【pure coco TOKYO（ピュアココ トーキョー）】3本のピンク色のチューリップに想いを込めて　大切な想いや感謝の気持ちを彩る『ピュアココ ホワイトデーキューブ』発売

株式会社庫や

コロワイドグループの株式会社庫や（本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）が展開する、東京発のスイーツブランド「ピュアココ トーキョー」は、ホワイトデーシーズン限定キューブボックス『ピュアココ ホワイトデーキューブ』を2026年2月18日（水）より、ピュアココ トーキョー2店舗および一部のチーズガーデン店舗、公式オンラインショップにて発売いたします。

【ホワイトデーシーズン限定キューブボックス『ピュアココ ホワイトデーキューブ』販売概要と商品詳細】

※画像はイメージです

・販売期間：2026年2月18日（水）～3月中旬（予定）

・販売店舗：

ピュアココ トーキョー2店舗およびチーズガーデン8店舗、公式オンラインショップ

ピュアココ トーキョー：二子玉川 東急フードショー店、ルミネ立川店

チーズガーデン：イオンモール太田店、東京ソラマチ店、北千住マルイ店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ジ アウトレット湘南平塚店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店、エミテラス所沢店

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※店舗により商品の取り扱いを変更する場合がございます。

※画像はイメージ

ピュアココ ホワイトデーキューブ 730円（税込）

【セット内容】

ピュアココ ホワイト1個、ピュアココ ミルク1個、ピュアココ ラズベリー1個、ピュアココ キャラメル1個

サクサクのシュー生地にホワイトチョコレートとパウダーシュガーをまとわせた“ピュアココ ホワイト”、シュー生地の隠し味に使用しているブラックペッパーがアクセントのカカオの豊かな風味がひろがる “ピュアココ ミルク”、ラズベリーの爽やかな酸味とホワイトチョコレートのミルク感が相性抜群な“ピュアココ ラズベリー”、キャラメルの香ばしさと、濃厚でありながら上品ですっきりとした味わいの“ピュアココ キャラメル”の4種がお楽しみいただけます。

東京発のスイーツブランド「ピュアココ トーキョー」、『ピュアココ』4フレーバーと、そのほか商品のご紹介

「ピュアココ トーキョー」では、“ピュアココ ホワイト”“ピュアココ ミルク”“ピュアココ ラズベリー”“ピュアココ キャラメル”の全4種のフレーバーがお楽しみいただけます。その他にも、シャンパンやワインともあう『ピュアココ オリーブ』、2種類のフリーズドライフルーツにホワイトチョコレートを染み込ませた新感覚チョコレートスイーツ『ショコラフルーツ』に加えて、2025年11月より、ブラウニーとクッキーの異なる魅力を一度に味わえる新感覚のハイブリッドスイーツ『ブルッキー』を販売しております。

※店舗や季節により品揃えは異なります。※画像はイメージです。

ピュアココ ホワイト

サクサクのシュー生地をホワイトチョコレートで包み、ホワイトシュガーをまとわせました。

ピュアココ ミルク

隠し味のブラックペッパーが、ミルクチョコレートの風味をひきたてます。

ピュアココ ラズベリー

ラズベリーチョコレートの甘酸っぱい味わいとシュー生地の食感がクセになる美味しさです。

ピュアココ キャラメル

ほんのりビターでコクのあるキャラメルの風味と、上品な甘さが楽しめます。

ピュアココ オリーブ

グラッセしたオリーブをホワイトチョコレートでコーティングした、大人味の一品です。

ショコラフルーツ

いちごとりんごのフリーズドライフルーツとホワイトチョコレートが相まった美味しさです。

※「ショコラフルーツ」は、2月中旬よりリニューアル

2025年秋より新登場

ブルッキー4個入 1,280円（税込）

セット内容：

チョコブラウニー×チョコクッキー、チョコブラウニー×ピスタチオクッキー

チョコブラウニー×苺クッキー、チョコブラウニー×オレンジクッキー

ブルッキー8個入 2,580円（税込）

セット内容：

チョコブラウニー×チョコクッキー、チョコブラウニー×ピスタチオクッキー

チョコブラウニー×苺クッキー、チョコブラウニー×オレンジクッキー

抹茶ブラウニー×チョコクッキー、抹茶ブラウニー×ピスタチオクッキー

抹茶ブラウニー×苺クッキー、抹茶ブラウニー×オレンジクッキー

【pure coco TOKYO（ピュアココ トーキョー）について】

“純粋な”＝pure、 “今”＝cocoという意味合いから2013年に誕生したpure coco TOKYOは、驚きの食感と味覚で笑顔になれる東京発のスイーツブランドです。

豊富な幸せ“PLENTY”をコンセプトに、ちょっとしたギフトから大切な方への差し入れまで、さまざまなギフトシーンでご活用いただけます。

[pure coco TOKYO（ピュアココ トーキョー）] https://cheesegarden.jp/pages/purecoco-tokyo

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/