:00～19:30（最終入場 19:00）

・2/15（日）11:00～15:00（最終入場 14:30）

■Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：230万点以上、ショップ数：32,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。世界各国のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で635万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他台灣・香港に拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：115名（2025年4月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社、Pinkoi (HK) Limited（香港支社）

Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app

Twitter｜https://twitter.com/PinkoiJP

Instagram｜https://www.instagram.com/pinkoijp/

Facebook｜https://www.facebook.com/pinkoijapan/

TikTok｜https://www.tiktok.com/@pinkoijp

LINE｜https://lin.ee/IKAMiOb

