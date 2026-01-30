世界2億ダウンロードを誇るショートドラマアプリ「DramaBox」とテレビ東京コミュニケーションズがグローバル向けコンテンツを共同制作！　「秘密の家政婦クラブ-愛さなければ1億円-」の配信を開始！

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、世界最大級のショートドラマアプリ「DramaBox」と共同で、グローバルヒットを目指した新作ショートドラマ『秘密の家政婦クラブ－愛されなければ1億円－』を2026年1月30日（金）より、全世界に向けて配信を開始しました。

本作は、4人の大富豪イケメンに奉仕しながら高額報酬を狙う「擬似恋愛奉仕クラブ」を舞台にしたスリリングな恋愛サスペンスです。最後に選ぶのは、母を救うための「金」か、それとも禁断の「愛」か。

縦型ショートドラマならではの過激な描写と没入感をお届けします。

◆あらすじ

主人公・美琴は、病に倒れた母の治療費を工面するため、"擬似恋愛奉仕クラブ"のメイドとして働くことを決意する。奉仕対象の4人の大富豪イケメンから受ける評価によって点数が増減し、最終日に残った点数が、一ヶ月後、そのまま報酬額となる--

100点を維持できれば、手にできるのは【1億円】。

しかし、この館での奉仕は単なる家事ではなく、甘く危ういスキンシップや心理的な駆け引きが求められる。

クールな振る舞いが魅力の王子様系の律、興味本位で翻弄してくる黒瀬、飽き性で筋トレオタクな早乙女、かつてゲーム仲間でもあった三条…。

個性も思惑も異なる4人のイケメンたちとの距離が縮まるほど、評価は変動し、心も揺れ動いていく。

母のための1億円か、それとも愛か--タイムリミットが迫る中、美琴は運命の選択を強いられる。

◆主な登場人物

美琴 役： 中川可菜

律 役： 東夏輝

黒瀬 役： 亜莉

早乙女 役： 鬼倉龍大

三条 役： 青山凱

栞 役： 杉本有美

◆出演者コメント

＜美琴役：中川可菜＞

「1億円と愛、どちらを選びますか？」

私は、母の治療費のために"点数制の擬似恋愛奉仕クラブ"のメイドとして働く美琴役を演じさせていただきました。

美琴の、誰にでも優しく真っ直ぐ応えようとする一生懸命な性格を大切に演じました。

個性豊かな4人の男性の奉仕対象者からの、家事だけではない様々な依頼にどう立ち向かっていくのか！？

是非、美琴のコスプレ姿、メイド姿だけではない他の姿にも注目して、楽しんでいただければと思います！

＜律役：東夏輝＞

律役を演じさせていただきました、東夏輝です。

「秘密の家政婦クラブ」、まさにその名の通り、現実と非現実の狭間にあるような世界の中で、日々、4人に翻弄されていく美琴。その中で垣間見える律の脆さと危うさ、そして、奥底に秘める美琴への想いを大切に、演じさせていただきました。それぞれのキャラクターの違いや、律の持つ過去や背景にも注目しながら、ご覧いただくと、より物語を楽しんでいただけるかと思います。

「愛か金か」究極の選択と、その先に待つ結末を、ぜひ見届けてください。

◆スタッフ コメント

監督：青木健太（nowhere film）

思わず共感したり応援したくなったりしてしまう個性豊かなキャラクターたちが織りなすスーパーウルトラエロティックバイオレンスラブコメディです！

リアルファンタジーな世界観であなたのメランコリックをぶっ飛ばします！ゲラゲラ笑いながら見てください！

監督：朝比奈けい（合同会社haruzion）

数秒で展開が切り替わる『速さ』が宿命づけられたショートドラマの世界。

だからこそ、あえて一瞬の『間の呼吸』や、画面の隅々まで行き届いた『映像美』に徹底してこだわりました。

1億円と愛、その狭間で揺れる美琴の繊細な表情や、交錯する視線の温度。

視聴者と最も距離が近い『縦型』という空間で、その没入感と高揚感を肌で感じていただければ幸いです。

脚本家：MIYAMU

現場の熱量がそのまま画面から溢れ出してくるような作品に仕上がりました。

「え、そんなことまでやっちゃうの」という予測不能な展開の連続に、きっと最後まで目が離せないはずです。

ハラハラ、ニヤニヤしながら楽しんでください！

プロデューサー：原口真鈴（テレビ東京コミュニケーションズ）

ショートドラマというフォーマットだからこそ、地上波では踏み込めない領域まで描くことができました。

賞金1億円をかけた恋愛ゲームの中で、人間の本能や欲望がむき出しになっていく姿は、正直かなり刺激的です。

ぜひ、この危険な世界に足を踏み入れてみてください。

プロデューサー：河津亮平（テレビ東京 兼 テレビ東京コミュニケーションズ）

「金」か「愛」か。究極の選択を突きつけられた人間たちの剥き出しの欲望を描いた作品になったと思います。

4人のイケメン大富豪による過剰な奉仕。その裏に見える本性と翻弄される美琴の姿に目が離せません。

彼女が最後に何を決断し、何を選択するのか、ぜひご覧ください。

プロデューサー：田中宏弥（Drama Times）

「1億円か愛か」という極限の選択と、MBTIを基にした巧みなキャラ造形が配信ドラマとしての高い中毒性を生んでいます。特に、孤独を抱えながらも一途に美琴を想う「白王子」の律と、強引で野性味溢れる「動」の黒瀬という、対照的な二人の男性像が秀逸です。律の繊細な心理描写に胸を締め付けられ、黒瀬の予測不能な行動に翻弄される展開は、視聴者の「推し」感情を強く刺激します。エロティシズムと純愛が交錯し、各話の引きも強力な本作は、プラットフォームの看板となり得るポテンシャルを秘めた一作です。

プロデューサー：酒井大輝（nowhere film）

制作を進める中でまず思ったのは、これは想像以上に面倒で、面白い現場だなということでした。

それやる？と笑いながら、気づいたら全員、本気で感情を削っている。

その温度が、たぶんそのまま映っています。

ちょっとバカで、ちょっとエロくて、気づくと誰かを推してしまう。

そんな厄介な作品です。ぜひ、気楽にハマってください！

◆配信情報

タイトル：秘密の家政婦クラブ－愛されなければ1億円－

配信日時： 2026年1月30日（金）

配信話数：全60話（一部無料配信）

アプリダウンロードURL：

Apple Store：https://apps.apple.com/us/app/dramabox-stream-drama-shorts/id6445905219

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storymatrix.drama&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storymatrix.drama&pcampaignid=web_share)

◆DramaBoxについて

DramaBoxは全世界で2億ダウンロードを突破し、月間アクティブユーザー（MAU）5,000万人以上を誇る、世界最大級のショートドラマプラットフォームです。

DramaBoxが得意とするのは、スマートフォンに最適化された、縦型・1～3分の短尺ストーリー。この没入感のある映像体験が、世界中のユーザーから圧倒的な支持を集めています。北米、アジア、中東、南米など、グローバルに展開する本プラットフォームでは、ロマンス、サスペンス、ファンタジーといった多彩なジャンルを網羅し、10,000作品を超える豊富なライブラリを提供。視聴データに基づいた独自の制作・編成力を強みに、急成長する世界のショートドラマ市場を牽引しています。

さらに、地域ごとのオリジナルコンテンツ制作にも注力しており、日本では、本プロジェクトを皮切りに国内制作を本格化させ、日本発の魅力的なオリジナルIPを創造し、全世界へと発信する体制の強化を目指します。